Női kézi NB I: megváltozott a Győr–Ferencváros rangadó időpontja

„A közvetítő tévétársaság (M4 Sport) kérésére megváltozott a Győri Audi ETO KC 2025. október 11-én rendezendő FTC-Rail Cargo Hungaria elleni bajnoki mérkőzésének kezdési időpontja. A K&H női kézilabdaliga 5. fordulójában eredetileg 18 órára kiírt rangadó kezdési időpontjának megváltoztatására azért volt szükség, hogy ne ütközzön a magyar labdarúgó-válogatott Örményország elleni világbajnoki selejtezőmérkőzésével. A bajnoki rangadót a tévétársaság kérésére 15 órától rendezik meg az Audi Aréna Győrben” – olvasható a közleményben.