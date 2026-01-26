Emily Vogel: Kellett némi idő, hogy alkalmazkodjunk Jesper Jensen taktikájához



Több mint biztató volt a Fradi hétvégi teljesítménye a szlovén Krim Ljubljana ellen 38–31-re megnyert Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Jesper Jensen csapata olyan változatos támadójátékot mutatott be, amivel nem csupán a tabellán, de szubjektív érzéseinkben is visszatért a négyes döntőre esélyes csapatok közé.

Ugyan a Krim nem tartozik a legerősebb riválisok közé, jó volt látni, ahogyan a második félidőben szépen, fokozatosan felőrli a Fradi. A német Emily Vogel és a norvég Vilde Ingstad átlövő-beálló játékkapcsolata mellett Simon Petra és Klujber Katrin ötletei is „ültek”, ahogyan Márton Gréta és a dán Mette Tranborg (!) gyors indulásból szerzett góljai is színesítették a palettát. A szélsők szintén magabiztosak voltak, mind az öt lövésüket bedobták.

„Az első félidőben szerettünk volna nagyobb különbséget kialakítani, az öltözőben arra jutottunk, hogy nem kell sokat változtatni ahhoz, hogy ez a másodikban sikerüljön – mondta Emily Vogel. – Hosszabb volt a kispadunk, tudtuk, ha nem adunk lejjebb a tempóból, előbb-utóbb elfáradnak. Jó attitűddel jöttünk ki az öltözőből, hamar megléptünk. Az egyetlen, ami zavar, hogy kicsit hatékonyabban is védekezhettünk volna, de a két pont a legfontosabb.”

A Fradi balátlövője öt gólja mellett számos gólpasszt is kiosztott, ha neki megy a játék, az mindig meghatározó csapata sikerességében. Márpedig a mostani idényben jó formában van, a BL-ben már 56 gólnál tart, a 71 százalékos hatékonyság a posztján jónak számít. A német válogatottal a részben hazai világbajnokságon ezüstérmes lett és bekerült a torna álomcsapatába is. Klubjába visszatérve is nagy elánnal és motivációval vetette bele magát a munkába

„Ha a teljes képet nézzük, eddig jól alakul az idényünk, a BL-ben még megvan az esélyünk egyenesen a negyeddöntőbe jutni. Természetesen kellett némi idő, hogy alkalmazkodjunk az új edző, Jesper Jensen taktikájához, de az elmúlt hetek már azt bizonyítják, hogy sikerült. Az őszi, Győr elleni bajnokit nem tagadhatjuk le, nagyon rosszul alakult, de ettől függetlenül is vannak céljaink. A legnagyobb ezek közül a sikeres BL-szereplés” – tekintett előre a 27 éves kézilabdázó.

A Fradi legközelebb február nyolcadikán a norvég Sola otthonában lép pályára a legrangosabb európai kupasorozatban, előtte két nehezebbnek ígérkező feladat vár rá a magyar bajnokságban a „nyugati végeken”, Szombathelyen és Mosonmagyaróváron.