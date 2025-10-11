Tízéves győri átok megtörésére készül a Ferencváros

Hibátlan mérleggel várja az Audi Arénában a címvédő győri női kézilabdacsapat legnagyobb hazai riválisát, a bajnokságban szintén pontveszteség nélkül álló ferencvárosiakat. Nem mostanában találkozott ilyen korán a két csapat, ennél hamarabb 2016 őszén mérkőztek meg egymással a ligában, akkor a győriek 28–19-re nyertek. Ha az FTC legutóbbi idegenbeli győzelmét keressük az ETO ellen, még mélyebbre kell ásni az archívumban, 2015. május 14-én az akkor még létező bajnoki döntő második meccsét nyerték meg az Audi Arénában a fővárosi vendégek, ami aranyat ért nekik.

Aranyat ért volna az is, ha idén májusban nem kapnak ki a ferencvárosiak, de a találkozó utolsó húsz percére szétesett az FTC. Dragana Cvijics és az akkori edző, Allan Heine egymással üvöltözött, míg az eksztázisban kézilabdázó győriek végül 32–24-re múlták felül a Fradit. Heine azóta már hazatért Dániába – az Aalborg akadémiájának vezetője lett – és a keretből is többen távoztak, míg a győrieket csupán a dél-koreai Rju Un Hi és a fiatal kapus, Győri Alexa hagyta el, ám négyen is (Győri-Lukács Viktória, Estelle Nze-Minko, Kari Brattset Dale és Sandra Toft) anyai örömök elé néznek, így legfeljebb a telt házas Audi Aréna lelátójáról biztathatják csapattársaikat.

„Jobb edzője lett az FTC-nek, ebben biztos vagyok. Jesper Jensen már bizonyított magasabb szinten, széles a taktikai repertoárja, vele jól járt a Fradi. Andrea Lekics egy ikon, de Simon Petra és Darja Dmitrijeva megoldhatja a helyettesítését, míg beállóposzton Vilde Ingstad is erősítést jelent. Valerija Maszlova távozott, de ott van Klujber Katrin, tehát továbbra is erősnek látom őket” – mondta lapunknak még az idény rajtja előtt a Fradiról Per Johansson, a győriek svéd mestere.

Jensen és a csapat összhangján még van mit finomítani, a bajnokságban ugyan kellő magabiztossággal hozta a kötelezőket a Fradi, a Bajnokok Ligájában négy kör után ötvenszázalékos a mérlege, és igazán jól csak legutóbb, a Krim Ljubljana 33–22-es legyőzésekor játszott az együttes. A BL-ben is címvédő győrieknek viszont összejött a repülőrajt, három fölényes siker mellett az egyik legerősebb ellenfelet, az Esbjerget is felülmúlta a Johansson-csapat. Ha már Esbjerg, a két skandináv szakember legutóbb 2024. június 1-jén meccselt egymás ellen, akkor az ETO – a szokásoknak megfelelően – drámai körülmények között nyert 24–23-ra, és jutott be a budapesti négyes döntő fináléjába, míg Jensen másnap bronzéremmel búcsúzott klubcsapatától.

Fontos szerep várhat a szombati találkozón a kapusokra, a győrieket és a ferencvárosiakat is egy-egy magyar, valamint francia válogatott játékos segíti. A Metzből nyáron hazatérő Szemerey Zsófi védett korábban a fővárosiaknál, míg a Fradit erősítő Laura Glauser pályafutása során megfordult Győrben is. A márciusi kupadöntőn valósággal megbabonázta az ETO játékosait, kulcsszerepet vállalt abban, hogy a rendes játékidő döntetlennel ért véget, aztán a hetespárbajban szinte nem is lehetett neki gólt lőni, a négy kísérletből csupán egy talált a hálóba.

„Ott akartuk folytatni, ahol az előző idény végén abbahagytuk, attól függetlenül, hogy történtek változások a keretünkben, igyekszünk a legjobban teljesíteni, és nyerni, amennyiszer csak tudunk – mondta a Nemzeti Sportnak Hatadou Sako, az ETO francia kapusa. – Egy hetünk volt felkészülni a rangadóra, igyekeztünk a lehető legalaposabban ráhangolódni a Ferencvárosra. Ez lesz az idény első kulcsmérkőzése a bajnokságban, fontos, hogy otthon szerepelünk, élvezhetjük szurkolóink támogatását. Nehéz és izgalmas meccsre számítok.”

A Gloria Bistrita ellen közel ötven százalékos hatékonysággal védő kapus természetesen honfitársáról is elmondta véleményét: „Glauser olyan, mint én, ő is nagyon szereti az ilyen találkozókat, jó formában van, de próbáljuk megtalálni a módját, hogyan szerezzünk minél több gólt, a mi feladatunk az, hogy túljárjunk az eszén.”

A szintén jó formában lévő Fodor Csengére és Bruna De Paulára is nagyon fel kell készülnie a ferencvárosi védelemnek, de a holland jobbátlövő, Dione Housheer és a nyáron igazolt dán irányító, Helena Elver is a világ élvonalába tartozik. Átlövők terén a Fradi is erős, Emily Vogel nyolc gólig jutott Ljubljanában, Klujber Katrin ötször volt eredményes, de a Johansson által említett Dmitrijevától és Simontól is extra kell, ha az FTC meg akarja törni a több mint tízéves győri átkot.

NŐI KÉZILABDA NB I

A SZOMBATI MŰSOR

15.00: Győri Audi ETO KC–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.30: Alba Fehérvár KC–Kisvárda Master Good SE

16.00: Mol Esztergom–Szombathelyi KKA

17.00: Moyra-Budaörs–DVSC Schaeffler

17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–NEKA

18.00: Vasas SC–Motherson Mosonmagyaróvári KC

18.00: Kozármisleny KA–Váci NKSE