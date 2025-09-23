Videó: 35 másodperc alatt dolgozott le háromgólos hátrányt a női kézilabdacsapat

A tunéziai válogatott 40 másodperccel a mérkőzés vége előtt még 26–23-ra vezetett Görögország ellen, amikor nem mindennapi végjáték kezdődött. A görögök elképesztő felzárkózást mutattak be: előbb gyors labdaszerzés után üres kapus gólt lőttek, majd a tunéziai középkezdés után néhány pillanattal ismét hozzájuk került a labda, és sikeres támadást vezettek.

Tunézia ezután eldönthette volna a mérkőzést, de talán túl korán fejezte be lövéssel támadását, és a kimaradt ziccer után a görögöknek még maradt idejük, hogy kihasználják kettős emberelőnyüket, 26–26-os döntetlenre mentve a mérkőzést, ami össze is jött nekik az utolsó pillanatban szerzett góllal.