A Veszprém tíz góllal nyert Pálmarsson búcsúmeccsén Reykjavíkban

A Veszprém az idény előtti utolsó felkészülési meccsét játszotta Reykjavíkban, ahol a klub honlapjának beszámolója szerint telt ház fogadta. Pálmarsson az izlandi nevelőegyesülete kezdőcsapatában szerepelt, de később a veszprémi mezt is magára öltötte, így éppen 100. alkalommal szerepelt a magyar csapatban.

A vendégek Appelgren – Marguc, Martinovic, Pesmalbek, Hesam, Ligetvári, Elísson kezdővel álltak fel, első góljukat a hetedik percben szerezték, de aztán belelendültek, a 12. percben már ők álltak jobban, az első félidő felénél háromgólos volt az előnyük. A szünetben 14–10-re vezetett a Veszprém, amelybe a második félidőben rövid időre Pálmarsson is beállt.

23–13-nél lett először tíz gól a különbség, amely ezt követően nem is változott, inkább gáláztak a csapatok, felváltva estek a gólok. A magyar együttesben többek között két tehetséges fiatal, Molnár Robin és Gáncs-Pető Máté is lehetőséget kapott.

Egy perccel a vége előtt Pálmarsson vastaps kíséretében hagyta el a pályát, végleg elköszönt az aktív játéktól.

A Veszprém jövő szombaton a Budakalász otthonában kezdi meg a bajnoki idényt.

FÉRFI KÉZILABDA FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

FH Hafnarfjördur (izlandi)–One Veszprém HC 22–32 (10–14)

Reykjavík

HAFNARFJÖRDUR: Andrésson, Thorsteinsson – B. Birgisson, Thorsteinsson 1, Pálmarsson 1, Gunnarsson 1, Jónasson, Ólafsson 8, Sauasi, Ásgeirsson 1, Arndal 1, Sindrason, Sigurgeirson 2, Á. Birgisson 3, Jóhannson 2, Sindrason, Gudjónsson 2

VESZPRÉM: Appelgren, Corrales – Thiagus Pertus, Martinovic 1, Descat 1, Hesam, Elísson 2, Ligetvári, Marguc 6, Cindric 2, Dopjera 1, Remili 6, El-Deraa, Pesmalbek 7, Gáncs-Pető 2, Kardos 1, Adel 1, Molnár 2, Zein

Kiállítások: 2, illetve 2 perc