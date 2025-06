Pálinger Katalin: Örömteli, hogy a BL-négyes döntő neve összeforrt Budapesttel

„Ez alapján a Győr volt ennek a tornának az esélyese – szögezte le a korábbi 254-szeres válogatott, Európa-bajnok, olimpiai és világbajnoki ezüstérmes kapus, Pálinger Katalin. – De mint tudjuk, női kézilabdában bármi megtörténhet és annak az ellenkezője is… A győri lányok úgy mentek neki a meccseknek, hogy egyértelműen a végső győzelem volt a céljuk, és szerintem nagyon rutinosan és higgadtan végig jó teljesítményt nyújtottak, magabiztosan nyertek. Őszintén megmondva én a döntőben a francia Metzet vártam ellenfélnek, ám a formaidőzítés ott nem sikerült, a Győrnek viszont remekül, hétről hétre lehetett látni azt az építkezést, ahogyan kihegyezték a formát a döntő hétvégére. A metzi magyar játékosok miatt csalódás, hogy az idényben előtte mutatott stabil játékot nem tudták hozni, talán túl is pörögtek, nem tudtak megbízhatóan teljesíteni. Ennek ellenére örömteli, hogy három válogatott kerettagunk is szerepelt a Metzben és megélhette ezt a fantasztikus rendezvényt. Ismét nagyon büszkék vagyunk a final fourra, nagyszerű eseményen vagyunk túl. Évek óta méltó módon ünnepeljük meg a női kézilabdázás csúcseseményét. A visszajelzésekből is egyértelműen ez derül ki, mindenki pozitívan érkezik és ilyen érzésekkel is távozik, jelezve, hogy mennyire jó helyen van nálunk ez a rendezvény – a legnagyobb dicséret, hogy sokan már nem is final fourként emlegetik előtte is már az idényben, hanem, hogy »Budapest«, vagy hogy »budapesti négyes döntő«. Ez is sok mindent elmond, örömteli, hogy összeforrt a torna neve Budapesttel. Minden tekintetben nagyon sikeres hétvégén vagyunk túl. Természetesen még boldogabb lennék, ha még több magyar játékost láthatnék a négyes döntőben, de bízom benne, hogy a közeljövőben ez is így lesz.”

Az MKSZ arról is tájékoztatott, hogy az érintett klubokkal benyújtották az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) részére a női európai kupák 2025–2026-os idényére a magyar érdekeltségű nevezéseket. Az EHF előzetes kiosztása alapján (amelyen Magyarország a női BL-ranglista 1. helyét foglalja el) a BL-ben egy, az Európa-ligában három magyar együttes indulhat alanyi jogon.

A Bajnokok Ligája 16 csapatos főtáblájának biztos indulója a magyar bajnok és Bajnokok Ligája-győztes Győr. A BL-be felminősítést kér a bajnoki 2. helyezett FTC, valamint az NB I 4. helyén záró Debrecen, de mindkét csapat beadta jelentkezését az El-re is – amennyiben nem kapnának felminősítést a BL-re.

Az Európa-ligában biztos induló a bajnoki bronzérmes Esztergom, a második számú kontinentális klubsorozatba szabadkártyát igényel a bajnoki 5. helyezett Mosonmagyaróvár. A férfi európai kupaindulások nevezési határideje 2025. június 17.

Juhász István sportszakmai igazgató a magyar szövetség keddi sajtóeseményén a BL-re kitérve azt mondta: a Győr trénere, Per Johansson „kiválóan forgatta a rendelkezésre álló erőforrást”, mivel mindig hozzá bírt tenni az adott szituációhoz a pályára küldött játékos. Meglátása szerint a két napot hasonló szinten le tudta hozni, így „nem érdemtelenül lett újra BL-győztes a Győr”.

Az utánpótlás nyári világversenyeit ismertetve elmondta, a férfiaknál a juniorválogatott június 18. és 29. között a lengyelországi világbajnokságon, az ifjúsági nemzeti csapat augusztus 6. és 17. között az egyiptomi vb-n szerepel. A serdülő korosztályra Észak-Macedóniában július 21. és 26. között az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált (EYOF) vár, akárcsak a nőknél az ifjúsági B-válogatottra. Az MKSZ döntése értelmében ugyanis a játékosok védelme érdekében egy játékos csak egy tornán szerepel, ugyanakkor négy nappal az EYOF vége után Montenegróban már a korosztályos Európa-bajnokság kezdődik meg, július 30. és augusztus 10. között ezen egy másik keret szerepel majd. A női juniorválogatott ugyancsak Montenegróban vesz részt július 9-től 20-ig a kontinensviadalon.