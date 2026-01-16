Chema Rodríguez egykori matektanára irányítja a férfi kézi Eb-n ránk váró lengyel válogatottat

A klubszinten a Benficát irányító González jó barátságot ápol a magyar kapitánnyal (erről maga Chema Rodríguez is beszélt – a szerk.), s elmondta, hogy korábban nem csak edzője, hanem az egyetemen matematikatanára is volt Chemának.

„Nagyon fiatalon volt a játékosom, 16 évesen. Jó tapasztalat volt vele dolgozni, és jó kapcsolatban vagyunk azóta. Érdekesség, hogy matematikát is tanítottam neki az egyetemen Spanyolországban. Különleges ez a kapcsolat köztünk, hiszen ő nem csupán az egyik volt játékosom, hanem egy nagyon jó barátom is” – fogalmazott Jota González, hozzátéve, hogy a világ egyik legjobb edzőjének tartja honfitársát.

„Remélem le tudjuk győzni a csapatát, de a következő meccsekre a legjobbakat kívánom neki” – mondta González.

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR , 1. FORDULÓ

B-CSOPORT (HERNING)

18.00: Portugália–Románia

20.30: Dánia–Észak-Macedónia

D-CSOPORT (FORNEBU)

18.00: Szlovénia–Montenegró

20.30: Feröer–Svájc

F-CSOPORT (KRISTIANSTAD)

18.00: Izland–Olaszország (Tv: Duna World)

20.30: Magyarország–Lengyelország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!