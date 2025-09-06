A NEKA nyerte az újoncok rangadóját a női kézilabda NB I-ben

Alaxai Zoé hat, Utasi Linda öt gólt szerzett, Németh Zsuzsanna kilenc védéssel zárt a Nemzeti Kézilabda Akadémia csapatában.

A Vasas házigazdaként két találattal nyert a Dunaújváros ellen, Vártok Ramóna tíz, a vendégeknél Gabrijela Bartulovic 11 védéssel, Kellerrmann Dóra pedig kilenc góllal zárt.

A Vác nagy csatában győzött egy góllal a vendég Kisvárda ellen. A szabolcsiaknál Larissa Markovic 12 góllal, Pásztor Bettina 12 védéssel zárt. A házigazdáknál Csíkos Luca kilenc gólt szerzett, a két kapusnak viszont összesen csak öt védése volt, ám a váciak héttel többször lőttek kapura, ennek köszönhetik minimális különbségű sikerüket.

KÉZILABDA

NŐI NB I

1. FORDULÓ

Vasas SC–Dunaújvárosi Kohász KA 27–25 (11–12)

Kozármisleny KA–NEKA 23–27 (14–12)

Váci NKSE–Kisvárda Master Good SE 27–26 (13–12)

Jegyzőkönyvek később