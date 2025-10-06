Videó: a mosonmagyaróvári kézilabdások együtt táncoltak a legyőzött görögökkel

NŐI KÉZILABDA EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ

2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

OFN JONIASZ (görög)–MOTHERSON-MOSONMAGYARÓVÁRI KC 19–32 (10–16)

Mosonmagyaróvár, 472 néző. V: Jakovljevics, Kovacsevics (szerbek)

JONIASZ: M. Kepeszidu – Ruszu 2, Fragku, Szimonovics 1, Davidovics 1, N. Kepeszidu 3, Sztugjanidu 1. Csere: Krnics 1, CAKALU 8 (3), Janopulu 2, Gaszpari, Milona. Edző: Panajotisz Gusziosz

MKC: Arenhart – Falusi-Udvardi 3 (1), KUKELY A. 5 (1), Quist 2, Tatar, Wolfs 3, Stranigg 2. Csere: CSATLÓS CS. Horváth Sz. (kapusok), Háfra N. 2, Tyiskov-Helembai 3, Dzsaferovics 2, TÓTH G. 7 (2), Kazai 3, Molnár D. Edző: Dragan Adzsics

Az eredmény alakulása. 4. perc: 1–2. 8. p.: 2–2. 11. p.: 2–5. 18. p.: 5–9. 24. p.: 7–12. 35. p.: 13–21. 45. p.: 15–25

Kiállítások: 10, ill, 2 perc

Hétméteresek: 3/3, ill. 5/4

Továbbjutott: a Mosonmagyaróvár, kettős győzelemmel (63–36-os összesítéssel)

MESTERMÉRLEG

Panajotisz Gusziosz: – Az eredmény ellenére sokat nyertünk a párharccal, különösen védekezésben tudtunk alkalmazkodni, harcoltunk, jól reagáltunk. Sok energiát mozgósítottunk védekezésben, támadásban a második félidőben pedig kicsit fel tudtunk zárkózni a jobb befejezésekkel.

Dragan Adzsics: – A legfontosabb, hogy két jó meccset játszottunk, kvalifikáltunk a csoportkörre, ezzel elértük az első célt az idényben. Három meccset játszottunk öt nap alatt, ami nehéz volt, ezért most inkább a játékosok egészségére figyeltünk a taktika helyett, de így is működött a játékunk.