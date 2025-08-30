Nemzeti Sportrádió

A Veszprém tíz góllal nyert Pálmarsson búcsúmeccsén Reykjavíkban

2025.08.30. 08:35
null
Pálmarsson végleg elköszönt az aktív játéktól (Fotó: Facebook/Veszprém Handball Club)
A Veszprém férfi kézilabdacsapata 32–22-re győzött Izlandon a Hafnarfjördur elleni felkészülési mérkőzésen, amely egyben a visszavonuló Aron Pálmarsson búcsúmérkőzése is volt.

A Veszprém az idény előtti utolsó felkészülési meccsét játszotta Reykjavíkban, ahol a klub honlapjának beszámolója szerint telt ház fogadta. Pálmarsson az izlandi nevelőegyesülete kezdőcsapatában szerepelt, de később a veszprémi mezt is magára öltötte, így éppen 100. alkalommal szerepelt a magyar csapatban.

A vendégek Appelgren – Marguc, Martinovic, Pesmalbek, Hesam, Ligetvári, Elísson kezdővel álltak fel, első góljukat a hetedik percben szerezték, de aztán belelendültek, a 12. percben már ők álltak jobban, az első félidő felénél háromgólos volt az előnyük. A szünetben 14–10-re vezetett a Veszprém, amelybe a második félidőben rövid időre Pálmarsson is beállt.

23–13-nél lett először tíz gól a különbség, amely ezt követően nem is változott, inkább gáláztak a csapatok, felváltva estek a gólok. A magyar együttesben többek között két tehetséges fiatal, Molnár Robin és Gáncs-Pető Máté is lehetőséget kapott.

Egy perccel a vége előtt Pálmarsson vastaps kíséretében hagyta el a pályát, végleg elköszönt az aktív játéktól. 

A Veszprém jövő szombaton a Budakalász otthonában kezdi meg a bajnoki idényt.

FÉRFI KÉZILABDA FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
FH Hafnarfjördur (izlandi)–One Veszprém HC 22–32 (10–14)
Reykjavík
HAFNARFJÖRDUR: Andrésson, Thorsteinsson – B. Birgisson, Thorsteinsson 1, Pálmarsson 1, Gunnarsson 1, Jónasson, Ólafsson 8, Sauasi, Ásgeirsson 1, Arndal 1, Sindrason, Sigurgeirson 2, Á. Birgisson 3, Jóhannson 2, Sindrason, Gudjónsson 2
VESZPRÉM: Appelgren, Corrales – Thiagus Pertus, Martinovic 1, Descat 1, Hesam, Elísson 2, Ligetvári, Marguc 6, Cindric 2, Dopjera 1, Remili 6, El-Deraa, Pesmalbek 7, Gáncs-Pető 2, Kardos 1, Adel 1, Molnár 2, Zein
Kiállítások: 2, illetve 2 perc

Kézilabda
2025.05.25. 21:23

Aron Pálmarsson bejelentette a visszavonulását – hivatalos

Az izlandi balátlövővel saját kérésére szerződést bont a Veszprém.

 

Ezek is érdekelhetik