Bánhidi Bence: A nem várt pofonok után megmutattuk, hogy számolni kell velünk

Szoros párharcra számíthatunk a csoportkörben látottak alapján a Szeged és a Barca között. Michael Apelgren együttese még tavaly úgy kapott ki csupán egy találattal a katalán fővárosban (31–30), hogy a 44. percben még nyolcgólos hátrányban volt. Aztán február végén a Pick Arénában 51 másodperccel a vége előtt még kettővel vezetett, de nem tudta lezárni a találkozót, 29–29-es döntetlen lett a vége.

A csoportelső Barca a szegedi túrája mellett csupán Aalborgban, Nantes-ban és Magdeburgban veszített ponto(ka)t, összességében mégis simán, 14-ből 10 győzelemmel nyerte meg a nyolcasát. A Tisza partján egy erősen tartalékos felállásban, Dika Mem, Gonzalo Pérez de Vargas, Hampus Wanne és Petar Cikusa nélkül állt ki. Közülük az előző hétvégi bajnokavatáson már csak a keresztszalag-szakadással bajlódó Pérez de Vargas nem lépett pályára. Viszont a katalánok a klasszis kapus helyett reaktiválták a tavaly nyáron visszavonult francia klasszist, Vincent Gérard-t, ha esetleg Emil Nielsennek nem menne…

Antonio Carlos Ortega csapata áprilisban két váratlan vereséget is elszenvedett a spanyol ligában. A Granollers „egyenesen” Barcelonában tudott nyerni, de a valladolidi vereség is a meglepetés kategóriába tartozott. A Barca legutóbb a 2009–2010-es idényben kapott ki kétszer a Liga Asobalban, akkor, amikor mindmáig utoljára a bajnoki címet is elbukta. Ezt most „megúszta”, sorozatban 15. alkalommal sem tudták megelőzni a többiek.

A Szeged ugyan szintén bukdácsolt a bajnokságban, a döntőbe jutása várhatóan ismét meglesz, a Magyar Kupát pedig 2019 után visszahódította a rivális Veszprémtől. A BL-negyeddöntőbe szintén hat év után jutott be ismét.

„Ezen a szinten nagy meglepetést már egyik csapat sem tud szerezni a másiknak, a napi forma dönt, az, hogy koncentrált legyél hatvan percen keresztül – mondta a mérkőzés előtt Bánhidi Bence a szegedi klub honlapjának. – Ezen a szinten ha hibázol, az ellenfeled megbünteti. Okosan, taktikusan kell kézilabdáznunk. Nagyon jó útra léptünk. A nem várt pofonok után a csapat megmutatta, hogy bizony számolni kell vele. De még csak az út elején járunk, vannak benne szerencsére sikerek is, a PSG búcsúztatása a BL-ben és a Tatabányán aratott MK-győzelem mindenképpen kiugró eredmény volt, nagy lépés az együttes életében.

A Barca kiváló csapat. A címvédő, a világ egyik legjobb keretével büszkélkedő együttes. De nem verhetetlen! Az, hogy a spanyol bajnokságban kétszer is vereséget szenvedett, szintén ezt bizonyítja. Ám hiba lenne erre alapozni, mert mi is a saját bőrünkön tapasztaltuk meg, hogy becsúszik egy-egy nem várt vereség. Biztos vagyok benne, hogy egészen más mentalitású Barcelona érkezik hozzánk. Nekünk is nagy a tét, talán rajtuk nagyobb lesz a nyomás, a lényeg, hogy precízen játsszunk, hiszen a továbbjutás két meccsen dől el.”

A szurkolók napok óta a negyeddöntős párharc lázában égnek, már a múlt hét elején elkelt minden jegy az összecsapásra. Bánhidi kiemelte, hogy a telt házas Pick Aréna látványa leírhatatlan látványt nyújt neki. Szerencsésnek tartja magát, hogy mint csapatkapitány elsőként futhat be a több mint nyolcezer fanatikus elé. Az idényben többször is előfordult, hogy már-már a régi sportcsarnok hangulatát idézte a 2021 végén birtokba vett létesítmény. Ahhoz, hogy a Szeged előnyt szerezzen a jövő hét csütörtöki visszavágóra, most is óriási hangulatra lesz szükség.

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

18.45: OTP Bank-Pick Szeged–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

20.45: Füchse Berlin (német)–Aalborg (dán) (Tv: Sport1)

SZERDÁN JÁTSZOTTÁK

SC Magdeburg (német)–One Veszprém HC 26–26

Nantes (francia)–Sporting CP (portugál) 28–27