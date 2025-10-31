Nemzeti Sportrádió

Szilágyi Viktor: A legjobb ellenfelet választotta Ausztria

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2025.10.31. 19:41
Fotó: Imago Images
Címkék
magyar férfi kézilabda-válogatott osztrák férfi kézilabda-válogatott Szilágyi Viktor
100 éves az Osztrák Kézilabda-szövetség, aminek apropóján a magyar válogatottal játszik barátságos mérkőzést az osztrák nemzeti csapat. A bécsi találkozón az osztrák kézilabdázás legnagyobb egyéniségeit is köszöntik, köztük a magyar származású Szilágyi Viktort is. A Kiel jelenlegi sportigazgatójával Jó András beszélgetett a Nemzeti Sportrádióban.

„A 75. jubileumot még játékosként ünnepeltem egy otthoni tornán, Bécsben, most pedig nagyon sok régi kézilabdázót és edzőt meghívtak, és szerintem a lehető legjobb ellenfelet választották Magyarország képében. (...) Egész nap nagyon nagy parti lesz. A nap fő pontja a férfi válogatott mérkőzés, de előtte egész nap programok lesznek, az egész nap a kézilabdáról szól” – mondta Szilágyi Viktor.

 

magyar férfi kézilabda-válogatott osztrák férfi kézilabda-válogatott Szilágyi Viktor
Legfrissebb hírek

Lukács Péter úgy véli, valamiben már most hasonlóan jó, mint Lékai Máté

Kézilabda
10 órája

„A Liverpool követi a példánkat” – Sipos Adrián a három melsungeni légiósról

Kézilabda
Tegnap, 13:57

Máthé Dominik elmondta, milyen állapotban van jelenleg a térde

Kézilabda
2025.10.29. 07:22

Bánhidi, Sipos és Ligetvári a férfi kézilabda-válogatott három új csapatkapitánya

Kézilabda
2025.10.28. 20:04

Hanusz Egon szerint nagy érvágás Lékai visszavonulása

Kézilabda
2025.10.28. 18:54

Imre Bence: Még az Eb előtt szeretném a jövőmmel kapcsolatos kérdéseket lezárni

Kézilabda
2025.10.25. 11:36

Chema Rodríguez: Volt mit és kit nézni az elmúlt hetekben

Kézilabda
2025.10.09. 15:41

Chema Rodríguez keretet hirdetett, Máthé Dominik visszatér

Kézilabda
2025.10.09. 08:19
Ezek is érdekelhetik