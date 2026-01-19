Véget érhetett az Eb a nyáron Veszprémbe igazoló dán klasszisnak

A Románia–Dánia mérkőzés második félidejének közepén a dán beálló, Lukas Jörgensen egy gyors ellentámadás során, kontakt nélkül sérült meg. A látottak alapján nagy problémára lehetett következtetni, amit a találkozó után a szövetségi kapitány, Nikolaj Jacobsen sem próbált szépíteni.

„Most egyáltalán nem tudok örülni a győzelemnek. Lukas esete jár a fejemben, ez mindent felülír” – mondta a kapitány, aki azt is elárulta: további bizonytalanságot okoz, hogy Emil Bergholt párja bármelyik pillanatban életet adhat gyermeküknek, így az ő szereplése is kérdésessé válhat.

Nikolaj Jacobsennek fel van adva a lecke (Fotó: Imago)

Jörgensen további Európa-bajnoki szereplése erősen kétséges.

„Meg kell várnunk a hétfői vizsgálatok eredményét, de jelenleg nem néz ki jól a helyzet” – fogalmazott Jacobsen.