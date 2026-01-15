Sipos Adrián, az új csapatkapitány: Igyekszem a teljesítményemmel visszafizetni a bizalmat
– Milyen érzés csapatkapitánynak lenni?
– Óriási megtiszteltetés, igyekszem a teljesítményemmel visszafizetni a bizalmat, amit szerintem megszolgáltam, de nem érzek külön terhet magamon. Azzal, hogy csapatkapitány lettem, nem változott a szerepem a játékrendszerben, legfeljebb a kommunikációban a játékosok és a vezetők között. Eddig is próbáltam példamutatóan hozzáállni, ezen nem fogok változtatni, a védekezésben ugyanúgy teszem majd a dolgom, segítek a fiataloknak vagy akár az idősebbeknek is, ahogyan én is elvárom, hogy segítsenek nekem.
– Bánhidi Bence nem tarthatott a csapattal. A felkészülés során változott valami?
– Két dolgot is elveszítettünk egyszerre, a kapitányunkat és az egyik alappillérünket, a támadójátékunk nagy része Bencére épül, mint a mezőny egyik legjobb beállójára. De Rosta Miki szerintem fel tudja venni a versenyt bárkivel, mögötte ott van Papp Tomi, aki ügyes, tehetséges fiatal játékos, teljesen más stílusú, és meglepetést is okozhat az ellenfeleknek, hiszen nem tudtak belőle készülni. Bence két embert mindig lekötött, a változás válhat előnyünkre és hátrányunkra is, de nincs mese, meg kell oldanunk ezt a helyzetet, hiszen minden poszton megvannak hozzá a játékosaink.
– Ön miben fejlődött az utóbbi években?
– A játékom még stabilabb lett, főleg egy az egy ellen, jobban fel tudom mérni a meccsszituációkat, mikor mire van szükség. Mindig többet akarok magamtól és a csapattól is, hogy legyünk jobbak mint tavaly, ez a mentális plusz pedig nagyon fontos, mert nem számít, hogy könnyebb vagy erősebb ellenfél jön szembe, én mindig nyerni akarok!
|„Az elmúlt két hétben Bánhidi Bence hiányára készülve új variációkat gyakoroltunk, amelyek a románok elleni meccsen már élesben is sikerültek. Ez a fiatalos csapat sokat tud futni, készen állunk erre a tornára. Plockban kevesebb játéklehetőséget kapok a posztomon, de az önbizalmammal nincs baj, a tavalyi világbajnokságon több szerepem volt, rutint szereztem. Nagy segítség, hogy Fazekas Gergővel és Szita Zoltánnal egy klubban játszunk, így jobban ismerjük egymást. Nem érzem a csapaton, hogy feszültebb lenne, az első meccs mindig nehéz, de utána könnyebb lesz mindenkinek.”
AZ F-CSOPORT PROGRAMJA (KRISTIANSTAD)
Január 16., péntek
18.00: Izland–Olaszország
20.30: MAGYARORSZÁG–Lengyelország
Január 18., vasárnap
18.00: Lengyelország–Izland
20.30: Olaszország–MAGYARORSZÁG
Január 20., kedd
18.00: Lengyelország–Olaszország
20.30: MAGYARORSZÁG–Izland