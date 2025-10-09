Szoros lett a vége, de a Veszprém megverte az Industria Kielcét

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
4. FORDULÓ
A-CSOPORT
One Veszprém HC–Industria Kielce (lengyel) 35–33 (21–15)
Részletes jegyzőkönyv később!
|AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Aalborg
|4
|3
|–
|1
|130–115
|+15
|6
|2. Füchse Berlin
|3
|3
|–
|–
|108–94
|+14
|6
|3. VESZPRÉM
|4
|3
|–
|1
|123–117
|+6
|6
|4. Nantes
|4
|2
|–
|2
|137–122
|+15
|4
|5. Sporting
|4
|2
|–
|2
|132–141
|–9
|4
|6. Kielce
|4
|1
|–
|3
|140–140
|0
|2
|7. Kolstad
|4
|1
|–
|3
|108–140
|–32
|2
|8. Dinamo Bucuresti
|3
|–
|–
|3
|85–94
|–9
|0