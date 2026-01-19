Nemzeti Sportrádió

Most már biztos: a dánok klasszisának véget ért a kézilabda Európa-bajnokság

Vágólapra másolva!
2026.01.19. 20:18
null
Lukas Jörgensen számára véget ért a kontinenstorna (Fotó: Getty Images)
Címkék
Dánia Lukas Jörgensen férfi kézilabda Eb Férfi kézilabda Eb
Az olimpiai és kétszeres világbajnok dán Lukas Jörgensen számára súlyos térdsérülése miatt véget ért a férfi kézilabda Európa-bajnokság.

„Elszakadt az elülső keresztszalagom. Ez műtétet és hosszú rehabilitációs időszakot jelent. Mindez még kissé irreális számomra, és talán még nem fogtam fel teljesen, de nehéz hónapok várnak rám, ezért el kell fogadnom” – írta hétfőn a közösségi oldalán a beálló, aki nyáron Veszprémbe igazol.

Mint arról korábban már írtunk, Jörgensen vasárnap, a Románia ellen 39–24-re megnyert csoportmérkőzésen sérült meg, de a pontos diagnózist csak a hétfői orvosi vizsgálatok után jelentették be.

A német Flensburg-Handewitt 26 éves kézilabdázója helyére nem hív be új játékost a keretbe Nikolaj Jacobsen, az olimpiai és világbajnoki címvédő dán válogatott szövetségi kapitánya.

Kézilabda
11 órája

Véget érhetett az Eb a nyáron Veszprémbe igazoló dán klasszisnak

„Most egyáltalán nem tudok örülni a győzelemnek. Lukas esete jár a fejemben, ez mindent felülír” – fogalmazott a kapitány.

 

 

Dánia Lukas Jörgensen férfi kézilabda Eb Férfi kézilabda Eb
Legfrissebb hírek

Hiába nyertek az osztrákok a szerbek ellen, búcsúztak a férfi kézilabda Eb-től

Kézilabda
1 órája

Chema Rodríguez: Ha valaki le akar győzni minket, mindent bele kell adnia

Kézilabda
2 órája

Véget érhetett az Eb a nyáron Veszprémbe igazoló dán klasszisnak

Kézilabda
11 órája

Sipos Adrián: Mentálisan kell rendben lennünk, és akkor a testünk is bírni fogja

Kézilabda
11 órája

Fazekas Gergő: Ha Bartucz Laci továbbra is így véd, akkor nem lesz baj

Kézilabda
14 órája

Chema Rodríguez: Az utolsó tíz-tizenöt percben László elképesztőt nyújtott

Kézilabda
22 órája

Férfi kézi Eb: leiskolázta a románokat Dánia, hatgólos félidei hátrányból fodítottak a szlovénok

Kézilabda
23 órája

Megvan a győzelem az olaszok ellen is, középdöntős a magyar válogatott a kézilabda Eb-n

Kézilabda
23 órája
Ezek is érdekelhetik