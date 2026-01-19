Véget érhetett az Eb a nyáron Veszprémbe igazoló dán klasszisnak
A Románia–Dánia mérkőzés második félidejének közepén a dán beálló, Lukas Jörgensen egy gyors ellentámadás során, kontakt nélkül sérült meg. A látottak alapján nagy problémára lehetett következtetni, amit a találkozó után a szövetségi kapitány, Nikolaj Jacobsen sem próbált szépíteni.
„Most egyáltalán nem tudok örülni a győzelemnek. Lukas esete jár a fejemben, ez mindent felülír” – mondta a kapitány, aki azt is elárulta: további bizonytalanságot okoz, hogy Emil Bergholt párja bármelyik pillanatban életet adhat gyermeküknek, így az ő szereplése is kérdésessé válhat.
Jörgensen további Európa-bajnoki szereplése erősen kétséges.
„Meg kell várnunk a hétfői vizsgálatok eredményét, de jelenleg nem néz ki jól a helyzet” – fogalmazott Jacobsen.
A dán válogatott fölényes győzelemmel lépett tovább, ám az említettek miatt az Eb folytatása előtt aggodalom lengi körül a csapatot.
Jörgensen idén nyáron csatlakozik a One Veszprémhez a Flensburgtól, ezt tavaly júliusban jelentette be a magyar klub.
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
2. FORDULÓ
B-CSOPORT (HERNING)
Dánia–Románia 39–24 (22–17)
Ld: Gidsel 9, Pytlick, Hoxer 8–8, ill. Dedu, Ghita, Nagy 4–4
|B-CSOPORT
|M
|Gy
|D
|V
|L – K
|Gk
|P
|1. Dánia
|2
|2
|–
|–
|75–48
|+27
|4
|2. Portugália
|2
|1
|1
|–
|69–63
|+6
|3
|3. Észak-Macedónia
|2
|–
|1
|1
|53–65
|–12
|1
|4. Románia
|2
|–
|–
|2
|58–79
|–21
|0