Katrine Lunde elmondta, miért tudtak hétgólos hátrányból fordítani a Metz ellen

Bár az Odense már hét gólos hátrányban is volt a Metz elleni elődöntőben, végül a dán csapat jutott be a női kézilabda Bajnokok Ligája döntőjébe. Katrine Lunde többek között arról is beszélt az NSO Tv-nek, hogy mit vár a Győr elleni csatától.

„Biztos nagyon kiélezett mérkőzés lesz. Zöld-fehérbe öltözik majd a teli aréna, némi narancssárgával vegyítve. De ez nekünk is a javunkra válhat. Élvezzük, hogy ennek a részesei lehetünk” – mondta Katrine Lunde a Győr elleni döntőről az NSO Tv-nek. Videónkban azt is elárulja, miért tudtak hét gólos hátrányból visszajönni, majd megnyerni a Metz elleni elődöntőt.