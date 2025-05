Negyvenkét győztes meccs után elbukott a Metz, az Odense jutott be a BL döntőjébe

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

NÉGYES DÖNTŐ (BUDAPEST, MVM DOME)

ELŐDÖNTŐ

Odense (dán)–Metz (francia) 31–29 (13–16, 27–27, 30–28) – hosszabbítás után

MVM Dome, 17 500 néző. V: Lidacka, Lesiak (lengyelek)

ODENSE: Reinhardt – AUNE 4, TH. RUSHFELDT DEILA 6 (2), ELVER 4, Aardahl 3, HÖJLUND 4, HALILCEVIC 4. Csere: Ten Holte, KATRINE LUNDE (kapusok), L. Tchaptchet, Aagot Hansen 3 (3), Van der Vliet, Burgaard 1, Grundtvig 2. Edző: Ole Gjekstad

METZ: Darleux – Granier 5, Vámos P. 2, BOUKTIT 5 (2), Pineau 4 (3), Anne M. Hansen 1, Szöllősi-Schatzl. Csere: Szemerey (kapus), JACQUES 5 (2), GRANDVEAU 5, Chambertin, Augustine, Mlamali 1, Errard 1. Edző: Emmanuel Mayonnade

Az eredmény alakulása. 5. perc: 1–1. 10. p.: 5–3. 12. p.: 5–5. 15. p.: 7–8. 20. p.: 10–8. 24. p.: 14–13. 38. p.: 20–13. 39. p.: 22–15. 47. p.: 22–21. 54. p.: 24–25. 58. p.: 26–26

Kiállítások: 12, ill. 8 perc

Hétméteresek: 8/5, ill. 10/7

MESTERMÉRLEG

Ole Gjektsad: – Nagyon sokáig úgy tűnt, hogy nincs esélyünk ezen a meccsen, túl sok technikai hibát követtünk el, főleg az első félidőben. De sikerült talpra állnunk, a lányok hittek benne, hogy megcsinálják és fordíthatnak. Fantasztikus, hogy bejutottunk a döntőbe!

Emmanuel Mayonnade: – Jó ideig úgy tűnt, minden rendben, és miénk lesz a győzelem. Nagyon szomorúak vagyunk, mert végre szerettünk volna győzni egy BL-elődöntőben. Jövőre újra megpróbáljuk…

A találkozó és az egész négyes döntő beharangozóját ide kattintva lehet elolvasni.

ÖSSZEFOGLALÓ

Egymás után három magyar válogatott kézilabdázót mutattak be a második elődöntőben a Metz Handball csapatában. Szemerey Zsófi, Vámos Petra és Szöllősi-Schatzl Nadine előtt nem sokkal az édesanyja, Szabó Melinda révén magyar felmenőkkel bíró Emma Jacques is pályára lépett az Odense ellen. Négyük közül egyedül Szemerey nem volt tagja a franciák kezdőcsapatának, ő először egy hétméteres erejéig szállt be az első félidőben.

Vámosnak elég pechesen kezdődött a találkozó, a 11. percben megkapta második kétperces kiállítását. Azonban jól mutatja, mennyire fontos ember Emmanuel Mayonnade-nak, hogy a vezetőedző ezután sem pihentette az irányítót, aki a szünet előtt megannyi assziszt után megszerezte első találatát is a négyes döntőben. Sokáig igencsak kiegyenlített volt a játék képe, majd a Metz pont ebben az időszakban lépett meg 16–13-ra. Vámos és Léna Grandveau játszi könnyedséggel szedte szét az Odense védekezését, a különbség hat gólra nőtt (22–16).

A 49. percben Elma Halilcevic rányúlt az éppen kapura lövő Lucie Granier karjára, amiért piros lapot kapott. Ekkor már csak egy gól volt a felek között. A dánok visszaküzdötték magukat, 23–23-nál egyenlítettek is. A kiélezett végjátékban Szöllősi-Schatzl kulcspillanatban szerzett labdát, Szemerey hetest védett, Jacques pedig utóbbi kategóriából értékesített egyet.

Erre szükség volt a hosszabbítás kiharcolásához, amelyben „természetesen” az történt, amit az elmúlt két és fél évtizedben oly sokszor láthattunk: Katrine Lunde megsemmisítette az ellenfelet! Minden idők legjobb kapusa már 45 éves, de egészen félelmetes, hogy még mindig milyen hatással van a vele szemben álló lövőkre. A tízperces ráadásban csupán két gólt engedélyezett a Metz sztárjainak.

A vége 31–29 lett az Odense javára, amely története első négyes döntőjében rögtön bejutott a fináléba, ahol a hatszoros győztes Győri Audi ETO-val néz farkasszemet. Lunde nyolcadszor nyerheti meg a legrangosabb európai kupát.