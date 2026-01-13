Vajon erőt tudnak-e mutatni a balkáni válogatottak a férfi kézilabda Eb-n?

Minden világesemény előtt érdemes eljátszani a gondolattal, ha Jugoszlávia még egyben lenne, milyen csapatot tudna pályára küldeni. Dejan Miloszavljev (szerb) vagy Dominik Kuzmanovic (horvát) állna a kapuban, Mario Sostaric (horvát) vagy Blaz Janc (szlovén) jobbszélsőként, Ivan Martinovic (horvát) jobbátlövőként, Domen Makuc (szlovén), Lazar Kukics (szerb) vagy Luka Cindric (horvát) irányítóként, Mihajlo Marszenics (szerb) beállóként, Filip Kuzmanovszki (északmacedón) balátlövőként, Milos Vujovics (montenegrói) pedig balszélsőként szórakoztatna bennünket.

ÉSZAK-MACEDÓNIA

Minden idők egyik legkiválóbb jobbátlövője, Kiril Lazarov nemrég hosszabbította meg 2029-ig a szerződését hazája válogatottjának a kispadján. A 45 éves szövetségi kapitány 2021 óta vezeti a csapatát, de eddig nem sikerült áttörést elérnie: a vb-n a tavalyi 15. hely a legjobb eredménye, emellett mindkét Eb-jén a csoportkörben búcsúzott.

Jelenleg egyetlen világklasszissal számolhat: Filip Kuzmanovszki a legutóbbi vb-n a mieink ellen is bizonyította (10 gól), hogy 29 éves korára kiváló balátlövő érett belőle. Ám egyedül valószínűleg kevés lesz a továbbjutáshoz egy olyan Eb-csoportban, amelyben a román mellett a dán és a portugál válogatott is benne van.

MONTENEGRÓ

Egy olyan válogatottnak, amelyiknek a szövetségi kapitánya Didier Dinart, a védekezése biztosan rendben lesz – gondolhatjuk. A hazájával edzőként és játékosként is világbajnok francia 2024 őszén kezdte meg a munkát Montenegróban. Mivel még az érkezése előtt Olaszország kettős győzelemmel elütötte a vb-szerepléstől, ezért az Eb lesz az első nagy tornája az együttessel.

A montenegróiak gólvágója, a balszélső Milos Vujovics még az Eb legjobb csapataiba is beférne, a technikás játékos mellett két nagy lövőjében, a balátlövő Milos Bozsovicsban és a jobbátlövő Branko Vujovicsban bízhatnak. Nebojsa Szimicsnek tavaly április végén elszakadt az elülső keresztszalagja és a meniszkusza. A német MT Melsungenben védő kapus sérülésének a súlyosságát jól jelzi, hogy az Eb-re sem sikerült felépülnie, amivel minimálisra csökkent honfitársai továbbjutási esélye.

SZERBIA

Ha nem a német és a spanyol válogatott mellől kéne nekivágnia a torna első szakaszának, akkor be mernénk vállalni, hogy Szerbia lehet az Eb egyik meglepetéscsapata. Azonban úgy, hogy még a szintén veszélyes osztrákok is a csoportjában vannak, csodaszámba menne a továbbjutása.

Ismerve az OTP Bank-Pick Szeged irányítója, Lazar Kukics hozzáállását, a végletekig küzdeni fog a címeres mezben is. A 30 éves játékmester az ősszel a magyar csapat egyik vezéregyéniségévé nőtte ki magát, szinte minden Bajnokok Ligája-mérkőzésén nagyon hasznos volt. Ezen a három meccsen is sokat tehet azért, hogy remek cseleivel és okos játékszervezői tevékenységével még több rajongó figyelmét felhívja magára.

Ha Kukics jól össze tud játszani a Bundesliga-címvédő Füchse Berlin első számú beállójával, Mihajlo Marszeniccsel, az egy „gyilkos” taktikai elem lehet. Szintén a berlinieket erősíti Dejan Miloszavljev, akinek nem más a mentora, mint a legendás Dejan Perics. Az előző idényben a német bajnokság megnyeréséből 282 védéssel vette ki a részét. Márciusban lesz 30 éves, vagyis kapusként szinte csak most lép a felnőttkorba…

A védekezés motorja a veszprémi Dragan Pesmalbek, a korábbi magyar utánpótlás-válogatott Uros Borzas és Milos Kos a gólokért felelhet, Darko Djukicsnak köszönhetően pedig a látványos szélsőjáték is garantált. Szerbia a tavalyi vb-re nem jutott ki, mondjuk Spanyolországgal szemben nem ő volt a favorit, mégis csak egyetlen góllal bukta el a párharcot. Az Eb lesz a korábban a Vardar Szkopjét BL-győzelemre vezető, a PSG-nél hét évet eltöltő, spanyol Raúl González első tornája szerb szövetségi kapitányként.

SZLOVÉNIA

A csodagyerek nem csodagyerek többé. A 2000. július 1-jén született Domen Makucra nagyon hamar ráaggasztották ezt a jelzőt, ami nem véletlen. A BL-ben már 17 évesen bemutatkozott nevelőegyesületében, a Celjében, majd 20 esztendősen leigazolta a Barcelona. Azonban sérülései miatt csak nehezen tudott kibontakozni és megmutatni a benne rejlő potenciált, a 2026–2027-es évadra mégis elvitte a THW Kiel. A szlovén válogatottat sújtó sérüléshullám miatt most minden eddiginél nagyobb felelősség hárulhat rá az Európa-bajnokságon.

A párizsi olimpia 4. helyezettjének szövetségi kapitánya, Uros Zorman megannyi klasszisát nélkülözni kényszerül. A legérzékenyebb veszteség mindenképpen Aleks Vlah, aki az elmúlt két évben a legjobb gólszerzője volt a mindig veszélyes együttesének – az ötkarikás játékokon csak a dán Mathias Gidsel tudott több gólt szerezni az ő 56 találatánál.

Szintén gondot okozhat a beálló Blaz Blagotinsek, a két jobbátlövő, Nejc Cehte és Tadej Kljun, illetve az egyaránt irányító Miha Zarabec, Mitja Janc és Jaka Malus hiánya. Viszont mindenképp pozitívum, hogy Zorman újra számíthat a szegedi balátlövő Borut Mackovsekre, akinek a rutinja sokat érhet egy olyan kiegyenlítettnek tűnő csoportban, mint amilyennek a szlovén, montenegrói, feröeri, svájci tűnik.