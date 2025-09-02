Fölényes sikerrel kezdett a címvédő ETO a női kézilabda NB I-ben



A címvédő ellen kezdett az előző idény egyik meglepetéscsapata. Májusban az újonc szombathelyieknek még az utolsó fordulóban is volt esélyük a nemzetközi szereplés kiharcolására, akkor nem jártak sikerrel. A nyáron új edzővel, Gyurka Jánossal és megerősített kerettel – többek között a válogatottal Európa-bajnoki bronzérmes Pásztor Noémivel – készültek a következő megpróbáltatásokra.

Mindeközben Győrben Per Johansson nem számíthatott több alapemberére, hiányzott a meccskeretből például Kari Brattset Dale, Estelle Nze Minko, Sandra Toft és Győri-Lukács Viktória is, míg az új igazolások közül Szemerey Zsófi és Tjasa Stanko sem szerepelt a nevezettek között.

A 12. percig szorosan alakult a meccs, a szombathelyiek többször is vezettek, de Bo van Wetering vezetésével fordított az ETO. A vendégek nem találták a rést a védelmen, Pődör Rebeka három értékesített hétméteresén kívül csak Pásztor talált be egyszer, így 18–10-es győri vezetéssel vonulhattak szünetre a felek.

A játék képe a második félidőben sem változott, Van Wetering hetedik találatával tízre nőtt a különbség a 36. percben. A 46 százalékos hatékonysággal védő Hatadou Sakót ebben a játékrészben pihentette Johansson, Lukács Boglárka kapott lehetőséget az ETO kapujában, de a fiatalok közül Varga Dalma és Zákányi Janka is szerephez jutott a hazaiaknál.

A nyáron szerződtetett jobbszélső, Nathalie Hagman ötödik góljának köszönhetően 32–15-ös előnyből várhatta az utolsó tíz percet a győri együttes, míg Lukács több védést is bemutatott, összességében 10 kísérletből 4 alkalommal hárított. A vendégek részéről az előző idény gólkirálya, Pődör Rebeka emelhető ki, az irányító szerezte az SZKKA góljainak felét.

Bruna de Paula látványos találata állította be a 37–20-as végeredményt, az ETO így győzelemmel hangolt a vasárnapi, dortmundi Bajnokok Ligája-rajtra.

KÉZILABDA

NŐI NB I

Győri Audi ETO KC–Szombathelyi KKA 37–20 (18–10)

Győr, 2361 néző. Vezette: Dáné, Marton Zs.

GYŐR: SAKO – Varga D. 1, Housheer 6 (3), Lagerquist 1, Dulfer 1, K. Jörgensen 1, VAN WETERING 8. Csere: Lukács B. (kapus), V. KRISTIANSEN 5, DE PAULA 6, HAGMAN 6 (1), Blohm 1, Zákányi, Breistöl 1. Edző: Per Johansson

SZOMBATHELY: N. de Almeida – Szemes 1, Kiprijanovszka 1, PŐDÖR R. 10 (4), Pásztor N. 2, Ivancok-Soltic 2 (1), Sallai N. 2. Csere: Szimics, Korsós A. (kapusok), Smetková 2, Dzsatevszka, Varga N., M. de Souza, Szeberényi. Edző: Gyurka János

Az eredmény alakulása. 8. perc: 4–4. 13. p.: 8–6. 20. p.: 13–6. 24. p.: 16–7. 35. p.: 22–12. 43. p.: 25–14. 48. p.: 28–14. 54. p.: 34–17. Kiállítások: 2, ill. 4 perc. Hétméteresek: 5/4, ill. 5/5

MESTERMÉRLEG

Per Johansson: – Támadásban szerettük volna megjátszani a széleket és a beállókat, ezt nagyjából sikerült is megvalósítani. Sok jó egyéni teljesítmény volt nálunk, külön öröm, hogy olyanok is jól játszottak, akik kisebb sérüléssel bajlódtak a közelmúltban.

Gyurka János: – A kezdeti helyzeteinket kihagytuk, ki nem kényszerített hibákat követtünk el és ezzel lendületbe hoztuk a hazai csapatot. Próbáltunk szoros meccset játszani, de a sok eladott labdánkat a gyors kézilabdát játszó győriek kihasználták. Volt tartása a csapatunknak, de az eredményességhez tovább kell dolgoznunk.

NŐI MAGYAR KUPA

1. FORDULÓ

Mohácsi TE 1888–PTE-PEAC Sipo 35–32 (14–14)