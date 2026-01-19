Nemzeti Sportrádió

Véget érhetett az Eb a nyáron Veszprémbe igazoló dán klasszisnak

2026.01.19. 10:19
Lukas Jörgensennek segíteni kellett a pálya elhagyásában (Fotó: Imago)
Hiába aratott fölényes, 39–24-es győzelmet Románia felett a dán férfi kézilabda-válogatott az Európa-bajnokságon, az öröm messze elmaradt a várttól. A siker után ugyanis a súlyos sérülést szenvedő Lukas Jörgensen állapota miatt volt csendes az öltöző – erről a bt.dk számolt be honlapján.

A Románia–Dánia mérkőzés második félidejének közepén a dán beálló, Lukas Jörgensen egy gyors ellentámadás során, kontakt nélkül sérült meg. A látottak alapján nagy problémára lehetett következtetni, amit a találkozó után a szövetségi kapitány, Nikolaj Jacobsen sem próbált szépíteni.

„Most egyáltalán nem tudok örülni a győzelemnek. Lukas esete jár a fejemben, ez mindent felülír” – mondta a kapitány, aki azt is elárulta: további bizonytalanságot okoz, hogy Emil Bergholt párja bármelyik pillanatban életet adhat gyermeküknek, így az ő szereplése is kérdésessé válhat.

Nikolaj Jacobsennek fel van adva a lecke (Fotó: Imago)

Jörgensen további Európa-bajnoki szereplése erősen kétséges.

„Meg kell várnunk a hétfői vizsgálatok eredményét, de jelenleg nem néz ki jól a helyzet” – fogalmazott Jacobsen.

Kézilabda
1 órája

Sipos Adrián: Mentálisan kell rendben lennünk, és akkor a testünk is bírni fogja

A magyar férfi kézilabda-válogatott beállója és védője bízik a csoportfavorit izlandiak elleni helytállásban is, és nem aggódik, hiszen ő hétről hétre ezt csinálja a Bundesligában.

A dán válogatott fölényes győzelemmel lépett tovább, ám az említettek miatt az Eb folytatása előtt aggodalom lengi körül a csapatot.

Jörgensen idén nyáron csatlakozik a One Veszprémhez a Flensburgtól, ezt tavaly júliusban jelentette be a magyar klub.

KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR 
2. FORDULÓ
B-CSOPORT (HERNING)
Dánia–Románia 39–24 (22–17) 
Ld: Gidsel 9, Pytlick, Hoxer 8–8, ill. Dedu, Ghita, Nagy 4–4

B-CSOPORTGy   D  L – KGk P
1. Dánia2275–48+27 4   
2. Portugália21169–63+6 3   
3. Észak-Macedónia21153–65–12 1   
4. Románia2258–79–21 0   

 

 

Ezek is érdekelhetik