Bóka spanyol játékstílusra számít a lengyelektől a férfi kézi Eb-n
„Az új szövetségi kapitányuk, Jota González miatt a spanyolos vonalat próbálják játszani. Számíthatunk tőlük sok létszámfölényes támadójátékra, illetve vannak nagyon robosztus játékosaik” – mondta csütörtökön Kristianstadban az MTI-nek a Balatonfüred balszélsője.
Bóka hozzátette, az elmúlt napokban a videózások és az edzések során is készültek a lengyelekre, megpróbálják kihasználni a gyengeségeiket, és ha csapatként, megfelelő összpontosítással játszanak – ahogyan az elmúlt években –, akkor reális esélyük van a győzelemre.
A válogatottságot lemondó Ancsin Gábor, Mikler Roland és Lékai Máté, illetve a sérült Bánhidi Bence és Krakovszki Zsolt hiánya miatt került szóba a 2020-as kontinenstorna, amelyen a jelenlegi szövetségi kapitány, Chema Rodríguez első alkalommal volt tagja a magyarok szakmai stábjának. Arra az Európa-bajnokságra meglehetősen tartalékosan utazott a nemzeti csapat, mégis remekül teljesített és a kilencedik helyen végzett.
„Gyakorlatilag csikócsapattal mentünk, és szerintem nem sokan fogadtak volna arra, hogy abból a csoportból továbbjutunk, ráadásul jó játékkal. Az egy nagyon jó élmény volt” – idézte fel Bóka, aki a 2019-es világbajnokság óta minden nagy tornán pályára lépett.
A jelenlegi hiányzók kapcsán Chema Rodríguezt idézte, aki rendszerint azt mondja, hogy „az a húsz játékos, aki itt van, az a legjobb válogatott jelenleg”, vagyis velük próbálják elérni céljukat, a legjobb nyolc közé kerülést, és mérkőzésről mérkőzésre haladni.
Meglátása szerint nagyon tehetséges fiatalok kerültek a keretbe, nagyon jól beilleszkedtek a kapitány által felépített gépezetbe és nagyon jól megvalósítják, amit a spanyol edző kér.
„Benne van mindenkiben, benne van az egész csapatban, hogy ebből az Európa-bajnokságból nagyon jó dolog süljön ki, de a legfontosabb most az első mérkőzés. Ez minden világeseményen elhangzik, most azonban talán hatványozottan igaz” – szögezte le.
Kristianstad mindeközben felkészült az Európa-bajnokság csoportkörére. A tanulókból és helyi nyugdíjasokból álló önkéntescsapatnak köszönhetően a szervezés gördülékenyebbnek tűnik, mint a három évvel ezelőtti világbajnokságon. Számos zászló jelzi, hogy a kisváros népszerű sétálóutcáját, a Västra Storgatant ezekben a napokban „a kézilabda utcájának” nevezik, a magyar szemeknek pedig különösen kedves, hogy az akadémiai könyvesbolt előtti hirdetőtábla Krasznahorkai László fényképével a Nobel-díjas író köteteit népszerűsíti.
A magyar együttes pénteken 20.30-tól játszik Lengyelországgal, majd vasárnap Olaszország, kedden pedig Izland lesz az ellenfele a csoportkörben. A középdöntőbe az első két helyezett jut.
(MTI)
AZ F-CSOPORT PROGRAMJA (KRISTIANSTAD)
Január 16., péntek
18.00: Izland–Olaszország
20.30: MAGYARORSZÁG–Lengyelország
Január 18., vasárnap
18.00: Lengyelország–Izland
20.30: Olaszország–MAGYARORSZÁG
Január 20., kedd
18.00: Lengyelország–Olaszország
20.30: MAGYARORSZÁG–Izland