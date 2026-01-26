Nemzeti Sportrádió

Férfi kézi: még nem mondott le a rájátszásba jutásról a Helsingborg magyar kapusa

2026.01.26. 11:20
Nagy Martin – itt még a Szeged mezében (Fotó: Dömötör Csaba)
svéd férfi kézilabda-bajnokság OV Helsingborg HK Nagy Martin
Nagy Martin továbbra is bízik benne, hogy csapata, az OV Helsingborg HK bejut a rájátszásba a svéd férfi kézilabda-bajnokságban.

„Jelenleg csak néhány pont választ el minket a rájátszást jelentő helyektől a tabellán. Nekem az a célom, hogy bejussunk, de ehhez kellenek majd bravúros meccsek is” – nyilatkozta az MTI-nek Malmőben, az Európa-bajnokság helyszínén a kapus, aki tavaly nyáron igazolt Svédországba.

Hozzátette, a dán és az izlandi ligához hasonlóan a svéd bajnokság is nagyon kemény, bárki megverhet bárkit is, és az kerül a legjobb pozícióba, aki a legegyenletesebb teljesítményt nyújtja, és a legtöbbször tud jól játszani.

„Az egész meccsen jól kell játszani, hogy nyerhessünk. Főleg idegenben van nagyon nehéz dolgunk” – mesélte.

Nagy Martin korábban a Szeged, a dán Fredericia HK, a német Gummersbach és az izlandi Haukar Hafnarfjördur csapatát is erősítette. Elmondása szerint a svéd élvonal játékstílusa és erőssége megüti a dán és az izlandi bajnokság szintjét. Általában gyors játék jellemzi a csapatokat, sok egy-egy elleni küzdelemmel, amihez viszonylag hamar hozzászokott.

„Teljes mértékben elégedett vagyok a teljesítményemmel. Sajnos a védelemben néha nem úgy jönnek össze a dolgok, ahogy szeretnénk, de úgy gondolom, jó átlagot tudtam hozni ebben az új közegben is. Remélem, az idény második része még jobb lesz, és még jobban akklimatizálódok a svéd közegbe” – fogalmazott.

A Helsingborg tavaly az élvonalban és a Svéd Kupában is elődöntős volt, most viszont csupán 11. a bajnoki tabellán. A magyar kapus szerint egy meghatározó játékos nyáron a Bundesligába távozott, és nagyon hiányzik a védekezésükből. Másrészt az egész szezonban sérülésekkel küzdenek, most például a kéthetes szünet ellenére is csak nyolc mezőnyjátékossal tudták újrakezdeni az edzéseket.

„Sajnos a sérülések az egész idényben sújtják a csapatot, a liga pedig kemény, sok meccsünk volt, főleg a szezon első felében. Remélem, minél többen vissza fognak térni a sérülésükből és utána minél több mérkőzést nyerünk” – mondta.

 

 

