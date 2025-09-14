Ismét közel félszáz gólt szerzett a DAC női kézilabdacsapata

A dunaszerdahelyiek remekül kezdték a mérkőzést: a negyedik perc végén már öt góllal vezettek 206 néző előtt. A szünetig a hazaiak mindössze négyszer voltak eredményesek, míg a DAC 22 találattal jelentkezett. A fölény a második félidőben is megmaradt, így a végeredmény kiütéses, 46–15-ös siker lett.



„Magabiztos győzelmet arattunk az első idegenbeli mérkőzésünkön. Jól kezdtünk, hatékonyan védekeztünk, a kapusunk kiválóan védett, így gyors gólokat tudtunk szerezni, és jelentős előnyt alakítottunk ki a szünetig. A második játékrészben védekezésben alábbhagyott a koncentrációnk, de támadásban végig eredményesek maradtunk. Örülünk a győzelemnek” – értékelt a klub honlapján Debre Viktor vezetőedző.

A győzelemből Élő Beatrix öt, Bánfai Kíra négy, míg Woth Viktória egy találattal vette ki a részét.

NŐI KÉZILABDA

MOL LIGA, 2. FORDULÓ

Hodonín–HC DAC 15–46 (4–22)