Videó: 35 másodperc alatt dolgozott le háromgólos hátrányt a női kézilabdacsapat

D. S. B.D. S. B.
2025.09.23. 16:09
Elképesztő hajrá után ikszeltek Tunéziával a görögök (Fotó: International Handball Federation/Fb)
női kézilabda női kézilabda felkészülési mérkőzés görög női kézilabda-válogatott tunéziai női kézilabda-válogatott
Bár női kézilabdában láthattunk már elképesztő végjátékokat, most újabb mérkőzés kerülhet be ebbe a sorba. Noha csak felkészülési mérkőzés volt, Görögország nagyon nem akart kikapni múlt pénteken Tunéziától, s a vereség elkerüléséhez nem akármilyen hajrá is kellett.

A tunéziai válogatott 40 másodperccel a mérkőzés vége előtt még 26–23-ra vezetett Görögország ellen, amikor nem mindennapi végjáték kezdődött. A görögök elképesztő felzárkózást mutattak be: előbb gyors labdaszerzés után üres kapus gólt lőttek, majd a tunéziai középkezdés után néhány pillanattal ismét hozzájuk került a labda, és sikeres támadást vezettek.

Tunézia ezután eldönthette volna a mérkőzést, de talán túl korán fejezte be lövéssel támadását, és a kimaradt ziccer után a görögöknek még maradt idejük, hogy kihasználják kettős emberelőnyüket, 26–26-os döntetlenre mentve a mérkőzést, ami össze is jött nekik az utolsó pillanatban szerzett góllal.

 

