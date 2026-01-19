Sipos Adrián: Mentálisan kell rendben lennünk, és akkor a testünk is bírni fogja

– Nagyon jól teljesített a magyar védelem az első két csoportmeccsen. Nehezebb dolguk volt az olaszok ellen?

– Igen, mert kicsit más játékstílusban kézilabdáztak, sokkal többet és jobban egy-egyeztek. Mi is többet készültünk arra, hogy négy lövővel, esetleg négy irányítóval jönnek majd, amit eddig sokat játszottak, de ugyanúgy felkészültünk arra is, hogy beállóval támadnak. Ugyan voltak kisebb hibáink, de egy meccset, pláne egy ilyen nagy iramút nem lehet hiba nélkül lehozni. Mindkét félidőben volt olyan időszak, amikor kicsit megakadtunk, ziccereket hagytunk ki, hátul pedig hibáztunk, és akkor rendre vissza tudtak jönni a mérkőzésbe, aztán a második félidőben beszállt Bartucz Laci, és elképesztő labdákat védett, mi is váltottunk egy kicsit a védekezésben, más területeken engedtük őket lőni, ami bejött. Örülök a győzelemnek, és úgy érzem, megérdemeltük.

– Nagyobb koncentrációt igényelt ez a fajta védekezés?

– Igen, mert nagyon figyelni kellett arra, hogy folyamatosan jönni fognak, keresik a réseket, sokat próbálkoznak majd egy az egy ellen, és ez sokkal kimerítőbb, mint mondjuk a kettő-kettő elleni játékot levédekezni. Sokkal nehezebb, hiszen, ha nem figyelsz száz százalékosan, át tudnak csúszni az ellenfél játékosai, és be tudnak törni. Az utolsó pillanatban úgy gondolod, hogy zárunk, aztáén mégsem, vagy túl korán zárunk és passzolnak, szóval kicsit más stílusban kell ilyenkor védekezni, de a mérkőzés nagy részében szerintem megoldottuk a feladatot.

– Két fárasztó, kemény meccsen vannak túl, és jön Izland...

– Vett ki belőlünk rendesen ez a két meccs, ami teljesen normális, hiszen az Eb-n két naponta játszunk, nagyon kevés ilyenkor a regenerációs időszak, és időben a következő ellenfélre való felkészülés is erősen korlátozott. Izland a csoportunk favoritja, jobban egy-egyeznek, mint az olaszok, vagy bárki, hiszen az ő taktikájuk erre épül, így biztos többet fog kivenni belőlünk, mint az első két meccs. De nem ez az első világversenyünk, én pedig hétről hétre ezt csinálom a Bundesligában, szóval továbbra is azt gondolom, mentálisan kell rendben lennünk, és akkor a testünk is bírni fogja.