A NEKA nyerte meg az újoncok rangadóját a női kézilabda NB I-ben

Alaxai Zoé hat, Utasi Linda öt gólt szerzett, Németh Zsuzsanna kilenc védéssel zárt a Nemzeti Kézilabda Akadémia csapatában.

A Vasas házigazdaként két találattal nyert a Dunaújváros ellen, Vártok Ramóna tíz, a vendégeknél Gabrijela Bartulovic 11 védéssel, Kellerrmann Dóra pedig kilenc góllal zárt.

A Vác nagy csatában győzött egy góllal a vendég Kisvárda ellen. A szabolcsiaknál Larissa Markovic 12 góllal, Pásztor Bettina 12 védéssel zárt. A házigazdáknál Csíkos Luca kilenc gólt szerzett, a két kapusnak viszont összesen csak öt védése volt, ám a váciak héttel többször lőttek kapura, ennek köszönhetik minimális különbségű sikerüket.

KÉZILABDA

NŐI NB I

1. FORDULÓ

Vasas SC–Dunaújvárosi Kohász KA 27–25 (11–12)

Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnok, 300 néző. V: Kiu G., Kiu T.

VASAS: VÁRTOK R. – ARANY 4, Sápi 2, KEKEZOVICS 5, Szilovics 3, TÓTH NIKOLETT 5, Oláh K. 1 (1). Csere: Tóth Nikolett (kapus), Dombi K. 2, Nagy N. 2 (1), Mihály P. 1, Varjas 1, Csire 1 (1). Edző: Konkoly Csaba

DKKA: BARTULOVIC – Andróczki, Agócs 2, Luchies 1 (1), PARÓCZY 4, KELLERMANN 9 (5), Fehér L. 2. Csere: Wéninger (kapus), Lakatos P., ROMÁN 3 (1), DE ABREU 4 (1), Terzics, Horváth A. Edző: Zubai Gábor

Az eredmény alakulása. 9. perc: 4–4. 17. p.: 9–6. 28. p.: 10–11. 31. p.: 13–12. 44. p.: 20–15. Kiállítások: 8, ill. 6 perc. Hétméteresek: 5/3, ill. 10/8

MESTERMÉRLEG

Konkoly Csaba: – Megtapasztalta a csapat, hogy milyen, ha két jó kapus áll mögötte, akik megadják a lehetőséget a támadásokhoz is. Köszönöm a születésnapi ajándékot, fontos a hazai mérkőzéseken a hasonló hozzáállás.

Zubai Gábor: – Küzdelmes mérkőzés volt, mindkét oldalon gyenge helyzetkihasználással, ami viszont dicséri a kapusokat. A Vasas hazai pályán jó játékerőt képvisel, nehéz lesz itt az ellenfeleknek győzni.

Kozármisleny KA–NEKA 23–27 (14–12)

Kozármisleny, 400 néző. V: Bócz, Wiedemann

KOZÁRMISLENY: Szabó Luca – KECSKÉS 4, Kelemen D. 1, Jávorka-Hornyák, Lengyel L., BERNHARDT 4 (1), FRIEDSZÁM 3. Csere: Wichmann (kapus), Rácz P., Szatmári M., Brettner 2, Hónig, FODOR V. 5, Bursac 2, Bréda 1, Scheffer 1. Edző: Kovács Tamás

NEKA: CSAPÓ KINCSŐ – Kiss Cs. 3, Panyi, KORONCZAI 3 (2), ALAXAI 6, Török F. 3, Borsodi 2. Csere: Németh Zs. (kapus), UTASI 5, Berei 4 (1), Szabó Aida, Farkas F., Molnár F. 1, Jelena, Mihály H. Edző: Bakó Botond

Az eredmény alakulása. 4. perc: 2–1. 13. p.: 6–6. 23. p.: 8–11. 28. p.: 12–12. 36. p.: 15–15. 45. p.: 16–20. 53. p.: 18–21. 57. p.: 29–24. Kiállítások: 6, ill. 4 perc. Hétméteresek: 1/1, ill. 4/3

MESTERMÉRLEG

Kovács Tamás: – A szünetig megszerzett előnyünkre a fordulás után az ellenfél jól reagált. Nekünk még sokat kell tanulnunk, a fiatal játékosainknak rutinra van szükségük.

Bakó Botond: – Az első félidőben az ellenfél nyitott védekezése láttán kissé megtorpantunk. A szünetben azzal nyugtattuk magunkat, hogy van még hátra a találkozóból harminc perc.

Váci NKSE–Kisvárda Master Good SE 27–26 (13–12)

Vác, 550 néző. V: Sándor Gy., Szabó B.

VÁC: Zaj – Pálffy A., KOVÁCS ANIKÓ 4, CSÍKOS 9, Kövér 2, Kurucz 3, Pelczéder 2. Csere: Csizmadia F. (kapus), KAJDON 4 (3), Varga Emőke, AFENTALER 3. Edző: Horváth Roland

KISVÁRDA: Pásztor B. – Gém 1, Kulcsár D. 1, Szabó Lili 2, MARKOVIC 12 (5), E. Novak 1, Mérai 1. Csere: Christe (kapus), Gyimesi, POCZETNYIK L. 4, ROSZOHA 3, Győri V. 1, Csáki L., Karnik Sz., Karé. Edző: Józsa Krisztián

Az eredmény alakulása. 5. perc: 2–3. 8. p.: 4–4. 17. p.: 6–8. 24. p.: 9–9. 28. p.: 11–12. 33. p.: 15–13. 43. p.: 18–17. 49. p.: 20–20. 56. p.: 25–23. Kiállítások: 8, ill. 8 perc. Hétméteresek: 4/3, ill. 5/5

MESTERMÉRLEG

Horváth Roland: – Sokat készültünk a Kisvárda ellen. A kapusteljesítményünk gyatra volt, ezért is örülök a két pontnak. Hatalmasat küzdöttek a lányok, le a kalappal előttük!

Józsa Krisztián: – Tudtuk, hogy nagyon nehéz dolgunk lesz Vácon, ilyen csatára készültünk, nüanszok döntöttek. Végül az a csapat nyert, amelyik kevesebbet hibázott. Ilyen a kézilabda, de büszke vagyok a lányokra, remekül harcoltak.