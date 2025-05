A németek és a csehek is kijutottak az Eb-re, a franciáké az Eurokupa

A játéknap előtt még 16 hely volt kiadó a jövő januárban Dániában, Norvégiában és Svédországban rendezendő kontinenstornára. Az 1. csoportban az Eb-re már korábban kijutó Szlovénia számos meghatározó játékosa (többek között Aleks Vlah, Blaz Janc, Borut Mackovsek, Blaz Blagotinsek sem volt a keretben) nélkül is három góllal, 31–28-ra győzött a kvartett második helyén álló Litvánia ellen, így a balti csapat még nem kvalifikálta magát a kontinenstornára.

Ausztria a pont nélkül csoportnegyedik törökök elleni idegenbeli meccsén 34–29-re nyert, ezzel a később szintén kijutásra hajtó csoportelső németeket fogadó Svájcot megelőzve jött fel a második helyre. Svájc hiába állt közel a bravúrhoz és vezetett a végjátékban is két góllal, csak 32–32-es döntetlent játszott az utolsó pillanatokban Juri Knorr hetesével egyenlítő német válogatottal, amelynek az egy pont is elegendő volt, hogy kijusson a jövő januári Eb-re – igaz, a svájciak is ígéretes helyzetben vannak, hiszen hat ponttal állnak a csoportharmadikok rangsorának élén az egy meccsel kevesebbet játszó riválisok előtt.

Csehország Luxemburgban léphetett nagyot a kontinenstorna felé, ugyanakkor a biztos kijutáshoz nem volt elég számára, hogy 35–22-re nyert vendégként, még Belgiumnak pontot kellett veszítenie a már biztosan Eb-résztvevő Horvátország ellen hazai pályán. Délnyugati szomszédaink pedig a papírformát igazolva győztek is (34–22), így a horvátok mellett a csehek is kijutottak a kontinenstornára.

A már résztvevő Izland is hozta a kötelezőt, 34–25-re nyert Bosznia-Hercegovina ellen idegenben.

Az Eb három társrendezője (Dánia, Norvégia és Svédország), illetve a címvédő Franciaország között zajló Eurokupában Norvégia az utolsó forduló előtt is pont nélküli maradt, mivel hazai pályán nagyon simán, 39–26-ra kikapott a regnáló világbajnok, de sztárjai sorát nélkülöző Dániától. A sorozatot a címvédő franciák egy fordulóval a vége előtt már meg is nyerték, hiszen nagy csatában 33–32-re győztek Svédország ellen.

FÉRFI KÉZILABDA

EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ, HARMADIK SZAKASZ

5. FORDULÓ

1. CSOPORT

Litvánia–Szlovénia 28–31 (12–18)

A csoport állása: 1. Szlovénia 10 pont, 2. Litvánia 6 p, 3. Észak-Macedónia 2 p, 4. Észtország 0 p

2. CSOPORT

Szlovákia–Magyarország 24–39 (15–20)

A csoport állása: 1. MAGYARORSZÁG 9 p, 2. Montenegró 5 p, 3. Finnország 4 p, 4. Szlovákia 0 p

3. CSOPORT

Bosznia-Hercegovina–Izland 25–34 (13–18)

A csoport állása: 1. Izland 10 p, 2. Grúzia 4 p, 3. Bosznia-Hercegovina (120–138) 2 p, 4. Görögország (95–116) 2 p

5. CSOPORT

Luxemburg–Csehország 22–35 (8–19)

Belgium–Horvátország 22–34 (8–16)

A csoport állása: 1. Horvátország 10 p, 2. Csehország 6 p, 3. Belgium (116–144) 2 p, 4. Luxemburg (114–152) 2 p

7. CSOPORT

Törökország–Ausztria 29–34 (14–19)

Svájc–Németország 32–32 (14–11)

A csoport állása: 1. Németország 8 p, 2. Ausztria (146–143) 6 p, 3. Svájc (155–157) 6 p, 4. Törökország 0 p

EUROKUPA

Norvégia–Dánia 26–39 (10–18)

Svédország–Franciaország 32–33 (18–18)

A férfi Eurokupa állása: 1. Franciaország 10 p, 2. Dánia 6 p, 3. Svédország 4 p, 4. Norvégia 0 p

EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ, HARMADIK SZAKASZ

5. FORDULÓ

MÁJUS 8., CSÜTÖRTÖK

1. CSOPORT

18.00: Észtország–Észak-Macedónia

2. CSOPORT

17.30: Finnország–Montenegró

3. CSOPORT

15.00: Grúzia–Görögország

4. CSOPORT

18.40: Lettország–Szerbia

19.00: Olaszország–Spanyolország

6. CSOPORT

19.30, Nagymihály: Ukrajna–Hollandia

20.15: Koszovó–Feröer

8. CSOPORT

15.00, Constanta: Izrael–Lengyelország

18.00: Románia–Portugália