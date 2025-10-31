Szilágyi Viktor: A legjobb ellenfelet választotta Ausztria
100 éves az Osztrák Kézilabda-szövetség, aminek apropóján a magyar válogatottal játszik barátságos mérkőzést az osztrák nemzeti csapat. A bécsi találkozón az osztrák kézilabdázás legnagyobb egyéniségeit is köszöntik, köztük a magyar származású Szilágyi Viktort is. A Kiel jelenlegi sportigazgatójával Jó András beszélgetett a Nemzeti Sportrádióban.
„A 75. jubileumot még játékosként ünnepeltem egy otthoni tornán, Bécsben, most pedig nagyon sok régi kézilabdázót és edzőt meghívtak, és szerintem a lehető legjobb ellenfelet választották Magyarország képében. (...) Egész nap nagyon nagy parti lesz. A nap fő pontja a férfi válogatott mérkőzés, de előtte egész nap programok lesznek, az egész nap a kézilabdáról szól” – mondta Szilágyi Viktor.
