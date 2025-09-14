Nemzeti Sportrádió

Ismét közel félszáz gólt szerzett a DAC női kézilabdacsapata

2025.09.14.
Újabb magabiztos dunaszerdahelyi siker (Fotó: HC DAC)
A cseh-szlovák MOL Liga 2025–2026-os idényének második fordulójában is magabiztos győzelmet arattak a DAC női kézilabdázói. A múlt heti, hazai pályán elért 49–18-as diadal után ezúttal idegenben, Hodonínban nyertek 46–15-re a sárga-kékek.

A dunaszerdahelyiek remekül kezdték a mérkőzést: a negyedik perc végén már öt góllal vezettek 206 néző előtt. A szünetig a hazaiak mindössze négyszer voltak eredményesek, míg a DAC 22 találattal jelentkezett. A fölény a második félidőben is megmaradt, így a végeredmény kiütéses, 46–15-ös siker lett.


„Magabiztos győzelmet arattunk az első idegenbeli mérkőzésünkön. Jól kezdtünk, hatékonyan védekeztünk, a kapusunk kiválóan védett, így gyors gólokat tudtunk szerezni, és jelentős előnyt alakítottunk ki a szünetig. A második játékrészben védekezésben alábbhagyott a koncentrációnk, de támadásban végig eredményesek maradtunk. Örülünk a győzelemnek” – értékelt a klub honlapján Debre Viktor vezetőedző.

A győzelemből Élő Beatrix öt, Bánfai Kíra négy, míg Woth Viktória egy találattal vette ki a részét.

NŐI KÉZILABDA
MOL LIGA, 2. FORDULÓ
Hodonín–HC DAC 15–46 (4–22)

 

