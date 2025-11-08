Női kézi BL: DVSC Schaeffler–Metz HB

A női kézilabda Bajnokok Ligája B csoportjának 7. fordulójában az eddig kétszer nyerő DVSC a csoportban 2. helyen álló francia Metz ellen játszik. Kövesse a mérkőzést élő tudósításunkban!
NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
A-CSOPORT, 7. FORDULÓ
DVSC Schaeffler–Metz HB (francia) (félidő: 14–21) – ÉLŐ
Debrecen. V.: I. Covalciuc, A. Covalciuc (moldovaiak)
A DVSC KERETE
Kapusok: Adrianna Placzek, Jessica Ryde
Mezőnyjátékosok: Alicia Toublanc, Hámori Konszuéla, Océane Sercien-Ugolin, Juhász Kata, Tóvízi Petra, Ines Ivancok-Soltic, Grosch Viven, Jovana Jovovics, Vámos Míra, Csernyánszki Liliána, Petrus Mirtill, Szabó Nina, Hornyák Dóra
Vezetőedző: Szilágyi Zoltán
