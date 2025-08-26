Szöllősi-Zácsik Szandra elárulta, pályára lép-e a Ferencváros ellen

„Átfutott az agyamon néhány dolog, biztos nehéz lesz ott ellenfélként pályára lépni. De bízom benne, hogy ez nem fog engem elnyomni, érzelmileg nehéz lesz, azonban szeretnék jó mérkőzést játszani” – idézte fel Szöllősi-Zácsik Szandra, hogyan reagált, amikor megtudta, hogy az Esztergom a Ferencváros otthonában kezdi a bajnokság új idényét.

Videónkban azt is elárulja, hogy pályára fog-e lépni az Elek Gyula Arénában, vagy Szucsánszki Zita példáját követi. Emellett beszél arról, mennyire szokta már meg, hogy irányítót játszik új együttesében. Kisfaludy Anettet a felkészülési időszakról kérdeztük, illetve régi-új csapattársa beilleszkedéséről is beszélt.