Az FTC legyőzésével biztosan döntős a Szeged, kiesett az Eger

A már biztos bronzérmes Ferencváros az előző fordulóban a Veszprémhez látogatott, az utolsó előtti körben pedig a Szegedet fogadta az Elek Gyula Arénában. A zöld-fehéreknek a meccs előtt még volt matematikai esélyük a döntőre, de a szegediek elleni győzelem mellett egy utolsó fordulós komlói csoda is kellett volna.

A Ferencváros dolgát az is nehezítette, hogy Karai Miklós, Bujdosó Bendegúz és Győri Mátyás után Csörgő Kristóf is kiesett, míg a Szegednél Bánhidi Bence vált ki korán egy vádlisérülés miatt. A találkozó elején Mario Sostaric háromszor, a vendégek ötször találtak be, míg a Ferencváros közel öt percen át gólképtelen maradt, így hárommal ellépett a Szeged.

A szünetre egy gólra feljött a folyamatosan kapus nélkül támadó FTC, de a második félidőben hamar visszaállt a többgólos különbség. A második félidő közepén hét perc alatt 6–2-es rohanással a Szeged el is döntötte a találkozót. A Szeged végül 40–32-re nyert, ezzel bejutott a döntőbe, míg az FTC biztosan a harmadik helyen végez, ez a fővárosiak első érme 2013 óta. A mérkőzés legeredményesebb játékosa a 12 lövésből 11 gólt szerző Mario Sostaric volt.

Az alapszakaszgyőztes Veszprém a hétgólos Hugo Descat vezérletével 11 góllal nyert a Komló vendégeként.

A kiesés szempontjából fontos mérkőzést rendeztek Budakalászon, ahol a hazaiak végigvezetve magabiztosan 31–23-ra nyertek az Eger ellen, így az egriek biztosan búcsúznak az élvonaltól. Sokáig kiesésre állt a Dabas is, a Győr öt perccel a mérkőzés vége előtt még öt góllal vezetett, azonban a végjátékban hat gólt lőttek a hazaiak válasz nélkül. A Dabas 30–29-re nyert, és az utolsó fordulóban a PLER vendégeként harcolhatja ki a bennmaradást, az odavágón ötgólos fővárosi siker született.

KÉZILABDA

FÉRFI NB I, 25. FORDULÓ

MOL TATABÁNYA KC–PLER-BUDAPEST 34–28 (14–13)

Tatabánya, 1510 néző. V: Fekete, Hajdu.

TATABÁNYA: Székely M. – RODRÍGUEZ P. 6, Maras 3, Ntanzi 1, PLAZA 6, Lemos, KRAKOVSZKI B. 5 (2). Csere: Bartucz (kapus), Havran, Damatrin 3 (3), Dissinger, ÉLES B. 4, Golubovics, Enomoto 4 (1), Henézi 1, Marcsek 1. Edző: Cristian Ugalde

PLER: Kránitz – F. Szunajko 4, KEMÉNY 5 (1), Groff 1, Dénes J., Fekete Á. 2, SUNAJKO S. 7 (5). Csere: Takács Á. (kapus), Szkokán, Malinovic 2, Holdosi 1, Pordán, Kavin 3, Bognár, Várszegi 1, Zalai 2. Edző: Lepsényi Sándor

Az eredmény alakulása. 5. perc: 2–1. 10. p.: 5–6. 17. p.: 9–8. 24. p.: 11–10. 34. p.: 15–15. 42. p.: 18–16. 48. p.: 23–19. 54. p.: 26–25. Kiállítások: 10, ill. 8 perc. Hétméteresek: 8/6, ill. 9/6

MESTERMÉRLEG

Cristian Ugalde: – Az első félidőben több hibát követtünk el, a másodikban már kevesebbet, ez volt a kulcsa a győzelemnek. Nem szabad elfelejteni, az idény közben két fontos játékosunk is távozott, Topic Petart és Damian Przytulát nem volt könnyű pótolni. Összességében jobb volt a Fradi a harmadik helyért folytatott küzdelemben, de a kupában azért meglett a bronzérem, büszke vagyok a csapatra.

Lepsényi Sándor: – Jó meccsből már sokat játszottunk az évadban, de pontokat ezért sem kaptunk. Megcsinálgatjuk a dolgunkat, de nincs meg az a fajta megőrülés és eksztázis, ami az ilyen erős csapatok ellen szükséges lenne. Visszatérő problémánk, hogy a végjátékokat nem tudjuk jól lejátszani. Szerettük volna elkerülni, hogy az utolsó fordulónak még tétje legyen, ez nem sikerült.

CARBONEX-KOMLÓ–ONE VESZPRÉM HC 26–37 (16–20)

Komló, 1100 néző. V: Haskó, Natkai.

KOMLÓ: Merkovszki – VARGA SZ. 3, Bogdanic 1, MELNYICSUK 2, SZRNKA 5, Jerkovics 1, Menyhárt 3. Csere: SZJAVOSI (kapus), Osztojics, BORSOS T., Gulyás G. 2 (2), Rotim 3, Paulo 2, VÁCZI M. 4. Edző: György László

VESZPRÉM: Palasics – MARGUC 4, Sandell 5, Fabregas 4, LIGETVÁRI, KOSZOROTOV 4, DESCAT 7 (3). Csere: CORRALES (kapus), Grahovac, Cindric 2, Casado 1, Pálmarsson 2, Pesmalbek 2, GÁNCS-PETŐ 4, Vajlupau 2, Barna J. Edző: Xavier Pascual

Az eredmény alakulása. 5. perc: 3–4. 10. p.: 6–7. 15. p.: 9–12. 20. p.: 11–17. 25. p.: 14–19. 35. p.: 20–23. 40. p.: 22–27. 45. p.: 24–29. 50. p.: 26–32. 55. p.: 26–36. Kiállítások: 8, ill. 6 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 3/3

MESTERMÉRLEG

György László: – Nem volt kérdés a végeredmény, voltak olyan időszakok támadásban és védekezésben is, amelyekkel maximálisan elégedett vagyok. Büszke vagyok a csapatomra, köszönöm a szurkolóknak, hogy ünnepi hangulatot varázsoltak a csarnokba.

Xavier Pascual: – Jó mérkőzést játszottunk, sokat futottunk, örülök, hogy több fiatalnak is lehetőséget tudtam adni. Kiemelném mindkét szurkolótábort, mert ilyen hangulatban jó kézilabdameccset játszani.

CYEB BUDAKALÁSZ–EGER 31–23 (16–12)

Budakalász, 400 néző. V: Hargitai, Markó.

BUDAKALÁSZ: VÁCZI D. – Szmetán P. 3, Sinkovits 3, Juhász Á. 1, TYISKOV 3, JURIC-GRGIC 6, KOVÁCS D. 7 (4). Csere: Tóth M (kapus), Papp B., Fórizs, Polcar, Mihalin 2, Dávid M., Tájok, VARGA M. 4, Szakács 2 (1). Edző: Csoknyai István

EGER: Marczika 1– Lezák 1, Sarak 1, Tóth K. 1, ZENNADI 10, Tóvizi 3, Száva 1. Csere: Ágoston Á. (kapus), Kiss G., Czabula 2 (2), Szöllősi O., Jadegari 2, Arszenics, Juhász P., Bőti 1, Maracskó. Edző: Tóth Edmond

Az eredmény alakulása. 8. perc: 4–4. 15. p.: 8–5. 22. p.: 13–10. 37. p.: 18–14. 43.p.: 21–16. 52. p.: 26–21. Kiállítások: 14, ill. 12 perc. Hétméteresek: 7/5, ill. 4/2

MESTERMÉRLEG

Csoknyai István: – Nagyon jól játszott a csapat, az elmúlt két hétben rengeteget dolgoztunk ezért a sikerért. Tudtuk, hogy a tét ellenére is képesek vagyunk jó játékra, és pontosan ez történt. Mindig volt valaki, aki a kulcspillanatokban magára vállalta a befejezést, és ezzel segítette a csapatot. Sajnálom, hogy véget ér a bajnokság, mert most kezdtünk el igazán jól játszani. A minimális célunkat, a bennmaradást elértük, amiért büszke vagyok a csapatra.

Tóth Edmond: – Csalódott vagyok, hiszen nagyon készültünk a mérkőzésre, és szerettünk volna bravúrt elérni, hogy tovább harcolhassunk a céljainkért. A játékosokon érezhető volt az akarat, de sajnos jó játék ezúttal nem párosult hozzá. A hazai csapat kontrollálta a mérkőzést, mi pedig leblokkoltunk, és nem tudtunk ritmust váltani a nehéz pillanatokban. Szép lassan kinyílt az olló, és bár mentálisan próbáltunk kapaszkodni, nem volt bennünk elég átütőerő.

Balatonfüredi KSE–Csurgói KK 28–26 (15–12)

FTC-Green Collect–OTP Bank-Pick Szeged 32–40 (16–17)

Dabas KC–ETO University HT 30–29 (12–15)

HE-DO B.Braun Gyöngyös–NEKA 28–22 (13–9)

Részletes jegyzőkönyv később.