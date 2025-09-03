Európai kézilabdaligák: négy gól, négy gólpassz Lukács Pétertől

A liga honlapja szerint a válogatott irányítónak négy gólpassza is volt a találkozón. Honfitársa, Máthé Dominik ezúttal nem szerepelt a keretben.

Imre Bence három találattal segítette 34–30-as győzelemhez a Német Kupa-címvédő THW Kielt a vendég HSG Wetzlar ellen a Bundesligában.

Fazekas Gergő három, Szita Zoltán és Ilic Zoran két-két gólt lőtt a címvédő Orlen Wisla Plock együttesében, amely 37–27-re nyert a Gwardia Opole otthonában a lengyel bajnokságban.

Pál Tamara hat és az Európa-bajnoki bronzérmes Kácsor Gréta egy gólja ellenére a CSM Slatina otthon 33–28-ra kikapott a címvédő CSM Bucuresti-től a román női bajnokságban.

Albek Anna négyszer talált a hálóba a címvédő Metz HB csapatában, amely 40–24-es győzelemmel távozott a Chambray Touraine otthonából a francia élvonalban. Az Eb-bronzérmes Vámos Petra ezúttal nem hiányzott a keretből. Szabó Edina vezetőedző csapata, a Saint-Amand HB hazai pályán 29–25-re nyert a JDA Bourgogne Dijon HB ellen.

Török Lilly három találatával a CBM Morvedre házigazdaként 27–24-re nyert a Zonzamas Plus Car Lanzarote ellen a spanyol bajnokságban. Zsembrey Viktória is háromszor volt eredményes a BM Porrinóban, amely odahaza 31–14-re verte a Lanzarote Ciudad de Arrecifét.