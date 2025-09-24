Nemzeti Sportrádió

Női kézi NB I: megváltozott a Győr–Ferencváros rangadó időpontja

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2025.09.24. 16:42
null
Fotó: Szabó Miklós
Címkék
M4 Sport Győri Audi ETO KC magyar labdarúgó-válogatott FTC-Rail Cargo Hungaria női kézilabda NB I
A női kézilabda NB I-ben érdekelt Győri Audi ETO KC a hivatalos honlapján közölte, hogy az eredetileg október 11-én 18 órára kitűzött, Ferencváros elleni bajnoki meccs időpontját a közvetítő televízió (M4 Sport) kérésére 15.00-ra módosították.

„A közvetítő tévétársaság (M4 Sport) kérésére megváltozott a Győri Audi ETO KC 2025. október 11-én rendezendő FTC-Rail Cargo Hungaria elleni bajnoki mérkőzésének kezdési időpontja. A K&H női kézilabdaliga 5. fordulójában eredetileg 18 órára kiírt rangadó kezdési időpontjának megváltoztatására azért volt szükség, hogy ne ütközzön a magyar labdarúgó-válogatott Örményország elleni világbajnoki selejtezőmérkőzésével. A bajnoki rangadót a tévétársaság kérésére 15 órától rendezik meg az Audi Aréna Győrben” – olvasható a közleményben.

 

M4 Sport Győri Audi ETO KC magyar labdarúgó-válogatott FTC-Rail Cargo Hungaria női kézilabda NB I
Legfrissebb hírek

Idén is kizárólag az M4 Sporton követhetjük a Ferencváros El-meccseit

Európa-liga
6 órája

Női kézi: a Mosonmagyaróvár nem fellebbez a büntetés ellen, de elutasítja a rasszizmus vádját

Kézilabda
Tegnap, 13:29

Győri-Lukács Viktória: Amikor az érem hozzáért a hasamhoz, eszembe jutott, hogy hárman állunk a dobogón

Kézilabda
Tegnap, 11:23

Marco Rossi: Majdnem könyvelő lettem, Magyarország mentett meg

Magyar válogatott
2025.09.22. 19:39

Bolla sérülés miatt nem játszott, de nincs veszélyben a vb-selejtező

Magyar válogatott
2025.09.22. 17:54

Szalai Attila: Oda-vissza le kell győznünk az örményeket

Magyar válogatott
2025.09.22. 07:14

Tóth Barna: Örülnék, ha én pótolhatnám Varga Barnit a válogatottban

Magyar válogatott
2025.09.18. 12:10

Három helyet rontott a magyar válogatott a FIFA-világranglistán

Magyar válogatott
2025.09.18. 11:10
Ezek is érdekelhetik