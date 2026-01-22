Elek Gábor: Visszaköszöntek a problémáink, de a szívünk a helyén volt

NŐI KÉZILABDA NB I

12. FORDULÓ

ALBA FEHÉRVÁR KC–MOL ESZTERGOM 25–25 (13–13)

Székesfehérvár, 600 néző. Vezette: Bócz, Wiedemann

SZÉKESFEHÉRVÁR: HADFI – SZABÓ-MÁJER 4, HAJDÚ 2, Pavlovic 3, Lazic 3, Szabó K. 2 (1), Takó 2. Csere: Aalla (kapus), SZMBATIAN 6, Moreno, Zentai 1, Kocsis B., Bojtos 2. Edző: Szuzana Lazovics

ESZTERGOM: BUKOVSZKY – KOVÁCS ANETT 4, Ballai B. 2, HORVÁTH F. 6, Kisfaludy, Faragó Lea 1, Schatzl Natalie 1. Csere: Herczeg L. (kapus), VARGA EMÍLIA 5 (3), Szucsánszki 1, Szmolek 1, Teplán 1, Hajtai 2, Majoros, Jacques 1. Edző: Elek Gábor

Az eredmény alakulása. 6. perc: 4–4. 12. p.: 4–5. 18. p.: 7–8. 24. p.: 10–10. 28. p.: 13–11. 34. p.: 16–14. 40. p.: 19–17. 46. p.: 22–20. 52. p.: 23–22., 58. p.: 24–24

Kiállítások: 6 ill. 6 perc

Hétméteresek: 3/1, ill. 3/3

MESTERMÉREG

Szuzana Lazovics: – Nehéz mérkőzésre számítottam, hiszen tisztában voltam azzal, hogy az Esztergom tavaly hogy végzett velünk, illetve az Európa-ligában miként szerepel. Szomorú vagyok az elveszett pont miatt, de ugyanakkor nagyon büszke vagyok a csapatra, mert a lányok mindent megtettek a győzelemért. A mérkőzés nagy részében vezettünk, viszont a végén kijött az Esztergom játékosainak rutinja.

Elek Gábor: – Óriási szerencsénk volt a mai mérkőzésen, de nyilván egy olyan sorozatban vagyunk, amihez nem vagyunk hozzászokva, és ez nagyon érződik a csapaton. Ám ez egyáltalán nem von le semmit a Fehérvár érdemeiből, az Alba győzelmet érdemelt volna.