Chema Rodríguez egykori matektanára irányítja a férfi kézi Eb-n ránk váró lengyel válogatottat
A klubszinten a Benficát irányító González jó barátságot ápol a magyar kapitánnyal (erről maga Chema Rodríguez is beszélt – a szerk.), s elmondta, hogy korábban nem csak edzője, hanem az egyetemen matematikatanára is volt Chemának.
„Nagyon fiatalon volt a játékosom, 16 évesen. Jó tapasztalat volt vele dolgozni, és jó kapcsolatban vagyunk azóta. Érdekesség, hogy matematikát is tanítottam neki az egyetemen Spanyolországban. Különleges ez a kapcsolat köztünk, hiszen ő nem csupán az egyik volt játékosom, hanem egy nagyon jó barátom is” – fogalmazott Jota González, hozzátéve, hogy a világ egyik legjobb edzőjének tartja honfitársát.
„Remélem le tudjuk győzni a csapatát, de a következő meccsekre a legjobbakat kívánom neki” – mondta González.
FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG
CSOPORTKÖR , 1. FORDULÓ
B-CSOPORT (HERNING)
18.00: Portugália–Románia
20.30: Dánia–Észak-Macedónia
D-CSOPORT (FORNEBU)
18.00: Szlovénia–Montenegró
20.30: Feröer–Svájc
F-CSOPORT (KRISTIANSTAD)
18.00: Izland–Olaszország (Tv: Duna World)
20.30: Magyarország–Lengyelország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
17. FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, DÁNIA, NORVÉGIA, SVÉDORSZÁG, 2026
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: BARTUCZ László (MT Melsungen – Németország), PALASICS Kristóf (MT Melsungen – Németország), ANDÓ Arián (Mol Tatabánya KC)
Jobbszélsők: IMRE Bence (THW Kiel – Németország), SZILÁGYI Benjámin (OTP Bank-Pick Szeged), RODRÍGUEZ Pedro (Mol Tatabánya KC)
Jobbátlövők: ILIC Zoran (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), ÓNODI-JÁNOSKÚTI Máté (USAM Nimes Gard – Franciaország)
Irányítók: FAZEKAS Gergő (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), HANUSZ Egon (Cesson Rennes Métropole Handball – Franciaország), LUKÁCS Péter (Elverum – Norvégia), PERGEL Andrej (La Rioja – Spanyolország)
Beállók: PAPP Tamás (Mol Tatabánya KC), ROSTA Miklós (Dinamo Bucuresti – Románia), SIPOS Adrián (MT Melsungen – Németország)
Balátlövők: BODÓ Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), LIGETVÁRI Patrik (One Veszprém HC), SZITA Zoltán (Orlen Wisla Plock – Lengyelország)
Balszélsők: BÓKA Bendegúz (Balatonfüredi KSE), KRAKOVSZKI Bence (MOL Tatabánya KC)
A keret húsz játékosa közül mérkőzésenként 16 léphet pályára, és a decemberben kihirdetett 35 fős kereten belül egyaránt két-két fő cserélhető a csoportkör, a középdöntő és a döntő hétvége alatt.