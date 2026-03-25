Az El után az NB I-ben is több mint tíz góllal nyert az Esztergom a Mosonmagyaróvár ellen

Mint ismert, hétvégén a Mosonmagyaróvár és az Esztergom az Európa-liga negyeddöntőjében is összecsapott egymással. Akkor Elek Gábor együttese 11 góllal nyert idegenben, majd pár nappal később a Mosonmagyaróvár közös megegyezéssel szerződést bontott Dragan Adzsics vezetőedzővel.

Az El-párharc két felvonása között az Esztergom bajnoki mérkőzésen is pályára lépett Mosonmagyaróváron. Az ideiglenesen Stranigg Ferenc vezette csapatban nem volt bevethető Mari Tomova, Pipy Wolfs, valamint Tóth Eszter sem, míg Tóth Gabriella ugyan nevezve volt, de sérülés miatt ő sem állt be. A hazaiak az első félidőben hét gólig jutottak, ebből ötöt Kukely Anna szerzett. Ellenben az Esztergom 17 gólt szerzett, kilenc különböző játékos is betalált, így már a szünetben tíz góllal vezetettek Elek Gáborék. A második félidő ezek után már nem okozott izgalmat, a Mosonmagyaróvárban 13-an is szereztek legalább egy gólt, Emma Jacques kevesebb mint húsz perc alatt tíz találatig jutott, míg Herczeg Lili 25 lövésből 11-et védett.

A BL-ben az Odensétől ötgólos vereséget szenvedő Debrecen hamar lerendezte a NEKA elleni bajnokit. A DVSC már a félidőben 26 gólt szerzett, végül 46-ig jutott úgy, hogy mind a 12 mezőnyjátékos betalált. Vámos Míra és Petrus Mirtill hat, míg Alicia Toublanc 11 gólt szerzett a debrecenieknél.

Hozta a kötelezőt a vasárnap a Dortmund otthonában 31–25-re győző FTC is. A fővárosiak 38 gólt dobva győztek a Kozármisleny vendégeként, Böde-Bíró Blanka és Janurik Kinga is 19 lövésből hatot hárított, míg Simon Petra, Balázs Bitia és Dragana Cvijics is hat gólt szerzett. A Ferencvárosnál nem játszott Angela Malestein, míg Darja Dmitrijeva a keretben sem volt, valamint továbbra sem vállalta a játékot a Győr ellen megsérülő Emily Vogel és a huzamosabb ideje hiányzó Orlane Kanor. A hazaiaknál Bernhardt Panna hat, Scheffer Zsanett nyolc gólig jutott.

NŐI KÉZILABDA NB I

19. FORDULÓ

DVSC SCHAEFFLER–NEKA 46–19 (26–8)

Debrecen, 500 néző. V: Haskó, Natkai

DEBRECEN: RYDE – TOUBLANC 11 (2), HÁMORI 4, Szabó Nina 1, Tóvizi 1, Thorleifsdóttir 1, PETRUS 6. Csere: PLACZEK (kapus), SERCIEN-UGOLIN 5, Juhász K. 1, Ivancok-Soltic 3, CSERNYÁNSZKI 5 (2), Grosch 2, VÁMOS M. 6. Edző: Szilágyi Zoltán

NEKA: Németh Zs. – Szabó A., Török F. 2, Jelena 3, Seres 1, UTASI L. 5, Mihály H. Csere: Hornyák A. (kapus), Kiss Cs., Mózsi 1, Panyi 2 (1), Koronczai 3, Sztankovics R. 1, Szőke N. 1. Edző: Bakó Botond

Az eredmény alakulása. 10. perc: 6–3. 16. p.: 13–3. 23. p.: 20–5. 36. p.: 29–9. 50. p.: 40–14. Kiállítások: 5/4, ill. 1/1. Hétméteresek: 2, ill. 4

MESTERMÉRLEG

Szilágyi Zoltán: – Komoly hiányérzet volt bennünk a BL-meccs után, ahol a védekezésünk nem működött igazán. Ma viszont fókuszáltak és kemények voltunk hátul és ennek a NEKA lett az áldozata. Az első perctől kezdve komolyan vettük a meccset, ami hamar el is dőlt. Hoztuk azt a ritmust, ami a Bajnokok Ligájában a sajátunk. Kisebb hullámvölgyeink most is voltak, de természetesen elégedett vagyok a teljesítményünkkel, remélem ezt a formát visszük tovább Dániába.

Bakó Botond: – Nagyon kritikusnak kell lennünk magunkkal, mert a mai teljesítményünk nem méltó egy igazi sportolóhoz. Óriási csalódás volt a csapat mentálisan, morálisan és természetesen kézilabda terén is. El kell gondolkodnunk azon, hogy ez miért történhetett meg és le kell ülnünk megbeszélni a dolgokat. Szégyellem, hogy ma csak ilyen teljesítményre voltunk képesek.

KOZÁRMISLENY KA–FTC-RAIL CARGO HUNGARIA 26–38 (13–21)

Kozármisleny, 650 néző. V: Altmár K., Horváth M.

KOZÁRMISLENY: WICHMANN – Kecskés 2, Brettner 2, Bréda 2, Lengyel, SCHEFFER 8 (2), Szatmári 2. Csere: Szabó (kapus), BERNHARDT 6 (2), Friedszám 2, Kollár, Hónig, Bursac, Palotás 1, Rácz 1. Edző: Kovács Tamás

FTC: Janurik – BALÁZS B. 6, Klujber 4, SIMON 6, Cvijic 6, Szeibert 5, Hársfalvi 4. Csere: Böde-Bíró (kapus), Táder 2, Tranborg 3, Márton 1, Malestein, Ingstad, Bordás 1. Edző: Jesper Jensen

Az eredmény alakulása. 11. perc: 6–8. 25. p.: 10–16. 39. p.:19–29. 45. p.:21–32. 48. p.: 23–32. 54. p.: 24–35. 56. p.: 25–36. Kiállítások: 1, ill, –. Hétméteresek: 6/4, ill. 1/0

MESTERMÉRLEG

Kovács Tamás: – Gratulálok a Ferencváros győzelméhez, egy percig nem volt kérdés, ki nyeri ezt a mérkőzést. Azt gondolom, hogy minden elismerés megilleti a csapatomat, felszabadultan és a megbeszéltek nagy százalékát betartva kézilabdáztak. Külön örülök, hogy megtelt a kozármislenyi sportcsarnok. Szerettük volna a meccs minden pillanatát pozitívan megélni, azt gondolom ez sikerült is. Örülök, hogy hétről hétre fiatal sportolóknak tudunk lehetőséget adni, és tudnak is élni vele. Ez külön öröm számunkra.

Jesper Jensen: – Elégedett voltam a csapat hozzáállásával, ezt nekik is elmondtam az öltözőben. Volt néhány rontott lövésünk, de összességében jól játszottunk, illetve a fiataloknak is lehetőséget tudtunk adni. Szeibert Anna és Táder Luca is sokat volt pályán, ami jó és pozitív. Két nehéz mérkőzés között vagyunk, hiszen a Dortmunddal játszottunk hétvégén, és most szombaton is ellenük fogunk. Nyilván azon a meccsen van a fókusz, de erre a meccsre is oda kellett figyelni. Elégedett vagyok a csapat hozzáállásával. Jó hangulatban jó meccset játszottunk, már csak egy hosszú út vár ránk hazafelé.

MOTHERSON-MOSONMAGYARÓVÁRI KC–MOL ESZTERGOM 20–34 (7–17)

Mosonmagyaróvár, 830 néző. V: Bíró Á., Kiss O.

MOSONMAGYARÓVÁR: CSATLÓS – Falusi-Udvardi 2, Quist 1, KUKELY A. 8, Tyskov-Helembai 2, Háfra N. 3, Stranigg Zs. 2 (1). Csere: Halter (kapus), Fehér L. 2, Kazai. Megbízott edző: Stranigg Ferenc

ESZTERGOM: Bukovszky – Kovács Anett 3, Ballai B. 3, Horváth F. 1, KISFALUDY 3, Faragó Lea 2, Schatzl Natalie 3. Csere: HERCZEG (kapus), Varga Emília 3 (2), Szmolek 1, Majoros K., Ballai A. 2, JACQUES 10, Teplán 2, Szucsánszki 1. Edző: Elek Gábor

Az eredmény alakulása. 6. perc: 3–3. 10. p.: 4–6. 17. p.: 4–10. 21. p.: 6–14. 29. p.: 6–16 35. p.: 8–18. 40. p.: 10–22. 46. p.: 11–26. 51. p.: 15–29. 57. p.: 18–32. Kiállítások: 4, ill. 2 perc. Hétméteresek: 1/1, ill. 2/2

MESTERMÉRLEG

Stranigg Ferenc: – Nehéz helyzetben, szűk kerettel dolgoztunk, de a lányok mindent megtettek, amit kértem tőlük: küzdöttek és szívvel játszottak. Büszke vagyok rájuk, különösen azokra, akik ezúttal több lehetőséget kaptak és éltek vele.

Elek Gábor: – Nyilván nehéz helyzetben van az óvári csapat a tartósan sérültek és betegségek miatt. Tudtuk, hogy a múlt szombati támadójátékunkat nem fogjuk megismételni, futómennyiségben és védekezésben nyújtottunk kiemelkedő teljesítményt. De ehhez kellett az is, hogy a Mosonmagyaróvárt ennyi baj sújtsa.