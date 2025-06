Négy dunaszerdahelyi elismerés a szlovák kézilabdagálán

A gálán a leggyakrabban a HC DAC játékosainak nevei hangoztak el, hiszen összesen öt sárga-kék mezben szereplő, illetve szerepelt kézilabdás hölgyet szólítottak az illetékesek a színpadra.

Az irányító poszton Erika Rajnohová, a beállók között Kristína Pastorková kapta meg az év legjobbja címet. A MOL Liga legjobb játékosának járó elismerést Eliska Desortová vehette át, míg az Év tehetsége-díjat a dunaszerdahelyiek fiatal kapusa, Simona Tomovcíková érdemelte ki.

A legjobb balszélső a tavalyi évben még a HC DAC mezében szereplő Bízik Réka lett, aki jelenleg a Komáromi KVSE játékosa. A mosonmagyaróvári Lancz Barborát a legjobb jobbátlövőnek választották.

„A csapatsportokban nemcsak az eredmények statisztikája perdöntő egy klub értékelését illetően, hanem azon játékosok egyéni értékelései is, akik a csapatot alkotják. Hál' Istennek ebben is jól szerepelünk évek óta, és az éves díjkiosztó gálán lányaink mindig fontos pozíciókat, fontos első helyeket hoznak el. Így volt ez idén is. A legjobb beálló, a legjobb irányító, a MOL Liga legjobb játékosa, és ami különösen öröm számunkra, hogy azt a kategóriát is mi gyűjtöttük be, ahol a legjobb felfedezettet, a legtehetségesebb játékost értékelik” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Horváth Zoltán, a HC DAC elnöke.

A dunaszerdahelyi női kézilabdaklub – amely az elmúlt idényben megnyerte a Szlovák Kupát, illetve a közös cseh-szlovák bajnokságot és harmadik lett a szlovák bajnokságban – már bejelentett egy érkező játékost, mégpedig Bánfai Kírát. A 25 éves, 176 centiméter magas jobbszélső a Kozármislenytől érkezett a sárga-kékekhez.