Elek Gábor: Visszaköszöntek a problémáink, de a szívünk a helyén volt

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.01.22. 08:54
Elek Gábor ezúttal sem volt maradéktalanul elégedett (Fotó: NSO Tv)
Ismét döntetlent játszott egymással az Alba Fehérvár KC és a MOL Esztergom. A két együttes karácsony előtt a Magyar Kupában is remizett, az akkori eredmény Elek Gáborék továbbjutását jelentette, a mostani 25–25-ös eredmény pedig a bajnokságban pontosztozkodást ért. A találkozó után Elek Gábor értékelt az NSO Tv kamerája előtt.

NŐI KÉZILABDA NB I
12. FORDULÓ
ALBA FEHÉRVÁR KC–MOL ESZTERGOM 25–25 (13–13)
Székesfehérvár, 600 néző. Vezette: Bócz, Wiedemann
SZÉKESFEHÉRVÁR: HADFI – SZABÓ-MÁJER 4, HAJDÚ 2, Pavlovic 3, Lazic 3, Szabó K. 2 (1), Takó 2. Csere: Aalla (kapus), SZMBATIAN 6, Moreno, Zentai 1, Kocsis B., Bojtos 2. Edző: Szuzana Lazovics
ESZTERGOM: BUKOVSZKY – KOVÁCS ANETT 4, Ballai B. 2, HORVÁTH F. 6, Kisfaludy, Faragó Lea 1, Schatzl Natalie 1. Csere: Herczeg L. (kapus), VARGA EMÍLIA 5 (3), Szucsánszki 1, Szmolek 1, Teplán 1, Hajtai 2, Majoros, Jacques 1. Edző: Elek Gábor
Az eredmény alakulása. 6. perc: 4–4. 12. p.: 4–5. 18. p.: 7–8. 24. p.: 10–10. 28. p.: 13–11. 34. p.: 16–14. 40. p.: 19–17. 46. p.: 22–20. 52. p.: 23–22., 58. p.: 24–24
Kiállítások: 6 ill. 6 perc
Hétméteresek: 3/1, ill. 3/3
MESTERMÉREG
Szuzana Lazovics: – Nehéz mérkőzésre számítottam, hiszen tisztában voltam azzal, hogy az Esztergom tavaly hogy végzett velünk, illetve az Európa-ligában miként szerepel. Szomorú vagyok az elveszett pont miatt, de ugyanakkor nagyon büszke vagyok a csapatra, mert a lányok mindent megtettek a győzelemért. A mérkőzés nagy részében vezettünk, viszont a végén kijött az Esztergom játékosainak rutinja.
Elek Gábor: – Óriási szerencsénk volt a mai mérkőzésen, de nyilván egy olyan sorozatban vagyunk, amihez nem vagyunk hozzászokva, és ez nagyon érződik a csapaton. Ám ez egyáltalán nem von le semmit a Fehérvár érdemeiből, az Alba győzelmet érdemelt volna.

