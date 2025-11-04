Férfi kézilabda NB I: súlyos büntetést kapott a Komló a bírók inzultálásáért
Az mksz.hu-n közzétett beszámoló alapján a mérkőzés befejezését követően
a hazai szurkolók a játékvezetőket verbálisan fenyegették, gépkocsijukat leöntötték, azt poharakkal megdobálták, továbbá égő fáklyával megpróbálták elállni az útjukat.
A játékvezetők csak nagy nehézségek árán tudták elhagyni a sportrendezvény helyszínét és kerülőúton a várost.
Az etikai és fegyelmi bizottság döntése értelmében a Komló Sport Kft. a következő férfi NB I-es bajnoki mérkőzését nézők nélkül zárt sportlétesítményben köteles megtartani, továbbá köteles 800 ezer forint pénzbüntetés megfizetésére. A sportszervezet az elsőfokú döntést elfogadta, így a határozat jogerőssé vált november 4-én.
A magyar szövetség az ügyben feljelentést tett a Komlói Rendőrkapitányságon a történtek miatt és ahogy eddig is, elhatárolódik az esettől és elítéli az erőszak minden formáját.
A Komló legközelebb jövő szombaton játszik otthon, amikor a Szegedet fogadja.
|A FÉRFI KÉZILABDA NB I ÁLLÁSA
|1. Szeged
9
|7
|1
|1
|304–242
|+62
|15
|2. Veszprém
6
|6
|–
|–
|259–169
|+90
|12
|3. Tatabánya
6
|6
|–
|–
|194–162
|+32
|12
|4. Győr
7
|4
|–
|3
|216–193
|+23
|8
|5. FTC
8
|4
|–
|4
|269–268
|+1
|8
|6. Budai Farkasok-Rév
7
|2
|3
|2
|194–214
|–20
|7
|7. Csurgó
8
|2
|2
|4
|225–230
|–5
|6
|8. Gyöngyös
8
|3
|–
|5
|222–252
|–30
|6
|9. PLER
7
|2
|2
|3
|197–230
|–33
|6
|10. Komló
7
|2
|1
|4
|191–203
|–12
|5
|11. Budakalász
7
|2
|1
|4
|204–235
|–31
|5
|12. Szigetszentmiklós
8
|2
|1
|5
|217–251
|–34
|5
|13. NEKA
7
|1
|2
|4
|184–201
|–17
|4
|14. Balatonfüred
7
|1
|1
|5
|180–206
|–26
|3