A komlói Menyhárt Máté sohasem adja fel, bármi is történik

Csak úgy lövi a gólokat ebben az idényben Menyhárt Máté, a Carbonex-Komló férfi kézilabdacsapatának balszélsője, aki hét meccsen 48-szor talált be az ellenfelek kapujába, amivel – a budakalászi Sinkovits Benjaminnal megosztva – a legelőkelőbb helyen álló magyar játékos a K&H Liga góllövőlistáján, csak két légiós előzi meg őket.

„Megkapom a bizalmat az edzőnktől, György Laci bától, ami talán az előző évek teljesítményének is köszönhető. De nemcsak rajta, hanem a csapattársaimon is érzem, hogy megbíznak bennem, és mindent egybevetve nagyon jól érzem magam Komlón” – mondta lapunknak a 30 éves játékos, aki 2023 óta játszik a klubban, de nagyon jól ismeri a magyar élvonalat, előtte megfordult Balatonbogláron, Csurgón, Egerben, Ózdon, Mezőkövesden, a Budai Farkasoknál, Kecskeméten és Gyöngyösön is.

Az FTC elleni hazai meccse különösen jól sikerült, 12 lövéséből 10-szer betalált, csapata 38–36-ra le is győzte a bajnoki bronzéremre is esélyes zöld fehéreket.

„A második félidőben eszméletlen hangulat volt a csarnokban, aminek köszönhetően hatgólos hátrányból fordítottunk – emlékezett vissza a szeptemberi összecsapásra. – Azon a meccsen kijött a Komló erőssége, hogy makacsul győzni szeretnénk, és ezért keményen dolgozunk, mindent megteszünk, ami sokszor nem szép, de annál hasznosabb játékot eredményez. Mi csapatként nyerünk, nincsenek sztárjaink. Az én eredményeim mögött meg a magamba vetett hitem áll, minden szituációban küzdök, sohasem adom fel, bármi is történik.”

Azért az sem hátrány, hogy a szélen támadásban és védekezésben is bevethető Menyhárt szélsőhöz képest elég magas, 190 centi, mozgékony, jól ugrik, és megvan benne a gól- és a sikeréhség. Az idényben ráadásul történt egy fontos változás is a csapaton belüli hierarchiában, Melnicsuk Viktor távozása után ő lett a Komló csapatkapitánya.

„Nagyon megtisztelő a feladat, de én eddig is segítettem, ha kellett, hiszen már a rutinosabb, öregebb játékosok közé tartozom. De azért örülnék, ha Viktor visszatérne, mert jobb vele a csapatunk, és ez a legfontosabb – tette hozzá Menyhárt Máté, akinek a magyar válogatottság még egy nagy álma, amely 15 éves korától kíséri. – Nem tudom, elérhetem-e még, de most sem adom fel a reményt.”

Komlón nem szokták!

