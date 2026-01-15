Bánhidi Bence nélkül is reális cél a nyolcba jutás – így látjuk a magyar kéziválogatottat az Eb-rajt előtt

A felkészülés hajrájában két fontos játékos is kiesett a magyar férfi kézilabda-válogatott keretéből, akik pedig biztos utazók lettek volna Kristianstadba (és onnan reményeink szerint Malmőbe). Előbb a jobbszélső Krakovszki Zsolt szenvedett súlyos bokasérülést edzésen, gyorsan meg is műtötték, és a románok elleni győri edzőmérkőzést már a lelátóról nézte begipszelt lábbal.

Szerdán kiderült, hogy a csapatkapitány Bánhidi Bence, aki tíz éve minden világversenyen ott volt a nemzeti csapatban, ezúttal itthon marad, mert nem jött rendbe százszázalékosan a térde. A szakmai stábbal közösen úgy ítélték meg, inkább nem kockáztatnak, hogy világklasszis beállónk teljes értékű játékosként térjen majd vissza. Bánhidi távollétében ezúttal két legjobb védőnk veszi át a csapatkapitányi feladatokat, az első számú Sipos Adrián lesz, a helyettese pedig Ligetvári Patrik.

Ezúttal csapatkapitánya, Bánhidi Bence nélkül kell megoldania a feladatát a nemzeti együttesnek (Fotó: Szabó Miklós)

Chema Rodríguez szövetségi kapitány egyébként is különleges torna előtt áll, hiszen lesz alkalma kísérletezni. Egyrészt ez az első világversenye, amikor nem számíthat korábbi két meghatározó játékosára, a kapus Mikler Rolandra és az irányító Lékai Mátéra – egy éve Horvátországban még mindketten ott voltak a csapatban, a kapitány éveken át támaszkodhatott a rutinjukra. Az utódaik ugyanakkor már megvannak, kapusposzton Palasics Kristóf és Bartucz László a német Bundesligában is csapattársak, s remekül kiegészítik egymást, Andó Arián pedig ideális választásnak tűnik melléjük, mert teljesen más stílusú kapus, mint a másik kettő, Chema Rodríguez pedig szereti, ha minél több taktikai lehetősége van.

Irányítóposzton Fazekas Gergőt már nem kell bemutatni senkinek, évek óta az első számú klubjában és a nemzeti együttesben is, mellette az évek óta légiósként játszó Hanusz Egon is bizonyított, a hozzájuk csatlakozó Lukács Péter pedig előtt óriási lehetőség áll, hogy szintet lépjen és megragadjon a válogatottban, amire régóta vár, és amihez minden képessége megvan.

Évek óta a válogatott első számú irányítója Fazekas Gergő (labdával), egyre fontosabb szerepet játszik a csapatban (Fotó: Szabó Miklós)

Bánhidi pótlása nem lesz könnyű, de Rosta Miklósnak ideje bizonyítania, hogy képes előrelépni, és ellátni az első számú beálló feladatát. Az biztos, hogy a Dinamo Bucuresti légiósa megérett a feladatra, esetében inkább a helyettesítés lesz a kérdés, hiszen Chema hozzászokott, hogy két remek játékosa van a poszton, ezúttal viszont az is lehet, hogy Sipost támadásban is beveti, ahogy olykor melsungeni edzője, Papp Tamásnak pedig ki kell lépnie a beugró szerepkörből, mert nagy szükség lehet a segítségére ezen a kulcsposzton.

A csapat gerince azonban együtt maradt, így reális cél a továbbjutás, az első meccsen, péntek este Lengyelország ellen már sok minden eldőlhet. Papíron esélyesebbek vagyunk, azonban az első mérkőzés nehézségére és fontosságára épp szövetségi kapitányunk szokta felhívni a figyelmet minden világverseny előtt.

Fotó: Szabó Miklós – Mire lehet képes a válogatott az Európa-bajnokságon?

– Bízom benne, hogy minél messzebbre jutunk, az első nyolc hely valamelyikét jó lenne megcélozni, de ehhez lépésről lépésre kell haladnunk. Először a csoportkört kell sikerrel vennünk! – Hogyan érezte magát a felkészülés alatt, különösképp a románok elleni győri ráhangoló mérkőzésen?

– Jól éreztem magam a pályán, örültem a lehetőségnek, egyre magabiztosabb vagyok a válogatottban. Már nagyon várom az Eb-t, legutóbb a 2023-as junior-vb-n szerepeltem világeseményen. Nem készülök rá máshogy, mint korábban az utánpótlástornákra. Próbálok koncentrált lenni, mentálisan készen állni, és amikor a pályán vagyok, segíteni a csapatnak. – Sokan vannak itt az ön korosztályából, amelyik a junior-vb-n ezüstérmes lett. Mi teszi a generációját különlegessé, mi lehet az a plusz, amit már a felnőttek között, az Eb-n is hozzá tudnak majd tenni?

– Biztosan pluszt jelent, hogy ismerjük egymás játékát, együtt játszottunk serdülő, ifjúsági és junior szinten is. Nehéz megmondani, hogy mi teszi ezt a korosztályt kiemelkedővé, de tehetséges játékosok alkotják, akik elvégzik azt az extra munkát, ami ahhoz kell, hogy kiemelkedő kézilabdázókká váljanak. – Milyen stílusú irányítónak tartja magát Fazekas Gergőhöz képest?

– Szerintem hasonlóak vagyunk, ő is gyors, mozgékony játékos, aki sokat és jól egy-egyezik, jól lát a pályán. Nemrég bejelentették, hogy Dika Mem jövő nyártól a német Füchse Berlinben folytatja. Mi a véleménye erről az átigazolásról, mennyire vágyik ön személy szerint a Bundesligába?

– Mindenki meglepődött, lehetett róla pletykákat hallani, de senki sem hitte el, hogy ez meg fog történni. Ez jó a Bundesligának, Dika Memnek pedig nagy kihívás lesz, mert bár a világ egyik legjobbja, nagyon kemény bajnokságba igazolt. Jó lesz a sztárokat együtt látni Berlinben. Részemről, ha egyszer a Bundesligában fogok játszani, az kicsit később lesz, amikor már a testem is érettebb lesz arra, hogy az ottani nagy fizikai csatákat elbírjam. LUKÁCS Péter, a magyar válogatott irányítója: Egyre magabiztosabb vagyok a válogatottban

„Most már tényleg a fiatal játékosaink vannak többségben, de úgy érzem, kellő tapasztalatuk van hozzá, hogy megoldják a rájuk váró feladatot. Chema Rodríguez mindenkiben ugyanúgy bízik, próbálunk minél eredményesebben játszani, mindenki hajt és küzd a másikért. A védekezésünk elég összetett rendszerű, de keménynek is kell lennünk, mert abból tudunk majd rohanni. Támadásban is jó variációink vannak, bárkivel felvehetjük a versenyt. Szeretnénk továbbjutni a csoportból és pontokat vinni a középdöntőbe.” VÉLEMÉNY – BÓKA Bendegúz, a magyar válogatott balszélsője

A MAGYAR FÉRFI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT KERETE AZ EURÓPA-BAJNOKSÁGRA

KAPUSOK

ANDÓ ARIÁN

A nemsokára 27 éves kapus megérett a nagyobb feladatokra, a mostani idény előtt igazolt Tatabányára, és rögtön jó teljesítményt nyújt. Különleges védési stílusának egyik legfontosabb eleme a helyezkedés és az apró, de villámgyors kar- és lábmozdulatok.

Született: 1999. január 29., Pásztó

Klubja: Mol Tatabánya KC

Magasság/testsúly: 189 cm/83 kg

Válogatottság/gól: 11/0

Eb-mérkőzések száma/gól: 2/0

BARTUCZ LÁSZLÓ

Az elmúlt három évben került vissza a nemzeti csapatba, ő a tökéletes példája annak az állításnak, mely szerint a kapusok 30 év felett érik el a csúcsteljesítményüket. Az ősszel már a világ legerősebb bajnokságában, a Bundesligában eshet le a rajongók álla a látványos, ziccerekbe „beleugrálós” védéseitől.

Született: 1991. november 5., Orosháza

Klubja: MT Melsungen (német)

Magasság/testsúly: 194 cm/97 kg

Válogatottság/gól: 44/0

Eb-mérkőzések száma/gól: 14/0

PALASICS KRISTÓF

A következő évtizedben ugyanúgy kisajátíthatja magának a kapusposztot, mint ahogyan előtte Mikler Roland, még előtte Fazekas Nándor. Nagy termetű kapus, aki ha elkapja a fonalat, nem könnyű túljárni az eszén. Imád új kézilabda-kultúrát megismerni, a spanyol és a portugál után az elmúlt fél évben már a német bajnokságban pallérozódik.

Született: 2002. április 19., Kistarcsa

Klubja: MT Melsungen (német)

Magasság/testsúly: 199 cm/104 kg

Válogatottság/gól: 36/1

Eb-mérkőzések száma/gól: 6/0

JOBBSZÉLSŐK

IMRE BENCE

A legtöbben az előző Európa-bajnokságon ismerték meg a nevét, amikor menet közben cserélte be Chema Rodríguez, és az első mérkőzésein nem hibázott lövést. Ezzel a teljesítményével a világ legjobb csapatainak a figyelmét is felkeltette, azóta a német THW Kielben is számolatlanul szórja a gólokat. A nyáron hazatér, és a Veszprém sikereiért küzdhet.

Született: 2002. október 15., Budapest

Klubja: THW Kiel (német)

Magasság/testsúly: 186 cm/75 kg

Válogatottság/gól: 37/167

Eb-mérkőzések száma/gól: 6/20

RODRÍGUEZ PEDRO

Chema Rodríguez nem véletlenül ragaszkodik hozzá, hiszen amellett, hogy stabil jobbszélső, védekezésben zavaróként is képes kiemelkedő teljesítményre. 2016 óta él Magyarországon, Tatabánya előtt megfordult Szegeden és Balatonfüreden is, honosítását követően 2021-ben ölthette magára először a címeres mezt.

Született: 1990. augusztus 22., Vigo (Spanyolország)

Klubja: Mol Tatabánya KC

Magasság/testsúly: 197 cm/90 kg

Válogatottság/gól: 50/123

Eb-mérkőzések száma/gól: 3/9

SZILÁGYI BENJÁMIN

A szegedi születésű és nevelésű fiatal az Eb előtti felkészülési meccsen rögtön hatalmas szenvedéllyel vetette bele magát a románok elleni csatába. Bátran próbálkozott, háromszor is betalált. Ha Imre Bence nem épül fel, nem fog visszariadni a lehetőségtől. Klubjában a horvát gólvágó Mario Sostarictól tanulhat és a BL-ben is egyre többet játszik.

Született: 2003. május 18., Szeged

Klubja: OTP Bank-Pick Szeged

Magasság/testsúly: 189 cm/85 kg

Válogatottság/gól: 1/3

Eb-mérkőzések száma/gól: –

JOBBÁTLÖVŐK

ILIC ZORAN

A jövő megérkezett! A nemrég Győrben elbúcsúztatott 173-szoros válogatott Ancsin Gábor már nincs, így két 2002-es születésű jobbátlövő bizonyíthatja tehetségét. A veszprémi nevelésű Ilic Zoran korábban a német HSV Hamburgnál is megfordult, az őszt már a lengyel bajnok Wisla Plockban töltötte olyan poszttárs mellett, mint a francia Melvyn Richardson.

Született: 2002. január 2., Zenta

Klubja: Orlen Wisla Plock (lengyel)

Magasság/testsúly: 197 cm/96 kg

Válogatottság/gól: 52/88

Eb-mérkőzések száma/gól: 8/7

ÓNODI-JÁNOSKÚTI MÁTÉ

A fürge léptű jobbátlövőt sajnos többször is sérülés sújtotta, de tehetsége alapján nem kérdés, hogy helye van a nemzeti csapatban. Ahogyan Ilicnek, úgy neki is nagy lehetőség a bizonyításra ez a kontinensviadal, az ősszel már a fizikailag megterhelő francia bajnokságban szerzett értékes rutint a középmezőnybe tartozó Nimes csapatában.

Született: 2002. június 17., Budapest

Klubja: USAM Nimes (francia)

Magasság/testsúly: 193 cm/92 kg

Válogatottság/gól: 18/37

Eb-mérkőzések száma/gól: –

IRÁNYÍTÓK

FAZEKAS GERGŐ

Már a világbajnokságon is ő volt a nemzeti csapat kezdő irányítója, de most új helyzet, hogy nem lesz ott mögötte a 198-szoros válogatott Lékai Máté. Félteni azért nem kell őt, minden képessége megvan hozzá, hogy vezér legyen, lásd a Plockban ősszel a PSG vendégeként dobott győztes gólja, vagy a Kielce elleni rangadón szerzett „tízese”.

Született: 2003. október 31., Budapest

Klubja: Orlen Wisla Plock (lengyel)

Magasság/testsúly: 190 cm/85 kg

Válogatottság/gól: 49/91

Eb-mérkőzések száma/gól: 8/18

HANUSZ EGON

Csurgó-nevelésűként jutott nagyon magasra, légióskodott már Németországban és Portugáliában is, jelenleg a francia Cesson-Rennes-ben kézilabdázik. Az ősszel új klubja harmadik legeredményesebbje volt a francia ligában (52 gól, 107 assziszt). Fazekashoz hasonlóan ő is megszerezheti 100. gólját a válogatottban az Eb-n.

Született: 1997. szeptember 25., Nagyatád

Klubja: Cesson-Rennes (francia)

Magasság/testsúly: 177 cm/90 kg

Válogatottság/gól: 63/93

Eb-mérkőzések száma/gól: 11/10

LUKÁCS PÉTER

Imre Bencével és Ónodi-Jánoskúti Mátéval az FTC utánpótlásából jött, nagy élmény lehet a három barátnak, hogy mindannyian eljutottak a felnőttválogatottba. Lukácsban óriási a potenciál, évről évre fejlődik, a norvég Elverumban már a harmadik idényét tölti, az Európa-ligában 45 gólt szerzett, volt 11 gólos meccse is az ősszel.

Született: 2002. július 30., Budapest

Klubja: Elverum (norvég)

Magasság/testsúly: 190 cm/85 kg

Válogatottság/gól: 5/4

Eb-mérkőzések száma/gól: –

PERGEL ANDREJ

Annyira könnyed, légies lövőtechnikája és lábmunkája van, ami – kiegészítve a váratlan megoldásaival – nagyon izgalmas játékossá teszi őt. Az erősségei alapján sokkal inkább tűnik egy Simon Pytlick típusú balátlövőnek, mint klasszikus irányítónak. Tavaly májusban, a szlovákok elleni Eb-selejtezőn mutatkozott be a válogatottban, így torna­újoncként várhatja az Eb-rajtot.

Született: 2003. június 18., Zenta

Klubja: CS Ciudad de Logrono (spanyol)

Magasság/testsúly: 197 cm/85 kg

Válogatottság/gól: 4/11

Eb-mérkőzések száma/gól: –

BEÁLLÓK

BÁNHIDI BENCE

A magyar válogatott csapatkapitánya a legutóbbi Európa-bajnokság legjobb beállója volt, azonban most sajnos úgy néz ki, hogy a teljes tornát ki kell hagynia. Sérülése miatt a csoportkörben biztosan nem fog pályára lépni. Ha a többiek kiharcolják a továbbjutást, a középdöntőre lehet, ő is elutazik, nagy kérdés, egy hét múlva milyen állapotban lesz.

Született: 1995. február 9., Győr

Klubja: OTP Bank-Pick Szeged

Magasság/testsúly: 204 cm/110 kg

Válogatottság/gól: 131/403

Eb-mérkőzések száma/gól: 27/93

PAPP TAMÁS

Az a jól védekező beálló, aki a gyors indításokra is az elsők között ér fel, igazi kincs – Papp is hasonló profilú játékos. Pergelhez és Szilágyihoz hasonlóan ő is tornaújonc, várhatóan nem róla fognak szólni az Eb-hírek, de nem árt megismerkednie a nagy tornák légkörével, mert nemsokára állandó résztvevőjük lehet.

Született: 2002. november 11., Budapest

Klubja: Mol Tatabánya KC

Magasság/testsúly: 183 cm/95 kg

Válogatottság/gól: 4/9

Eb-mérkőzések száma/gól: –

ROSTA MIKLÓS

Bánhidi Bence sérülése miatt kulcsszereplője lesz válogatottunk játékának a következő hetekben, előre kell lépnie. Ugyan csapatának, a román Dinamo Bucuresti-nek nem volt jó ősze, nem érzi magát rossz formában. Ezt a győri, románokkal vívott felkészülési meccsen is bizonyította, amelyen könnyedén került helyzetbe, és hat gólt szerzett.

Született: 1999. február 14., Győr

Klubja: Dinamo Bucuresti (spanyol)

Magasság/testsúly: 203 cm/110 kg

Válogatottság/gól: 83/227

Eb-mérkőzések száma/gól: 18/29

SIPOS ADRIÁN

A Melsungenben szépen fejlődött, s a védekezésnek még nagyobb mestere lett. Sokkal tisztábban látja el a hármas védői szerepkörét, mint amikor még a Veszprémben kézilabdázott. Amikor bent marad támadásban, akkor is eredményes tud lenni, a Bundesligában a gyors lefordulásból szerzett góljai száma jelentősen megnövekedett. Bánhidi hiánya miatt talán támadásban is számolnak vele.

Született: 1990. március 8., Szombathely

Klubja: MT Melsungen (német)

Magasság/testsúly: 198 cm/104 kg

Válogatottság/gól: 102/48

Eb-mérkőzések száma/gól: 18/5

BALÁTLÖVŐK

BODÓ RICHÁRD

Nincsen olyan formában, mint mondjuk a 2023-as világbajnokságon, amikor 44 gólt szerezve csapatunk legeredményesebbje volt. Chema Rodríguez szövetségi kapitány bízik benne, hogy rutinjával hozzá tud tenni a csapat teljesítményéhez. A legjobb őszi BL-meccse épen a legutolsó volt, a címvédő Magdeburg kapujába ötször talált be.

Született: 1993. március 13., Mátészalka

Klubja: OTP Bank-Pick Szeged

Magasság/testsúly: 203 cm/117 kg

Válogatottság/gól: 132/380

Eb-mérkőzések száma/gól: 20/53

LIGETVÁRI PATRIK

Míg a Veszprémben csak védőként számol vele Xavier Pascual, a magyar válogatottban a másik spanyol stratéga, Chema Rodríguez támadásban is beveti. A hangsúly azért a szövetségi kapitánynál is a védőmunkája kiaknázásán van, mert abban tényleg a mezőny egyik legjobbja. Az előző idényben Ludovic Fabregasszal nehezen megbontható falat alkotott klubjában.

Született: 1996. február 13., Veszprém

Klubja: One Veszprém HC

Magasság/testsúly: 203 cm/110 kg

Válogatottság/gól: 123/94

Eb-mérkőzések száma/gól: 21/22

SZITA ZOLTÁN

A hozzá hasonlóan szintén korábbi veszprémi Szergej Koszorotovval osztozik a játékperceken Lengyelországban. Súlypontemelkedése és látványos lövőtechnikája továbbra is BL-szintű, a válogatottban épp a legutóbbi nagy torna volt a legjobbja, 28 gólt szerzett. Fazekassal összeszokott párost alkothat, Iliccsel kiegészülve összeállhat a teljes plocki hátsó trió.

Született: 1998. február 10., Veszprém

Klubja: Orlen Wisla Plock (lengyel)

Magasság/testsúly: 196 cm/92 kg

Válogatottság/gól: 95/237

Eb-mérkőzések száma/gól: 17/40

BALSZÉLSŐK

BÓKA BENDEGÚZ

A 2019-es világbajnokság óta kihagyhatatlan balszélső stabilitására ezúttal is nagy szükség lehet már a gyengébb játékerőt képviselő lengyel és olasz válogatottal szemben is. Általában csendben teszi a dolgát, három éve a vb-n szinte észrevétlenül dobott 34 gólt – ez óriási erény. Krakovszki Bencével tökéletesen kiegészítik egymást, két stabil emberünk lehet ezen a poszton.

Született: 1993. október 2., Veszprém

Klubja: Balatonfüredi KSE

Magasság/testsúly: 195 cm/85 kg

Válogatottság/gól: 106/255

Eb-mérkőzések száma/gól: 18/37

KRAKOVSZKI BENCE

Ikertestvére, a jobbszélső Zsolt rögtön az első januári edzésen súlyosan megsérült, ez saját bevallása szerint Bencét is megviselte. Az Európa-kupában és a magyar bajnokságban is szépen menetelő Tatabánya alapembere, aki a nemzeti csapatban már a tavalyi világbajnokságon átesett a tűzkeresztségen. Változatos lövőrepertoárjával a legtöbb kapusnak feladja a leckét.

Született: 2002. július 9., Győr

Klubja: Mol Tatabánya KC

Magasság/testsúly: 187 cm/84 kg

Válogatottság/gól: 20/37

Eb-mérkőzések száma/gól: 1/0

CSOPORTKÖR

Minden csoport első két helyezettje jut be a középdöntőbe.

Az Európa-bajnokság csoportjai:

A-csoport (Herning): Németország, Spanyolország, Ausztria, Szerbia

B-csoport (Herning): Dánia, Portugália, Észak-Macedónia, Románia

C-csoport (Oslo): Franciaország, Norvégia, Csehország, Ukrajna

D-csoport (Oslo): Szlovénia, Feröer, Montenegró, Svájc

E-csoport (Malmö): Svédország, Horvátország, Hollandia, Grúzia

F-csoport (Kristianstad): MAGYARORSZÁG, Izland, Lengyelország, Olaszország

AZ A-CSOPORT PROGRAMJA (HERNING)

Január 15., csütörtök

18.00: Spanyolország–Szerbia

20.30: Németország–Ausztria

Január 17., szombat

18.00: Ausztria–Spanyolország

20.30: Szerbia–Németország

Január 19., hétfő

18.00: Ausztria–Szerbia

20.30: Németország–Spanyolország

A B-CSOPORT PROGRAMJA (HERNING)

Január 16., péntek

18.00: Portugália–Románia

20.30: Dánia–Észak-Macedónia

Január 18., vasárnap

18.00: Észak-Macedónia–Portugália

20.30: Románia–Dánia

Január 20., kedd

18.00: Észak-Macedónia–Románia

20.30: Dánia–Portugália

A C-CSOPORT PROGRAMJA (OSLO)

Január 15., csütörtök

18.00: Franciaország–Csehország

20.30: Norvégia–Ukrajna

Január 17., szombat

18.00: Ukrajna–Franciaország

20.30: Csehország–Norvégia

Január 19., hétfő

18.00: Csehország–Ukrajna

20.30: Franciaország–Norvégia

A D-CSOPORT PROGRAMJA (OSLO)

Január 16., péntek

18.00: Szlovénia–Montenegró

20.30: Feröer–Svájc

Január 18., vasárnap

18.00: Montenegró–Feröer

20.30: Svájc–Szlovénia

Január 20., kedd

18.00: Montenegró–Svájc

20.30: Szlovénia–Feröer

AZ E-CSOPORT PROGRAMJA (MALMÖ)

Január 17., szombat

18.00: Horvátország–Grúzia

20.30: Svédország–Hollandia

Január 19., hétfő

18.00: Hollandia–Horvátország

20.30: Grúzia–Svédország

Január 21., szerda

18.00: Hollandia–Grúzia

20.30: Svédország–Horvátország

AZ F-CSOPORT PROGRAMJA (KRISTIANSTAD)

Január 16., péntek

18.00: Izland–Olaszország

20.30: MAGYARORSZÁG–Lengyelország

Január 18., vasárnap

18.00: Lengyelország–Izland

20.30: Olaszország–MAGYARORSZÁG

Január 20., kedd

18.00: Lengyelország–Olaszország

20.30: MAGYARORSZÁG–Izland