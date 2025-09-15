Nemzeti Sportrádió

Szerződést hosszabbított holland balátlövőjével a Győri Audi ETO KC – hivatalos

2025.09.15. 09:21
Kelly Dulfer (balra) jól érzi magát Győrben (Fotó: Peka Roland/Győri Audi ETO KC)
A női kézilabda NB I-ben érdekelt Győri Audi ETO KC a hivatalos felületein közölte, hogy 2028-ig meghosszabbította Kelly Dulfer szerződését.

A rutinos holland balátlövő kontraktusa eredetileg a jelenlegi évad végéig szólt. 

„Büszke vagyok, hogy ennek a klubnak a tagja lehetek, és hogy továbbra is Győrben folytathatom a pályafutásomat – nyilatkozta a klubhonlapnak Kelly Dulfer. – Az ETO-ban mindent megtaláltam, ami nekem fontos; nagyszerű csapat, ambiciózus célok és fantasztikus szurkolók. Az itt eltöltött idő alatt rengeteget fejlődtem, és érzem, hogy még sok közös sikert élhetünk át együtt. Izgatottan várom a következő éveket, és mindent megteszek, hogy továbbra is hozzátegyek a csapat eredményeihez.”

 

Ezek is érdekelhetik