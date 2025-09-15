Szerződést hosszabbított holland balátlövőjével a Győri Audi ETO KC – hivatalos

A rutinos holland balátlövő kontraktusa eredetileg a jelenlegi évad végéig szólt.

„Büszke vagyok, hogy ennek a klubnak a tagja lehetek, és hogy továbbra is Győrben folytathatom a pályafutásomat – nyilatkozta a klubhonlapnak Kelly Dulfer. – Az ETO-ban mindent megtaláltam, ami nekem fontos; nagyszerű csapat, ambiciózus célok és fantasztikus szurkolók. Az itt eltöltött idő alatt rengeteget fejlődtem, és érzem, hogy még sok közös sikert élhetünk át együtt. Izgatottan várom a következő éveket, és mindent megteszek, hogy továbbra is hozzátegyek a csapat eredményeihez.”