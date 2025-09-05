Női kézi NB I: bő tíz percig bírta a Budaörs az Esztergom tempóját

Az előző idényben 11. helyen végző Budaörs bő tíz percig tudta tartani a lépést Elek Gábor csapatával. Buday Dánielék Szöllősi-Schatzl Nadine góljával 7–6-ra még vezettek, de az előző kiírásban bronzérmes Esztergom ezután ritmust váltott és a szünetre 16–12-es előnnyel vonult. A Budaörs fordulás után a fantasztikus formában védő Bukovszky Anna védései miatt sem tudott zárkózni, olyannyira nem, hogy az utolsó 15 percet tízgólos előnyről kezdték Szöllősi-Zácsik Szandráék, akik végül megérdemelten nyertek 33–23-ra.

A vendégektől Varga Emília tíz lövésből nyolc góllal zárt, de a mérkőzés legjobbja az esztergomi kapus, Bukovszky Anna volt 22 védéssel!

NŐI KÉZILABDA NB I

1. FORDULÓ

Moyra Budaörs–Mol Esztergom 23–33 (12–16)

Budaörs, 770 néző. V: Paska, Vastag

BUDAÖRS: Mátéfi – Vártok T. 2, Schneider 1, Bardi 2, Marincsák, UHRIN 4, Szöllősi-Schatzl 3. Csere: Zsigmond (kapus), Szekerczés 2 (2), Kovalcsik 1, Kármán 1, Hudák, Sztankovics 2, Bede 2, Bristyán 1, Helm 2 (1). Edző: Buday Dániel

ESZTERGOM: BUKOVSZKY – Kovács Anett 3, Ballai B. 1, Szmolek 3, Faragó Lea 4 (1), Szöllősi-Zácsik 1, HAJTAI 4. Csere: VARGA EMÍLIA 8 (4), Horváth F. 2, Mlinkó, Jacques 3, Majoros, Ballai A. 1, Teplán 3. Edző: Elek Gábor

Az eredmény alakulása. 10. perc: 6–6. 18. p.: 7–10. 34. p.: 12–19. 45. p.: 14–24. 50. p.: 17–29

Kiállítások: 8, ill. 8 perc

Hétméteresek: 4/3, ill. 5/5

MESTERMÉRLEG

Buday Dániel: – Lendületesen játszottunk, de a helyzetkihasználásunk nagyon gyenge volt. Tudtuk, hogy nem mi vagyunk az esélyesek, de ennél azért több kellett volna. Bár mi most kezdtük a bajnokságot, ezen a téren rengeteget kell fejlődnünk, akkor is, ha nincs rá sok időnk.

Elek Gábor: – A második félidőben sokkal jobb iramot mentünk, és a védekezésünk is felerősödött. Ötven percnyi játékkal elégedett lehetek, az utolsó tíz percért viszont mérges vagyok. Bukovszky Anna húsz védése nagyon kellett.