Katrine Lunde: Az idei vb az utolsó világversenyem a válogatottal

„Egy utolsó tánc. A soron következő világbajnokság jelenti az utam végét a válogatottban. Tegyük ezt a viadalt felejthetetlenné!” – fogalmazott posztjában Lunde. A 45 éves kapus ezzel együtt nem zárta ki, hogy 2026 tavaszán még pályára lépjen a nemzeti csapatban.

„A további klubkarrieremmel kapcsolatban egyelőre nincsenek terveim, minden idegszálammal a vébére koncentrálok. Ezzel együtt még nem játszottam le az utolsó kézilabdameccsemet. A válogatott stábjának is elmondtam, hogy 2026 tavaszán még bevethető leszek, ha lesz igény rá, de egy új világversenynek már nem fogok nekifutni” – idézi a legendás játékost a handball.no.

Katrine Lunde 2002 szeptemberében, 23 éve mutatkozott be a norvég válogatottban az azóta már felbomlott Jugoszlávia ellen. A 16-os meszszámmal a hátán védő kapus igazi „trófeahalmozónak” számít: a norvég válogatottal három olimpiai aranyérmet, két világ- és hét Európa-bajnokságot, míg klubszinten hét Bajnokok Ligája-győzelmet jegyez.