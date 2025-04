A Veszprém idegenben döntetlent ért el a Magdeburg ellen a BL negyeddöntőjében

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

SC MAGDEBURG (német)–ONE VESZPRÉM HC 26–26 (11–14)

Magdeburg, Getec Aréna, 6263 néző. V: Horácek, Novotny (csehek)

MAGDEBURG: S. HERNÁNDEZ – Hornke 1, LAGERGREN 8, P. Weber 1, Saugstrup 1, Claar 3, Musche. Csere: Serradilla, MERTENS 5, G. KRISTJÁNSSON 3, Magnússon 4 (3), Zechel. Edző: Bennet Wiegert

VESZPRÉM: CORRALES – Gasper Marguc 1 (1), REMILI 2, FABREGAS 9, Ligetvári 3, Koszorotov, Elísson 3 (2). Csere: Palasics (kapus), Cindric 1, Pesmalbek, PÁLMARSSON 4, Vajlupau 2, Casado 1, Sandell, Grahovac. Edző: Xavier Pascual

Az eredmény alakulása. 6. p.: 1–4. 12. p.: 7–7. 18. p.: 8–10. 26. p.: 10–12. 38. p.: 12–13. 37. p.: 13–17. 43. p.: 17–19. 45. p.: 18–22. 51. p.: 22–22. 54. p.: 23–25. 57. p.: 26–25

Kiállítások: 2, ill. 4 perc

Hétméteresek: 4/3, ill. 4/3

MESTERMÉRLEG

Bennet Wiegert: – Sajnálom a megsérülő Matthias Muschét, aki több hónapra kidőlt. Az első félidőben a Veszprém a védekezésével nem hagyta kibontakozni a játékunkat, a végén mégis megvolt az esélyünk a győzelemre. Még nyílt a párharc a veszprémi mérkőzés előtt.

Xavier Pascual: – Elképesztő meccs volt, a Magdeburg szerintem az egyik legjobb európai csapat jelenleg. Nehéz dolgunk volt támadásban, de mindent megtettünk, a nézők biztosan élvezték a mérkőzést. Hatezer ember előtt csatáztunk, a jövő héten viszont mi játszunk a saját szurkolóink előtt, és láttuk, ez mennyit számít.

ÖSSZEFOGLALÓ

Németország keleti részébe már eljutott a One Veszprém HC a férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, de Xavi Pascualék szeretnék tovább folytatni az utat Magdeburgból a sorozatot lezáró négyes döntő helyszíne, azaz Köln felé.

Megtelt a magdeburgi Getec Aréna, Rodrigo Corrales védését követően a bakonyiak orosz átlövője, Szergej Koszorotov messziről szerezte meg a mérkőzés első gólját. Nem sokkal később megfagyott a hangulat a csarnokban, Matthias Musche maradt lenn egy támadás során, a németek balszélsőjét hordágyon vitték le, az első hírek szerint az Achilles-ína sérült meg.

Jobban kezdtek a vendégek, a hatodik perc elején már 4–1-re vezettek, legközelebb 7–7-nél állt döntetlen az eredményjelzőn. Corrales és a túloldalon Sergey Hernández is megfogott egy-egy hetest, szűk veszprémi előny jellemezte a találkozót ekkor, Ludovic Fabregas hatékonyan értékesítette a helyzeteit.

Mindkét csapat igyekezett rendkívül fegyelmezetten játszani, Nedim Remili sokkal visszafogottabb volt, mint amit megszoktunk tőle veszprémi mezben. Az izlandi Gísli Kristjánsson törte meg a hosszú magdeburgi gólcsendet a 25. percben, az Építők részéről két honfitársa, Bjarki Már Elísson és Aron Pálmarsson is betalált. A szünetre 14–11-es veszprémi előnnyel vonulhattak a felek.

Veszprémi szempontból jól kezdődött a második félidő, néggyel is vezetett a magyar bajnok. Ligetvári kiállítása némi lélegzetvételhez juttatta a hazaiakat. A felállt fallal továbbra sem bírtak Kristjánssonék, vissza is állt a négygólos különbség, Fabregas már hétnél tartott a 45. percben. Nagy hajrát nyitott a Magdeburg, fáradt a Veszprém, ráadásul Nikola Grahovacot is elveszítette két percre, ki is egyenlítettek a németek…

A legjobbkor jött a kiválóan teljesítő Fabregas két gólja, és közte Corrales védése (25–23 ide), de újfent kiegyenlítettek a hazaiak, sőt – az első perc után először – támadhattak a vezetésért, és hétméteresből meg is szerezték. Pálmarssontól jött a válasz, Corralestől a védés. A Veszprém elrontotta az utolsó támadását, az időn túli magdeburgi szabaddobás kimaradt, így 26–26 lett a végeredmény.

Folytatás innen május elsején Veszprémben, ahol eldől, hogy 2022 után ismét bejut-e a magyar bajnok a négyes döntőbe, vagy a Magdeburg képviselteti magát sorozatban harmadszor Kölnben.

