Nemzeti Sportrádió

Szöllősi-Zácsik Szandra elárulta, pályára lép-e a Ferencváros ellen

PUSZTAI VIOLAPUSZTAI VIOLA
Vágólapra másolva!
2025.08.26. 20:03
null
Szöllősi-Zácsik Szandra jól érzi magát Esztergomban (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
Szöllősi-Zácsik Szandra női kézilabda Esztergomi Kézilabda Club Esztergom kézilabda Kisfaludy Anett Elek Gábor
Az Esztergom női kézilabdacsapata e hét pénteken a Ferencváros ellen kezdi meg a szereplését a bajnokságban. Szöllősi-Zácsik Szandra elárulta, pályára lép-e az Elek Gyula Arénában, s természetesen új szerepköréről is beszélt az NSO Tv-nek. Kisfaludy Anettet többek között régi-új csapattársáról is kérdeztük.

„Átfutott az agyamon néhány dolog, biztos nehéz lesz ott ellenfélként pályára lépni. De bízom benne, hogy ez nem fog engem elnyomni, érzelmileg nehéz lesz, azonban szeretnék jó mérkőzést játszani” – idézte fel Szöllősi-Zácsik Szandra, hogyan reagált, amikor megtudta, hogy az Esztergom a Ferencváros otthonában kezdi a bajnokság új idényét. 

Videónkban azt is elárulja, hogy pályára fog-e lépni az Elek Gyula Arénában, vagy Szucsánszki Zita példáját követi. Emellett beszél arról, mennyire szokta már meg, hogy irányítót játszik új együttesében. Kisfaludy Anettet a felkészülési időszakról kérdeztük, illetve régi-új csapattársa beilleszkedéséről is beszélt. 

Kézilabda
Tegnap, 15:57

Elek Gábor a Ferencváros elleni kezdésről: nekem most ez annyira nem hiányzik

Az Esztergom vezetőedzője a felkészülés nehéz pillanatairól és Szöllősi-Zácsik Szandra irányítójátékáról is beszélt az NSO Tv-nek.

 

Szöllősi-Zácsik Szandra női kézilabda Esztergomi Kézilabda Club Esztergom kézilabda Kisfaludy Anett Elek Gábor
Legfrissebb hírek

A Bajnokok Ligája négyes döntőjéről álmodik az FTC női kézilabdázóinak sztáredzője, Jesper Jensen

Kézilabda
3 órája

Kizárták Faluvégi Dorottya csapatát a német kézilabda-bajnokságból

Kézilabda
8 órája

De Paula bokája kificamodott, Sako lába begörcsölt – megnyugtatta szurkolóit a Győri Audi ETO

Kézilabda
Tegnap, 19:51

Elek Gábor a Ferencváros elleni kezdésről: nekem most ez annyira nem hiányzik

Kézilabda
Tegnap, 15:57

Női kézilabda: a Metz legyőzésével lett tornagyőztes a Győr

Kézilabda
2025.08.24. 18:58

Felkészülés: hiába a jó második félidő, simán nyert Debrecenben a Ferencváros

Kézilabda
2025.08.23. 22:28

Női kézilabda: az idény végén visszavonul Planéta Szimonetta

Kézilabda
2025.08.22. 09:13

Faluvégi Dorottya: Segít, ha elfogadom, a csőd és a sérülés is a versenysport része

Kézilabda
2025.08.21. 08:10
Ezek is érdekelhetik