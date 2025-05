Tízből tizedszer is legyőzte a Győr az Esbjerget, ismét BL-döntőt játszhat

Hatalmas siker, hogy Budapest kezdettől fogva vendégül láthatja az idény legjobb klubcsapatait, nem túlzás, hogy ezúttal is a kézilabda ünnepének ígérkezett a hétvége. Az események már pénteken megkezdődtek, a játékosok a délutáni médiaesemény után este a szurkolókkal is találkozhattak. „Sokkal nyugodtabb vagyok, mint tavaly ilyenkor” – mondta az ETO vezetőedzője, Per Johansson a bemelegítés közben adott miniinterjúban.

Szerencsére csapata is hasonló mentalitással állt bele a csatába, az első tíz percben háromgólos előnyre tett szert (7–4). A másfél hónapos kényszerpihenője után nemrég visszatérő Estelle Nze Minko jól szervezte a Győr támadójátékát, védekezésben is megvoltak azok a labdaszerzései, amelyek a specialitásának számítanak. Közben Toft is többször találkozott a labdával, mint a legutóbbi Európa-bajnokság legértékesebb játékosa, Anna Kristensen.

Per Johansson nyugodtan elkezdhetett belenyúlni a csapatába – továbbra is kettőt cserélt, és a menet közben beszállók közül Bruna de Paula és Rju Un Hi is fontos gólokat tudott hozzátenni. A másik oldalon a világ legjobb kézilabdázója, Henny Reistad talán idénybeli leggyengébb első húsz percét mutatta be, de Tomas Axnér csak a kapuban hatástalan Kristensent cserélte le.

A 23. percben egyik pillanatról a másikra vált nagyon paprikássá a hangulat az arénában, amikor Rju Un Hi óriásit ütközött a bevetődő Reistaddal. A dél-koreai jobbátlövőt hosszas videózás után két percre kiállították. Az ítélettel egyik szurkolótábor sem volt elégedett… A szünet előtti időszakban az Esbjerg utolérte az ETO-t, Sanna Solberg a szélről dobott könnyű gólokat, és Reistad is egyre többször szabadult ki. Közben visszatért Nze Minko, és újabb varázslatos megoldásokkal szórakoztatott minket.

Fotó: Szabó Miklós

A 17–15-ös győri vezetésről induló második játékrészben Fodor Csenge és Dione Housheer szerezte az első két gólt, a dánoknak ugyanúgy küzdeniük kellett a versenyben maradásért, mint a korábbi Győr–Esbjerg meccseken. Reistad óriási bombagóllal jelentkezett, de nem egész három másodperccel később már Nze Minko robogott végig a pályán a gyors középkezdésből. Eközben a kapusok is egyre inkább főszerepbe kerültek, Hatadou Sako hétméterest (is), Kristensen ziccereket hárított.

A 48. percben Bruna de Paulát leküldte balszélső-pozícióba Johansson, a svéd trénernek ez már a sokadik különböző taktikai különlegessége volt, amivel megpróbálta megtörni ellenfelét. Ám ez sem jött be neki, Fodor hamar visszatért. Tomas Axnérnek is volt egy-két ötlete a hajrára, előkerült a hét hat elleni támadójáték. A Győr mégis inkább támadásban kezdte elveszíteni a fonalat, a legjobbkor jött De Paula váratlan, „brazilos” gólja (27–25).

Reistad három (!) győri felett lőtte át a labdát, ezzel az extrával indult az utolsó öt perc. A Győr eladott labdája után Elin Hansson ziccerbe került, de Sako eszén nem tudott túljárni! Hatalmas védés volt, amely mindenkit talpra ugrasztott. Housheer az ötödik hetesét is bedobta, 1:13 perc volt hátra, ismét kettőre nőtt a különbség. Innen már nem volt visszaút a riválisnak, a Győr 29–28-ra győzött – tizedszer is felülmúlta az Esbjerget –, és bejutott a döntőbe.