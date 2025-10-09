Nemzeti Sportrádió

Szoros lett a vége, de a Veszprém megverte az Industria Kielcét

Vágólapra másolva!
2025.10.09. 18:45
null
Fotó: Szabó Miklós
Címkék
Industria Kielce One Veszprém HC férfi kézi BL
A férfi kézilabda Bajnokok Ligájában a Veszprém 35–33-ra megverte odahaza az Industria Kielcét.

 

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
4. FORDULÓ
A-CSOPORT
One Veszprém HC–Industria Kielce (lengyel) 35–33 (21–15)
Részletes jegyzőkönyv később!

    
AZ A-CSOPORT ÁLLÁSAMGyDVL-KGkP
1. Aalborg431130–115+156
2. Füchse Berlin33108–94+146
3. VESZPRÉM431123–117+66
4. Nantes422137–122+154
5. Sporting422132–141–94
6. Kielce413140–14002
7. Kolstad413108–140–322
8. Dinamo Bucuresti3385–94–90

 

 

Industria Kielce One Veszprém HC férfi kézi BL
Legfrissebb hírek

Férfi kézilabda BL: Barca–Szeged

Kézilabda
10 perce

Szoros lett a vége, de a Veszprém megverte az Industria Kielcét

Kézilabda
2 órája

Le kellett volna zárni – Jakus Barnabás jegyzete

Kézilabda
2025.10.02. 23:56

A rekordgyőztes Barca ellen a címvédésért lép pályára a Veszprém a klub-vb-n

Kézilabda
2025.10.02. 10:09

A BL-győztes Magdeburg legyőzésével döntőt játszhat a Veszprém a klub-vb-n!

Kézilabda
2025.09.30. 17:55

Az elődöntőbe jutott a Veszprém a férfi kézilabda klubvilágbajnokságon

Kézilabda
2025.09.28. 20:48

Nem kellett megizzadnia, így is hozta a kötelezőt a Veszprém a kézilabda-klubvilágbajnokságon

Kézilabda
2025.09.27. 20:24

A Szeged jó játékkal, nagyot küzdve győzte le a PSG-t

Kézilabda
2025.09.25. 20:22
Ezek is érdekelhetik