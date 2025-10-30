Nemzeti Sportrádió

„A Liverpool követi a példánkat” – Sipos Adrián a három melsungeni légiósról

2025.10.30. 13:57
Sipos Adrián a Szabaddobás podcastben mesélt németországi élményeiről (Fotó: Getty Images)
A Magyar Kézilabda-szövetség Szabaddobás című podcastjában a magyar férfiválogatott három Melsungenben szereplő játékosa, Sipos Adrián, Bartucz László és Palasics Kristóf volt Ballai Attila vendége. Szó esett a horgászatról, a légióséletről, a német Bundesligáról, a válogatottról és a célokról.

„Sok mindenbe bele lehet vinni, de ez az egy dolog, ami egyelőre még nem fogott meg” – mondta a horgászat kapcsán Sipos Adrián. Ellenben Bartucz László és Palasics Kristóf is remek kikapcsolódásnak tartja. A magyar válogatott három játékosa egyaránt a német Melsungent erősíti. „Azért visznek egy csapatba külföldi játékost, hogy ő jól teljesítsen, ez jelenthet egy extra nyomást, de mindhármunknak van annyi nemzetközi tapasztalata, hogy ezt könnyen tudjuk venni” – vélekedett Sipos. Bartucz hozzátette: „bemegyek, játszok és élvezem, amit csinálok.”

„A Liverpool követi a példánkat” – jegyezte meg viccesen Sipos utalva arra, hogy a legerősebb kézilabda-bajnokságnak tartott Bundesligában egy dobogós csapatban három magyar játékos is szerepel. „Hasonló a szerepünk a válogatottban is, ez hosszú távon egy kifizetődő dolog. Eddig se volt probléma a kommunikációval, de ez még egy plusz adalék” – vélte Sipos. 

„Spanyolországban nem volt magyar csapattársam, a Benficában már volt, itt meg hárman vagyunk. Nagyon sokat segít a mindennapokban, hogy ők itt vannak, de a csapat is hamar befogadott minket. Az, hogy itt vagyunk hárman, nagy biztonságot ad” – vélte Palasics, aki a bajnokság nívójáról így nyilatkozott: „a tempó és a meccsek színvonala az, ami itt egészen más. Ilyen bajnokság nincs még egy a világon, hogy egy csapat bármelyiktől ki tud kapni. Ha nem dolgozol kőkeményen hatvan percig, akkor bárki elvérezhet bárhol.”

A TELJES RÉSZT ITT HALLGATHATJA MEG!

 

