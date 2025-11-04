Férfi kézilabda NB I: súlyos büntetést kapott a Komló a bírók inzultálásáért

Az mksz.hu-n közzétett beszámoló alapján a mérkőzés befejezését követően

a hazai szurkolók a játékvezetőket verbálisan fenyegették, gépkocsijukat leöntötték, azt poharakkal megdobálták, továbbá égő fáklyával megpróbálták elállni az útjukat.

A játékvezetők csak nagy nehézségek árán tudták elhagyni a sportrendezvény helyszínét és kerülőúton a várost.

Az etikai és fegyelmi bizottság döntése értelmében a Komló Sport Kft. a következő férfi NB I-es bajnoki mérkőzését nézők nélkül zárt sportlétesítményben köteles megtartani, továbbá köteles 800 ezer forint pénzbüntetés megfizetésére. A sportszervezet az elsőfokú döntést elfogadta, így a határozat jogerőssé vált november 4-én.

A magyar szövetség az ügyben feljelentést tett a Komlói Rendőrkapitányságon a történtek miatt és ahogy eddig is, elhatárolódik az esettől és elítéli az erőszak minden formáját.

A Komló legközelebb jövő szombaton játszik otthon, amikor a Szegedet fogadja.