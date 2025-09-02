Dragan Adzsics: Lenyűgöz Mosonmagyaróvár!

– Április elején jelentették be, hogy nyártól ön veszi át a mosonmagyaróvári női kézilabdacsapat irányítását. Hogyan került képbe az együttesnél?

– Először a klub elnöke keresett telefonon, utána megbeszéltem a feleségemmel – felelte a Nemzeti Sport kérdésére a montenegrói Dragan Adzsics, aki 2012-ben olimpiai ezüstéremig és Európa-bajnoki címig vezette hazája válogatottját, a Buducsnoszt Podgoricával pedig 2010-ben KEK-et, 2012-ben és 2015-ben Bajnokok Ligáját nyert. – Már korábban biztos voltam abban, hogy az edzői pályafutásom során valamikor Magyarországon is dolgozom majd, mert ez a második hazám. A nejem magyar, a fiaim jobban beszélnek magyarul, mint monte­negrói nyelven.

VÉLEMÉNY HÁFRA Noémi, az MKC balátlövője: – „Az elmúlt években játszottam olyan kluboknál, amelyeknél nem bíztak bennem, szóval régen éreztem magam ennyire jól, mint most, Mosonmagyaróváron. Az edző-játékos kapcsolat is jó, Dragan Adzsics ismeri a nyelvünket. A keretből Tóth Eszterrel és Tóth Gabriellával is játszottam már együtt. Az a célom, hogy minél gyorsabban megtaláljam a korábbi formámat, és szeretnék visszakerülni a válogatottba is.”

– Kikérte a felesége véleményét?

– Igen, de inkább az döntött, hogy nekem nagyon szimpatikus a mosonmagyaróvári projekt, ugyanis nem okoz gondot, hogy ezúttal nem a Bajnokok Ligájában győzelemért harcoló csapatnál dolgozom. Szeretek játékosokat és klubokat is magasabb szintre eljuttatni, így motivál ez a kihívás. Szívesen vetem bele magam a munkába, kedvezőek a körülmények, nagyon jó a kapcsolat Gáspár Botond elnökkel. Ez az első klubom, ahol főként angolul kell beszélni, egyúttal most dolgozom először az egykori Jugoszlávia területén kívül.

– Ha már említette a nyelveket: hogy áll a magyarral?

– 16-17 éve hallgatom folyamatosan a családban, de az elmúlt fél évben nagyobb hangsúlyt fektettem a tanulására. Igyekszem, és úgy azért könnyebb, hogy nem a nulláról indulok.

– Július elején kezdődött a felkészülés. Milyenek az eddigi benyomásai?

– Lenyűgözőek! A város nagyon szép, csodálatos a környék, szívesen sétálok az erdőben vagy a Lajta-parton, szerintem a Kisalföld Magyarország legszebb része. Jól érzem magam itt, a közös munka alapján ideális az atmoszféra, a régóta itt játszók hozzáállása példaértékű, motiváltak és szívélyesen fogadták az érkezőket.

– Hogyan értékeli a felkészülési időszakot? NB I-es ellenfelek mellett a nemzetközi elithez tartozó klubokkal is megmérkőztek, többek között az előző idényben bajnokságot és BL-t nyerő győriekkel és korábbi csapatával, a Krim Ljubljanával is.

– Voltak erős pillanataink az elmúlt két hónap alatt, kijutott a jóból és a rosszból egyaránt. Összességében elégedett vagyok, de tudom, hogy nem nyerjük meg mindegyik meccsünket. Lesznek hullámvölgyeink, épülő csapat vagyunk, de készen állunk. Az a legfontosabb, hogy a klubvezetőséggel, a szurkolókkal és az egész várossal hasonlóan gondolkodunk.

– Milyen célokat fogalmaztak meg az előttünk álló idényre? Több fronton kell helytállniuk, az Európa-liga főtáblájától egy párharc választja el a csapatot, míg a K&H Ligában a két legerősebb együttessel kezdenek, előbb az aranyra hajtó FTC-hez utaznak, majd a címvédő ETO-t fogadják.

– A bajnokságot egyértelműen az első ötben szeretnénk zárni, míg az El-ben a görög Joniasz együttesével találkozunk, mindkét meccsünket hazai pályán játsszuk. Kötelező a csoportkörbe jutás, és ott is van esélyünk jó eredményekre. Hiszek a munkámban, az erős stábomban és a csapatomban, ugyanakkor látni kell, hogy a riválisaink kerete régebb óta együtt van. Viszont az eddigi közös munka alapján azt mondom, sikeresebb idényünk lehet, mint az előző kiírásban.

MOTHERSON MOSONMAGYARÓVÁRI KC SE, 2025–2026

Kapusok: Barbara Arenhart (brazil), Csatlós Csenge, Melanie Halter (francia), Horváth Szofi. Jobbszélsők: Falusi-Udvardi Laura, Molnár Dorottya. Jobbátlövők: Katarina Dzsaferovics (montenegrói), Laetitia Quist (német). Irányítók: Kukely Anna, Tóth Gabriella. Beállók: Atrijana Tatar (montenegrói), Tyiskov-Helembai Fanny, Pipy Wolfs (holland). Balátlövők: Bevelyn Eghianruwa (olasz), Háfra Noémi, Tóth Eszter. Balszélsők: Kazai Anita, Stranigg Zsófia. Vezetőedző: Dragan Adzsics