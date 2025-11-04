Nemzeti Sportrádió

Férfi kézilabda NB I: súlyos büntetést kapott a Komló a bírók inzultálásáért

2025.11.04. 15:28
(Fotó: Laufer László/bama.hu, archív)
A Magyar Kézilabda-szövetség etikai és fegyelmi bizottsága a mai napon hozott döntést a Komló Sport Kft-vel szemben az október 25-én lejátszott Carbonex-Komló–Mol Tatabánya KC mérkőzést (26–31) követő szurkolói rendbontásról.

 

Az mksz.hu-n közzétett beszámoló alapján a mérkőzés befejezését követően 

a hazai szurkolók a játékvezetőket verbálisan fenyegették, gépkocsijukat leöntötték, azt poharakkal megdobálták, továbbá égő fáklyával megpróbálták elállni az útjukat. 

A játékvezetők csak nagy nehézségek árán tudták elhagyni a sportrendezvény helyszínét és kerülőúton a várost.

Az etikai és fegyelmi bizottság döntése értelmében a Komló Sport Kft. a következő férfi NB I-es bajnoki mérkőzését nézők nélkül zárt sportlétesítményben köteles megtartani, továbbá köteles 800 ezer forint pénzbüntetés megfizetésére. A sportszervezet az elsőfokú döntést elfogadta, így a határozat jogerőssé vált november 4-én.

A magyar szövetség az ügyben feljelentést tett a Komlói Rendőrkapitányságon a történtek miatt és ahogy eddig is, elhatárolódik az esettől és elítéli az erőszak minden formáját.

A Komló legközelebb jövő szombaton játszik otthon, amikor a Szegedet fogadja.

    
A FÉRFI KÉZILABDA NB I ÁLLÁSA       
1. Szeged

9

711304–242+6215
2. Veszprém

6

6259–169+9012
3. Tatabánya

6

6194–162+3212
4. Győr

7

43216–193+238
5. FTC

8

44269–268+18
6. Budai Farkasok-Rév

7

232194–214–207
7. Csurgó

8

224225–230–56
8. Gyöngyös

8

35222–252–306
9. PLER

7

223197–230–336
10. Komló

7

214191–203–125
11. Budakalász

7

214204–235–315
12. Szigetszentmiklós

8

215217–251–345
13. NEKA

7

124184–201–174
14. Balatonfüred

7

115180–206–263

 

 

