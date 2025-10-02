Le kellett volna zárni – Jakus Barnabás jegyzete

Sporttörténelmi sikert aratott tavaly októberben a veszprémi férfi kézilabdacsapat, legalábbis Bartha Csaba vezérigazgató ezzel a jelzővel illette, hogy a bakonyiak fennállásuk során először megnyerték a klubvilágbajnokságot. Az elődöntőben a Barcát, a fináléban a Magdeburgot múlták felül, aztán júniusban mindkét csapat utazhatott a Bajnokok Ligája kölni négyes döntőjébe – a későbbi győztes németek éppen a veszprémiek testén át. Drámai körülmények között, hiszen az idegenbeli és a hazai negyeddöntős meccs jelentős részében jobban játszott Xavier Pascual együttese, csak épp a legfontosabb perceket, a végjátékot a Magdeburg kontrollálta jobban.

Így 2022 óta immár harmadik éve maradt álom a final four. Azok a fránya utolsó pillanatok…

Azóta jelentős változások történtek a veszprémi keretben, többek között a világ (egyik, ha nem a) legjobb beállóját, Ludovic Fabre­gast is pótolni kell, aki visszatért a Barcához. Csikorgott a gépezet a BL-rajton Aalborgban, 2009 után először vereséggel indított a magyar bajnok, aztán a Nantes és a Dinamo Bucuresti ellen már olykor a szebbik arcát is megmutatta. Az egyiptomi klub-vb elődöntőjében a régi ismerős magdeburgiakat húsz gólon tartani mindenképp megsüvegelendő teljesítmény – a kelet-németországiak harminc tétmeccsen át tartó győzelmi sorozatát törték meg Ligetvári Patrikék a 23–20-as sikerükkel. Pascual mester értékelésében kiemelte, a második félidőben a tüzet látta játékosai szemében, ez edzőként fantasztikus érzés, ezt szeretné minden egyes alkalommal látni.

Következhetett a Barca elleni döntő, amelyen az Építőkben égett a tűz, a második félidő derekán háromgólos hátrányból is visszajött a magyar együttes, az utolsó percben a győzelemért támadhatott. És a hosszabbításban, majd a második hosszabbításban is megvolt az esélye arra, hogy lezárja a mérkőzést, de a lehetőségek kimaradtak.

A nyolcvan percig tartó összecsapásból bőven tanulhat a magyar csapat, és láthatta, mennyire jól jár majd a jövő nyáron Veszprémbe igazoló Emil Nielsennel. A Barca dán kapusa heteseket, ziccereket is védett, kulcsszerepet vállalt abban, hogy 2019 után ismét a katalánok diadalmaskodtak ebben a sorozatban. A klub-vb rámutatott, az Építők képes felvenni a harcot a legerősebb európai együttesekkel, ugyanakkor arra is, hogy van még mit dolgozni…

…hogy aztán az idény legfontosabb pillanatai­ban sikerüljön lezárni a meccset.