Van min javítania a Szegednek, de megszerezhető a két BL-pont Dániában

Harmadszor találkozik egymással története során a dán GOG és az OTP Bank-Pick Szeged kézilabdacsapata, de az első két összecsapásnak lassan már húsz éve lesz: 2008-ban mindkét gárda szűkösen ugyan, de nyerni tudott hazai pályán.

Michael Apelgren csapata vereséggel kezdte az európai kupaidényt, az első fordulóban hazai pályán egy góllal, 34–33-ra kikapott az évek óta egyre jobban kézilabdázó, Xavi Sabaté vezette lengyel Wisla Plocktól. A francia jobbátlövőt, a 12 gólos Melvyn Richardsont nem tudták tartani Bánhidiék, a védekezésen mindenképpen javítania kell a magyar együttesnek, a kapott gólok száma hazai pályán sok, az egy egy elleni szituációkból pedig rendre az ellenfél jött ki jól.

A dánok is elveszítették az első BL-meccsüket, meglehetősen simán, a Barca már kilenc góllal vezetett a szünetben. A csapat egyik legnagyobb reménysége a nyáron érkezett húszéves feröeri válogatott irányító, Óli Mittún, aki utánpótlásszinten már bizonyított, mert a korosztályos világversenyeken vagy a legjobb gólszerző, vagy a legértékesebb játékos volt az elmúlt években (esetleg mindkettő), de a felnőttek között is simán megállja a helyét.

Rá különösen kell figyelnie a középső védelemnek, de a mindenkori GOG-ra jellemző, hogy remek fiatal játékosok alkotják a keretét, akik szervezett játékra képesek, de nyáron azért csak elment két norvég alapember, az irányító Tobias Gröndahl (Füchse Berlin) és a balszélső Alexander Blonz (Aalborg), akiket tehetséges, ám rutintalanabb játékosokkal (Mittún mellett például a svéd Casper Käll) sikerült pótolni.

A GOG hétvégén a dán bajnokságban simán, tizenegy góllal kikapott az Aalborgtól, amely a jelek szerint otthon visszavette a karmesteri pálcát két év után. Mindkét csapat célja a továbbjutás a csoportból, így szoros összecsapásra lehet számítani.

Michael Apelgren, a Szeged edzője „A dánokat meg szeretnénk előzni a csoportban, ehhez le kell győznünk őket. Egy idegenbeli Bajnokok Ligája-meccs sosem egyszerű, és ez sem sorolható a kötelező győzelem kategóriájába, de akkor leszek megelégedve, ha megnyertük. Mindig, mindenhol, a Barcelona otthonában is a két pont megszerzése a célunk. A GOG a világ egyik legjobb játékosnevelő klubja, amely évről évre ontja a tehetségeket, a világhírű Mikkel Hansen is ott kezdett. Oda kell figyelnünk, mert azok a fiatalok, akik a gudmei együttesben játszanak, hamarosan hazájuk válogatottjában szerepelnek.”

Kasper Christensen, a GOG edzője „A Szeged jön hozzánk, újabb európai élvonalbeli csapattal találkozunk, és alig várjuk, hogy hazai pályán léphessünk pályára a Bajnokok Ligájában. Az elmúlt hét a súlyos sérülések miatt olyan volt nekünk, mint valami rémálom, ezért a szokásosnál sokkal kevesebb figyelmet fordítunk az ellenfélre, inkább magunkra és a saját taktikánkra fogunk koncentrálni.”

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

Szeptember 17., szerda

A-CSOPORT

18.45: Kolstad (norvég)–Dinamo Bucuresti (román)

B-CSOPORT

18.45: GOG (dán)–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport 1) – élőben az NSO-n!

20.45: Wisla Plock (lengyel)–RK Zagreb (horvát)

Szeptember 18., csütörtök

A-CSOPORT

18.45: Füchse Berlin (német)–Aalborg (dán)

18.45: Sporting (portugál)–Kielce (lengyel)

18.45: One Veszprém–Nantes (francia) (Tv: Sport 1) – élőben az NSO-n!

B-CSOPORT

20.45: Barca (spanyol)–Magdeburg (német)

20.45: PSG (francia)–Peliszter (északmacedón)