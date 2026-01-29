Kézilabda: a mieink újra találkozhatnak az olaszokkal vagy a lengyelekkel

A kontinenstornán a középdöntőig jutott magyarok az első sorsolási kalapba kerültek, de nem biztos, hogy már szombat délután Herningben kiderül, melyik csapattal találkoznak, ugyanis az európai selejtezősorozat második fordulóját csak márciusban rendezik. Annak a nyolc párharcnak a továbbjutói csatlakoznak Olaszországhoz és Csehországhoz, így alkotják majd a második kalapot.

Az Európa-bajnokság csoportkörében Lengyelországot 29–21-re, Olaszországot 32–26-ra győzték le Bodó Richárdék.

Az oda-visszavágós vb-selejtezőre május 13-17. között kerül sor. A 2027-es tornát január 13-31. között rendezik Kölnben, Münchenben, Kielben, Hannoverben, Magdeburgban és Stuttgartban. Ez lesz a harmincadik férfi világbajnokság, a magyarok eddig 23 alkalommal voltak résztvevők. Legjobb eredményük az 1986-os ezüstérem, a legrosszabb pedig az 1995-ös 17. helyezés.

A magyarok lehetséges ellenfelei

Olaszország

Csehország

Bosznia-Hercegovina vagy Koszovó

Izrael vagy Grúzia

Ukrajna vagy Szlovákia

Szerbia vagy Litvánia

Lengyelország vagy Lettország

Törökország vagy Románia

Görögország vagy Belgium

Finnország vagy Montenegró