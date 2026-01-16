Nemzeti Sportrádió

Chema Rodríguez egykori matektanára irányítja a férfi kézi Eb-n ránk váró lengyel válogatottat

2026.01.16. 14:12
Jota González (Fotó: Imago Images)
Az M4 Sportnak adott interjút Jota González, a lengyel férfi kézilabda-válogatott (egyben a magyar csapat mai ellenfele) szövetségi kapitánya. A beszélgetés során a spanyol szakember egy különleges részletet is megosztott a magyar válogatottat irányító Chema Rodríguezhez fűződő kapcsolatáról.

A klubszinten a Benficát irányító González jó barátságot ápol a magyar kapitánnyal (erről maga Chema Rodríguez is beszélt – a szerk.), s elmondta, hogy korábban nem csak edzője, hanem az egyetemen matematikatanára is volt Chemának.

Nagyon fiatalon volt a játékosom, 16 évesen. Jó tapasztalat volt vele dolgozni, és jó kapcsolatban vagyunk azóta. Érdekesség, hogy matematikát is tanítottam neki az egyetemen Spanyolországban. Különleges ez a kapcsolat köztünk, hiszen ő nem csupán az egyik volt játékosom, hanem egy nagyon jó barátom is” – fogalmazott Jota González, hozzátéve, hogy a világ egyik legjobb edzőjének tartja honfitársát.

„Remélem le tudjuk győzni a csapatát, de a következő meccsekre a legjobbakat kívánom neki” – mondta González.

 

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG
CSOPORTKÖR , 1. FORDULÓ
B-CSOPORT (HERNING)
18.00: Portugália–Románia
20.30: Dánia–Észak-Macedónia
D-CSOPORT (FORNEBU)
18.00: Szlovénia–Montenegró
20.30: Feröer–Svájc
F-CSOPORT (KRISTIANSTAD)
18.00: Izland–Olaszország (Tv: Duna World)
20.30: Magyarország–Lengyelország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Kézilabda
2026.01.07. 11:55

17. FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, DÁNIA, NORVÉGIA, SVÉDORSZÁG, 2026

A magyar válogatott az F-csoportban Lengyelországgal, Olaszországgal és Izlanddal mérkőzik meg Kristianstadban.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: BARTUCZ László (MT Melsungen – Németország), PALASICS Kristóf (MT Melsungen – Németország), ANDÓ Arián (Mol Tatabánya KC)
Jobbszélsők: IMRE Bence (THW Kiel – Németország), SZILÁGYI Benjámin (OTP Bank-Pick Szeged), RODRÍGUEZ Pedro (Mol Tatabánya KC) 
Jobbátlövők: ILIC Zoran (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), ÓNODI-JÁNOSKÚTI Máté (USAM Nimes Gard – Franciaország)
Irányítók: FAZEKAS Gergő (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), HANUSZ Egon (Cesson Rennes Métropole Handball – Franciaország), LUKÁCS Péter (Elverum – Norvégia), PERGEL Andrej (La Rioja – Spanyolország)
Beállók: PAPP Tamás (Mol Tatabánya KC), ROSTA Miklós (Dinamo Bucuresti – Románia), SIPOS Adrián (MT Melsungen – Németország)
Balátlövők: BODÓ Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), LIGETVÁRI Patrik (One Veszprém HC), SZITA Zoltán (Orlen Wisla Plock – Lengyelország)
Balszélsők: BÓKA Bendegúz (Balatonfüredi KSE), KRAKOVSZKI Bence (MOL Tatabánya KC)
A keret húsz játékosa közül mérkőzésenként 16 léphet pályára, és a decemberben kihirdetett 35 fős kereten belül egyaránt két-két fő cserélhető a csoportkör, a középdöntő és a döntő hétvége alatt.

 

