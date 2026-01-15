Nemzeti Sportrádió

Bóka spanyol játékstílusra számít a lengyelektől a férfi kézi Eb-n

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2026.01.15. 17:03
null
Fotó: Szabó Miklós
Címkék
magyar férfi kézilabda-válogatott Bóka Bendegúz férfi kézilabda Eb
Bóka Bendegúz spanyolos játékstílusra számít a lengyelektől, akikkel pénteken, az Európa-bajnokság csoportkörének első fordulójában találkozik a magyar férfi kézilabda-válogatott.

 

„Az új szövetségi kapitányuk, Jota González miatt a spanyolos vonalat próbálják játszani. Számíthatunk tőlük sok létszámfölényes támadójátékra, illetve vannak nagyon robosztus játékosaik” – mondta csütörtökön Kristianstadban az MTI-nek a Balatonfüred balszélsője.

Bóka hozzátette, az elmúlt napokban a videózások és az edzések során is készültek a lengyelekre, megpróbálják kihasználni a gyengeségeiket, és ha csapatként, megfelelő összpontosítással játszanak – ahogyan az elmúlt években –, akkor reális esélyük van a győzelemre.

A válogatottságot lemondó Ancsin Gábor, Mikler Roland és Lékai Máté, illetve a sérült Bánhidi Bence és Krakovszki Zsolt hiánya miatt került szóba a 2020-as kontinenstorna, amelyen a jelenlegi szövetségi kapitány, Chema Rodríguez első alkalommal volt tagja a magyarok szakmai stábjának. Arra az Európa-bajnokságra meglehetősen tartalékosan utazott a nemzeti csapat, mégis remekül teljesített és a kilencedik helyen végzett.

„Gyakorlatilag csikócsapattal mentünk, és szerintem nem sokan fogadtak volna arra, hogy abból a csoportból továbbjutunk, ráadásul jó játékkal. Az egy nagyon jó élmény volt” – idézte fel Bóka, aki a 2019-es világbajnokság óta minden nagy tornán pályára lépett.

A jelenlegi hiányzók kapcsán Chema Rodríguezt idézte, aki rendszerint azt mondja, hogy „az a húsz játékos, aki itt van, az a legjobb válogatott jelenleg”, vagyis velük próbálják elérni céljukat, a legjobb nyolc közé kerülést, és mérkőzésről mérkőzésre haladni.

Meglátása szerint nagyon tehetséges fiatalok kerültek a keretbe, nagyon jól beilleszkedtek a kapitány által felépített gépezetbe és nagyon jól megvalósítják, amit a spanyol edző kér.

„Benne van mindenkiben, benne van az egész csapatban, hogy ebből az Európa-bajnokságból nagyon jó dolog süljön ki, de a legfontosabb most az első mérkőzés. Ez minden világeseményen elhangzik, most azonban talán hatványozottan igaz” – szögezte le.

Kristianstad mindeközben felkészült az Európa-bajnokság csoportkörére. A tanulókból és helyi nyugdíjasokból álló önkéntescsapatnak köszönhetően a szervezés gördülékenyebbnek tűnik, mint a három évvel ezelőtti világbajnokságon. Számos zászló jelzi, hogy a kisváros népszerű sétálóutcáját, a Västra Storgatant ezekben a napokban „a kézilabda utcájának” nevezik, a magyar szemeknek pedig különösen kedves, hogy az akadémiai könyvesbolt előtti hirdetőtábla Krasznahorkai László fényképével a Nobel-díjas író köteteit népszerűsíti.

A magyar együttes pénteken 20.30-tól játszik Lengyelországgal, majd vasárnap Olaszország, kedden pedig Izland lesz az ellenfele a csoportkörben. A középdöntőbe az első két helyezett jut.

Kapcsolódó tartalom

Bánhidi Bence nélkül is reális cél a nyolcba jutás – így látjuk a magyar kéziválogatottat az Eb-rajt előtt

Az első meccsen, péntek este Lengyelország ellen már sok minden eldőlhet.

Sipos Adrián, az új csapatkapitány: Igyekszem a teljesítményemmel visszafizetni a bizalmat

„A támadójátékunk nagy része Bánhidi Bencére épül, mint a mezőny egyik legjobb beállójára. De Rosta Miki szerintem fel tudja venni a versenyt bárkivel.”

(MTI)

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG
CSOPORTKÖR

Minden csoport első két helyezettje jut be a középdöntőbe.

Az Európa-bajnokság csoportjai:
A-csoport (Herning): Németország, Spanyolország, Ausztria, Szerbia
B-csoport (Herning): Dánia, Portugália, Észak-Macedónia, Románia
C-csoport (Oslo): Franciaország, Norvégia, Csehország, Ukrajna
D-csoport (Oslo): Szlovénia, Feröer, Montenegró, Svájc
E-csoport (Malmö): Svédország, Horvátország, Hollandia, Grúzia
F-csoport (Kristianstad): MAGYARORSZÁG, Izland, Lengyelország, Olaszország

AZ A-CSOPORT PROGRAMJA (HERNING)
Január 15., csütörtök
18.00: Spanyolország–Szerbia
20.30: Németország–Ausztria
Január 17., szombat
18.00: Ausztria–Spanyolország
20.30: Szerbia–Németország
Január 19., hétfő
18.00: AusztriaSzerbia
20.30: Németország–Spanyolország

A B-CSOPORT PROGRAMJA (HERNING)
Január 16., péntek
18.00: Portugália–Románia
20.30: Dánia–Észak-Macedónia
Január 18., vasárnap
18.00: Észak-Macedónia–Portugália
20.30: Románia–Dánia
Január 20., kedd
18.00: Észak-Macedónia–Románia
20.30: Dánia–Portugália

A C-CSOPORT PROGRAMJA (OSLO)
Január 15., csütörtök
18.00: Franciaország–Csehország
20.30: Norvégia–Ukrajna
Január 17., szombat
18.00: Ukrajna–Franciaország
20.30: Csehország–Norvégia
Január 19., hétfő
18.00: Csehország–Ukrajna
20.30: Franciaország–Norvégia

A D-CSOPORT PROGRAMJA (OSLO)
Január 16., péntek
18.00: Szlovénia–Montenegró
20.30: Feröer–Svájc
Január 18., vasárnap
18.00: Montenegró–Feröer
20.30: Svájc–Szlovénia
Január 20., kedd
18.00: Montenegró–Svájc
20.30: Szlovénia–Feröer

AZ E-CSOPORT PROGRAMJA (MALMÖ)
Január 17., szombat
18.00: Horvátország–Grúzia
20.30: Svédország–Hollandia
Január 19., hétfő
18.00: Hollandia–Horvátország
20.30: Grúzia–Svédország
Január 21., szerda
18.00: Hollandia–Grúzia
20.30: Svédország–Horvátország

AZ F-CSOPORT PROGRAMJA (KRISTIANSTAD)
Január 16., péntek
18.00: Izland–Olaszország
20.30: MAGYARORSZÁG–Lengyelország
Január 18., vasárnap
18.00: Lengyelország–Izland
20.30: Olaszország–MAGYARORSZÁG
Január 20., kedd
18.00: Lengyelország–Olaszország
20.30: MAGYARORSZÁG–Izland 

magyar férfi kézilabda-válogatott Bóka Bendegúz férfi kézilabda Eb
Legfrissebb hírek

Sipos Adrián, az új csapatkapitány: Igyekszem a teljesítményemmel visszafizetni a bizalmat

Kézilabda
1 órája

Feröer lakosságának több mint 10 százaléka ott lesz Oslóban a férfi kézilabda Eb-n

Kézilabda
6 órája

Bánhidi Bence nélkül is reális cél a nyolcba jutás – így látjuk a magyar kéziválogatottat az Eb-rajt előtt

Kézilabda
10 órája

A sportág krémje a legmagasabb színvonalon – a férfi kézi Európa-bajnokságok története

Képes Sport
Tegnap, 14:34

Férfi kézi Eb: Bánhidi Bence nem tartott a magyar válogatottal

Kézilabda
Tegnap, 13:12

NS-erősorrend: apróságok dönthetnek siker és kudarc között a férfi kézi Eb-n

Kézilabda
Tegnap, 10:16

Tovább írhatja a feröeri csodát a fiatal generáció a férfi kézilabda Eb-n

Kézilabda
2026.01.12. 16:05

A magyar kéziválogatott újabb győzelmet ért el Románia ellen az Eb kezdete előtt

Kézilabda
2026.01.10. 18:59
Ezek is érdekelhetik