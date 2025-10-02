Nemzeti Sportrádió

Le kellett volna zárni – Jakus Barnabás jegyzete

JAKUS BARNABÁSJAKUS BARNABÁS
Vágólapra másolva!
2025.10.02. 23:25
Címkék
férfi kézilabda One Veszprém HC Veszprém NS-VÉLEMÉNY NS-vélemény

Sporttörténelmi sikert aratott tavaly októberben a veszprémi férfi kézilabdacsapat, legalábbis Bartha Csaba vezérigazgató ezzel a jelzővel illette, hogy a bakonyiak fennállásuk során először megnyerték a klubvilágbajnokságot. Az elődöntőben a Barcát, a fináléban a Magdeburgot múlták felül, aztán júniusban mindkét csapat utazhatott a Bajnokok Ligája kölni négyes döntőjébe – a későbbi győztes németek éppen a veszprémiek testén át. Drámai körülmények között, hiszen az idegenbeli és a hazai negyeddöntős meccs jelentős részében jobban játszott Xavier Pascual együttese, csak épp a legfontosabb perceket, a végjátékot a Magdeburg kontrollálta jobban.

Így 2022 óta immár  harmadik éve maradt álom a final four. Azok a fránya utolsó pillanatok…

Azóta jelentős változások történtek a veszprémi keretben, többek között a világ (egyik, ha nem a) legjobb beállóját, Ludovic Fabre­gast is pótolni kell, aki visszatért a Barcához. Csikorgott a gépezet a BL-rajton Aalborgban, 2009 után először vereséggel indított a magyar bajnok, aztán a Nantes és a Dinamo Bucuresti ellen már olykor a szebbik arcát is megmutatta. Az egyiptomi klub-vb elődöntőjében a régi ismerős magdeburgiakat húsz gólon tartani mindenképp megsüvegelendő teljesítmény – a kelet-németországiak harminc tétmeccsen át tartó győzelmi sorozatát törték meg Ligetvári Patrikék a 23–20-as sikerükkel. Pascual mester értékelésében kiemelte, a második félidőben a tüzet látta játékosai szemében, ez edzőként fantasztikus érzés, ezt szeretné minden egyes alkalommal látni.

Következhetett a Barca elleni döntő, amelyen az Építőkben égett a tűz, a második félidő derekán háromgólos hátrányból is visszajött a magyar együttes, az utolsó percben a győzelemért támadhatott. És a hosszabbításban, majd a második hosszabbításban is megvolt az esélye arra, hogy lezárja a mérkőzést, de a lehetőségek kimaradtak.

A nyolcvan percig tartó összecsapásból bőven tanulhat a magyar csapat, és láthatta, mennyire jól jár majd a jövő nyáron Veszprémbe igazoló Emil Nielsennel. A Barca dán kapusa heteseket, ziccereket is védett, kulcsszerepet vállalt abban, hogy 2019 után ismét a katalánok diadalmaskodtak ebben a sorozatban. A klub-vb rámutatott, az Építők képes felvenni a harcot a legerősebb európai együttesekkel, ugyanakkor arra is, hogy van még mit dolgozni…

…hogy aztán az idény legfontosabb pillanatai­ban sikerüljön lezárni a meccset.

Kézilabda
3 órája

Nem sikerült a címvédés: elbukta a 80 perces egyiptomi csatát a Veszprém

Többször is megnyerhette volna a klubvilágbajnokság döntőjét a magyar csapat, de a legvégén a Barca örülhetett.

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!

 

férfi kézilabda One Veszprém HC Veszprém NS-VÉLEMÉNY NS-vélemény
Legfrissebb hírek

Simán nyert a Magdeburg, a dobogó alsó fokán is európai csapat végez a klub-vb-n

Kézilabda
6 órája

A rekordgyőztes Barca ellen a címvédésért lép pályára a Veszprém a klub-vb-n

Kézilabda
14 órája

Önbizalom – Somogyi Zsolt jegyzete

Európa-liga
2025.10.01. 23:43

A Szeged svéd klasszisa szerint a kézilabda olyan, mint a sakk

Kézilabda
2025.10.01. 15:31

Nyomasztó csatárkérdés – Bodnár Zalán jegyzete

Magyar válogatott
2025.09.30. 23:37

A magabiztos győzelmet arató Barca lesz a Veszprém ellenfele a klub-vb döntőjében

Kézilabda
2025.09.30. 20:48

A BL-győztes Magdeburg legyőzésével döntőt játszhat a Veszprém a klub-vb-n!

Kézilabda
2025.09.30. 17:55

Kapudöngetés – Deák Zsigmond jegyzete

Magyar válogatott
2025.09.30. 06:55
Ezek is érdekelhetik