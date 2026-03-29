A Debrecen idegenbeli döntetlennel búcsúzott a női kézilabda BL-től

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ

ODENSE HB (dán)–DVSC SCHAEFFLER 34–34 (13–16)

Odense, 2300 néző. V: Weimans, Wolbertus (hollandok)

ODENSE: TEN HOLTE – Abdulla 2, LEUCHTER 8, Van der Vliet 2, Lysa Tchaptchet 3, TH. RUSHFELDT DEILA 9, HALILCEVIC 4. Csere: Fauske 1, Valle Dahl 4 (3), Aagot 1, Grundtvig. Edző: Jakob Vestergaard

DVSC: RYDE – Toublanc 4 (1), HÁMORI 3, Szabó Nina 1, TÓVIZI 6, Thorleifsdóttir 4, PETRUS 3. Csere: Placzek (kapus), Sercien-Ugolin 1 (1), IVANCOK-SOLTIC 4, CSERNYÁNSZKI 3, Juhász K. 1, VÁMOS M. 3, Grosch 1.Edző: Szilágyi Zoltán

Az eredmény alakulása: 10. perc: 4–9. 17. p.: 7–9. 28. p.: 10–15. 38. p.: 20–21. 41. p.: 23–22. 56. p.: 31–33

Kiállítások: 2, ill. 6 perc

Hétméteresek: 4/3, ill. 7/2

Továbbjutott: az Odense, 71–66-os összesítéssel

MESTERMÉRLEG

Jakob Vestergaard: – Meglepett minket a Debrecen, az első félidőben jelentős problémáink voltak a vendégek kulcsjátékosainak semlegesítésével, ráadásul a kapusuk is remekül védett. A folytatásban megtalálta a helyes utat csapatom és egy nagyon jó mérkőzésen kiharcolta a negyeddöntőbe jutást

Szilágyi Zoltán: – Nyomás nélkül, felszabadultan játszhattunk, ez látszott is a lányokon, Sikerült meglepni az ellenfelet a fegyelmezett, taktikus játékunkkal. Ez extra teljesítmény volt, de ezt nyilván nem tudtuk végig tartani. A második félidőben azért már voltak problémáink, például Leuchter semlegesítése. Ahogy fáradtunk, jöttek elő a hibák, ráadásul Szabó Ninát is elvesztettük, igazából ezt sajnálom a legjobban. Összességében véve nagyon sokat profitáltunk ebből a BL-szezonból is. Nagyon büszke vagyok a csapat egész éves teljesítményére, na meg a maira is, hiszen Odensében kevesen érnek el ilyen eredményt.

ÖSSZEFOGLALÓ

Remekül játszott a dán bajnok otthonában a DVSC Schaeffler, s bár az Odense lépett tovább, a mérkőzés egyes szakaszaiban ötgólos hátránya ledolgozására is reális esélye volt a magyar együttesnek.

Dacos, elszánt és bátor Debrecen lépett pályára Odensében, s bár a hazaiak ünnepre készültek, hamar elcsendesedett a Sydbank Aréna közönsége. Álomszerűen kezdett a Loki, s kilenc perc hat másodperc kellett a meccsnullhoz, azaz eltűnt a Hódosban összeszedett ötgólos hátrány. Jessica Ryde remekelt a kapuban, masszív volt a védekezés, támadásban pedig egymást múlták felül a magyar csapat játékosai (4–9). Jakob Vestergaard próbálta rendezni a sorokat, de úgy tűnt mindhiába, hiszen a félidő hajrájában még mindig öttel járt riválisa előtt a DVSC. Pedig időközben Szabó Nina súlyosnak tűnő térdsérülést szenvedett, ami néhány percre megzavarta a magyar csapatot.

A második játékrész elején beindult az Odense, Viola Leuchter és Thale Rushfeldt Deila vette a hátára csapatát, így a félidő derekára elfogyott a Loki előnye sőt átvette a vezetést az Odense. Ekkor azonban még egy nagy rohamot indított a hatalmasat küzdő piros-fehér csapat, s újra átvette a vezetést. Az őrült végjátékban a továbbjutás már eldőlt, már csak a második meccs megnyeréséért harcoltak a csapatok. Ott volt a győzelem lehetősége a debreceniek kezében, de Ocean Sercien-Ugolin kihagyta az időntúli hétméterest (összesen öt büntetőt rontott el a Loki), így maradt a döntetlen, amely miatt cseppnyi szégyenkezni valója sincs a debrecenieknek.