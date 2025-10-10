Nemzeti Sportrádió

Pálinger Katalin Sydney-ről: Nehéz így huszonöt év után erről beszélni

2025.10.10. 10:57
Pálinger Katalin pozitív érzésekkel gondol Sydneyre (Fotó: Szabó Miklós)
Pálinger Katalin pozitív érzésekkel gondol vissza a sydney-i olimpiára, ahol a magyar női kézilabda-válogatott ezüstérmes lett. A drámai, dánok elleni döntőt sosem nézte vissza.

„Nagyon sokat játszották vissza, tehát, volt rá lehetőségem, de nem voltam ez a visszanézős típus. A nagy győzelmeket sem néztem vissza” – válaszolta Pálinger Katalin arra a kérdésre, vissszanézte-e az elmúlt huszonöt évben a sydney-i olimpia női kézilabdatornájának döntőjét, amelyen a magyar női kézilabda-válogatott negyed órával a vége előtt még 23–17-re vezetett, aztán 31–27-es vereséget szenvedett. 

Videónkban azt is elmondja, pozitív érzésekkel gondol vissza Sydney-re, hiszen 21 évesen ez volt az első olimpiája. Továbbá, szóba kerül az osztrákok elleni negyeddöntő és a norvégok elleni elődöntő is – párhuzamba állítva egy-egy mostani sikerrel. 

