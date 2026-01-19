Most már biztos: a dánok klasszisának véget ért a kézilabda Európa-bajnokság

Az olimpiai és kétszeres világbajnok dán Lukas Jörgensen számára súlyos térdsérülése miatt véget ért a férfi kézilabda Európa-bajnokság.
„Elszakadt az elülső keresztszalagom. Ez műtétet és hosszú rehabilitációs időszakot jelent. Mindez még kissé irreális számomra, és talán még nem fogtam fel teljesen, de nehéz hónapok várnak rám, ezért el kell fogadnom” – írta hétfőn a közösségi oldalán a beálló, aki nyáron Veszprémbe igazol.
Mint arról korábban már írtunk, Jörgensen vasárnap, a Románia ellen 39–24-re megnyert csoportmérkőzésen sérült meg, de a pontos diagnózist csak a hétfői orvosi vizsgálatok után jelentették be.
A német Flensburg-Handewitt 26 éves kézilabdázója helyére nem hív be új játékost a keretbe Nikolaj Jacobsen, az olimpiai és világbajnoki címvédő dán válogatott szövetségi kapitánya.
Véget érhetett az Eb a nyáron Veszprémbe igazoló dán klasszisnak
„Most egyáltalán nem tudok örülni a győzelemnek. Lukas esete jár a fejemben, ez mindent felülír” – fogalmazott a kapitány.
