Nemzeti Sportrádió

A NEKA nyerte az újoncok rangadóját a női kézilabda NB I-ben

Vágólapra másolva!
2025.09.06. 19:58
null
Fotó: Facebook/Nemzeti Kézilabda Akadémia
Címkék
Vasas Kisvárda Vác Dunaújváros női kézilabda NB I
A női kézilabda NB I 1. fordulójában a NEKA 27–23-ra nyert a hozzá hasonlóan újonc Kozármisleny KA otthonában.

 

Alaxai Zoé hat, Utasi Linda öt gólt szerzett, Németh Zsuzsanna kilenc védéssel zárt a Nemzeti Kézilabda Akadémia csapatában.

A Vasas házigazdaként két találattal nyert a Dunaújváros ellen, Vártok Ramóna tíz, a vendégeknél Gabrijela Bartulovic 11 védéssel, Kellerrmann Dóra pedig kilenc góllal zárt.

A Vác nagy csatában győzött egy góllal a vendég Kisvárda ellen. A szabolcsiaknál Larissa Markovic 12 góllal, Pásztor Bettina 12 védéssel zárt. A házigazdáknál Csíkos Luca kilenc gólt szerzett, a két kapusnak viszont összesen csak öt védése volt, ám a váciak héttel többször lőttek kapura, ennek köszönhetik minimális különbségű sikerüket.

KÉZILABDA
NŐI NB I
1. FORDULÓ
Vasas SC–Dunaújvárosi Kohász KA 27–25 (11–12)
Kozármisleny KA–NEKA 23–27 (14–12)
Váci NKSE–Kisvárda Master Good SE 27–26 (13–12)

Jegyzőkönyvek később

    
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. FTC2259–41+184
2. Győr1137–20+172
3. Debrecen1133–23+102
4. NEKA1127–23+42
5. Vasas1127–25+22
6. Vác1127–26+12
7. Esztergom21159–5902
8. Kisvárda1126–27–10
9. Dunaújváros1125–27–20
10. Kozármisleny1123–27–40
11. Mosonmagyaróvár1115–23–80
12. Székesfehérvár1123–33–100
12. Budaörs1123–33–100
14. Szombathely1120–37–170

 

 

Vasas Kisvárda Vác Dunaújváros női kézilabda NB I
Legfrissebb hírek

Női kézi NB I: bő tíz percig bírta a Budaörs az Esztergom tempóját

Kézilabda
Tegnap, 19:27

A Vasastól hozott el játékost a Kazincbarcika

Labdarúgó NB I
2025.09.04. 17:20

Az NB I után a Bajnokok Ligájában is jól rajtolna a Debrecen

Kézilabda
2025.09.04. 08:22

A DVSC Fehérváron, az FTC otthon a Mosonmagyaróvár ellen nyert simán a női kézi NB I-ben

Kézilabda
2025.09.03. 19:49

A Ferencváros szélsője kölcsönben Kisvárdán folytatja – hivatalos

Labdarúgó NB I
2025.09.03. 15:46

Női kézilabda NB I: edzője szerint gyorsabbá és fiatalabbá vált a Budaörs

Kézilabda
2025.09.03. 12:01

Fölényes sikerrel kezdett a címvédő ETO a női kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2025.09.02. 19:31

Dragan Adzsics: Lenyűgöz Mosonmagyaróvár!

Kézilabda
2025.09.02. 12:28
Ezek is érdekelhetik