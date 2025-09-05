Nemzeti Sportrádió

Női kézi NB I: bő tíz percig bírta a Budaörs az Esztergom tempóját

2025.09.05. 19:27
A Budaörs otthon nem bírt az Esztergommal (Fotó: Moyra-Budaörs Handball/Fb)
Megérdemelten győzött 33–23-ra a Mol Esztergom a Moyra Budaörs vendégeként a női kézilabda NB I 1. fordulójának egyetlen pénteki mérkőzésén.

Az előző idényben 11. helyen végző Budaörs bő tíz percig tudta tartani a lépést Elek Gábor csapatával. Buday Dánielék Szöllősi-Schatzl Nadine góljával 7–6-ra még vezettek, de az előző kiírásban bronzérmes Esztergom ezután ritmust váltott és a szünetre 16–12-es előnnyel vonult. A Budaörs fordulás után a fantasztikus formában védő Bukovszky Anna védései miatt sem tudott zárkózni, olyannyira nem, hogy az utolsó 15 percet tízgólos előnyről kezdték Szöllősi-Zácsik Szandráék, akik végül megérdemelten nyertek 33–23-ra.

A vendégektől Varga Emília tíz lövésből nyolc góllal zárt, de a mérkőzés legjobbja az esztergomi kapus, Bukovszky Anna volt 22 védéssel!

NŐI KÉZILABDA NB I
1. FORDULÓ
Moyra Budaörs–Mol Esztergom 23–33 (12–16)
Budaörs, 770 néző. V: Paska, Vastag
BUDAÖRS: Mátéfi – Vártok T. 2, Schneider 1, Bardi 2, Marincsák, UHRIN 4, Szöllősi-Schatzl 3. Csere: Zsigmond (kapus), Szekerczés 2 (2), Kovalcsik 1, Kármán 1, Hudák, Sztankovics 2, Bede 2, Bristyán 1, Helm 2 (1). Edző: Buday Dániel
ESZTERGOM: BUKOVSZKY – Kovács Anett 3, Ballai B. 1, Szmolek 3, Faragó Lea 4 (1), Szöllősi-Zácsik 1, HAJTAI 4. Csere: VARGA EMÍLIA 8 (4), Horváth F. 2, Mlinkó, Jacques 3, Majoros, Ballai A. 1, Teplán 3. Edző: Elek Gábor
Az eredmény alakulása. 10. perc: 6–6. 18. p.: 7–10. 34. p.: 12–19. 45. p.: 14–24. 50. p.: 17–29
Kiállítások: 8, ill. 8 perc
Hétméteresek: 4/3, ill. 5/5
MESTERMÉRLEG
Buday Dániel: – Lendületesen játszottunk, de a helyzetkihasználásunk nagyon gyenge volt. Tudtuk, hogy nem mi vagyunk az esélyesek, de ennél azért több kellett volna. Bár mi most kezdtük a bajnokságot, ezen a téren rengeteget kell fejlődnünk, akkor is, ha nincs rá sok időnk.
Elek Gábor: – A második félidőben sokkal jobb iramot mentünk, és a védekezésünk is felerősödött. Ötven percnyi játékkal elégedett lehetek, az utolsó tíz percért viszont mérges vagyok. Bukovszky Anna húsz védése nagyon kellett.

 

női kézilabda Mol Esztergom Esztergom kézilabda Budaörs kézilabda női kézilabda NB I
