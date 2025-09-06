A NEKA nyerte az újoncok rangadóját a női kézilabda NB I-ben

Alaxai Zoé hat, Utasi Linda öt gólt szerzett, Németh Zsuzsanna kilenc védéssel zárt a Nemzeti Kézilabda Akadémia csapatában.
A Vasas házigazdaként két találattal nyert a Dunaújváros ellen, Vártok Ramóna tíz, a vendégeknél Gabrijela Bartulovic 11 védéssel, Kellerrmann Dóra pedig kilenc góllal zárt.
A Vác nagy csatában győzött egy góllal a vendég Kisvárda ellen. A szabolcsiaknál Larissa Markovic 12 góllal, Pásztor Bettina 12 védéssel zárt. A házigazdáknál Csíkos Luca kilenc gólt szerzett, a két kapusnak viszont összesen csak öt védése volt, ám a váciak héttel többször lőttek kapura, ennek köszönhetik minimális különbségű sikerüket.
KÉZILABDA
NŐI NB I
1. FORDULÓ
Vasas SC–Dunaújvárosi Kohász KA 27–25 (11–12)
Kozármisleny KA–NEKA 23–27 (14–12)
Váci NKSE–Kisvárda Master Good SE 27–26 (13–12)
Jegyzőkönyvek később
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. FTC
|2
|2
|–
|–
|59–41
|+18
|4
|2. Győr
|1
|1
|–
|–
|37–20
|+17
|2
|3. Debrecen
|1
|1
|–
|–
|33–23
|+10
|2
|4. NEKA
|1
|1
|–
|–
|27–23
|+4
|2
|5. Vasas
|1
|1
|–
|–
|27–25
|+2
|2
|6. Vác
|1
|1
|–
|–
|27–26
|+1
|2
|7. Esztergom
|2
|1
|–
|1
|59–59
|0
|2
|8. Kisvárda
|1
|–
|–
|1
|26–27
|–1
|0
|9. Dunaújváros
|1
|–
|–
|1
|25–27
|–2
|0
|10. Kozármisleny
|1
|–
|–
|1
|23–27
|–4
|0
|11. Mosonmagyaróvár
|1
|–
|–
|1
|15–23
|–8
|0
|12. Székesfehérvár
|1
|–
|–
|1
|23–33
|–10
|0
|12. Budaörs
|1
|–
|–
|1
|23–33
|–10
|0
|14. Szombathely
|1
|–
|–
|1
|20–37
|–17
|0