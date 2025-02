Férfi kézilabda: Xavi Pascual újabb korábbi játékosát hozhatja Veszprémbe – sajtóhír

Ali Zein várható érkezéséről egyebek mellett a handball-planet.com portál számolt be, kiemelve azt a részletet, hogy Xavi Pascual jól láthatóan olyan játékosokat gyűjt maga köré, akikkel már korábban is dolgozott együtt. Ennek a koncepciónak a mentén érkezett korábban a Veszprémhez Luka Cindric és Aron Pálmarsson is, most pedig úgy tűnik, hogy Ali Zeinen van a sor. A 34 éves egyiptomi „bombázó” jól szerepelt hazájával a világbajnokságon, de a nagy kiugrás most sem sikerült, a negyeddöntőben ismét megtorpant, s Franciaország ellen búcsúzott Egyiptom a tornától.

Ali Zein jelenleg a román Dinamo Bucaresti játékosa – Pascuallal is itt dolgozott együtt –, de a szakportál úgy tudja, hogy a nyáron várhatóan elhagyja az együttest a Veszprém kedvéért. A 195 centiméter magas játékos korábban a Barcában és Franciaországban is megfordult, és a jellemzése szerint „elsősorban sokoldalúságáról és ügyességéről ismert”, és ezeknek a képességeknek nyilván Veszprémben is nagy hasznát vennék.

A német Mannheimer Morgen pedig arról adott hírt, hogy a Veszprém érdeklődik a világbajnoki-döntős horvát válogatott csapatkapitánya, Ivan Martinovic iránt is. A Rhein Necker Löwen 27 éves jobbátlövőjének eredetileg 2026-ig szól a szerződése, több klub is érdeklődik iránta, de állítólag a Veszprém van a legjobb helyzetben.

Szintén a veszprémiekhez kapcsolódó hír, hogy Szergej Koszorotov viszont távozhat, és visszatérhet korábbi sikerei színhelyére, a Wisla Plockhoz – erről már a lengyel Tvpsport.pl adott hírt, hozzátéve, hogy a felek már meg is állapodtak a részletekben a klubváltást illetően. A cikkben azt írták, az orosz balátlövő visszatéréséről az elmúlt hónapokban többször is felreppentek a pletykák, már csak azért is, mert bár 2023-ban szerződött Veszprémbe, nem tudott ugyanolyan meghatározó játékossá válni, mint volt a Plocknál, ahol 2021 és 2023 között szerepelt és kétszer Lengyel Kupát is nyert a csapattal. Ráadásul a lengyel portál is említést tesz Ali Zein várható Veszprémbe igazolásáról, amelynek következtében Koszorotov még inkább feleslegessé válhat. A 25 éves oroszt ezért nagy valószínűség szerint júliusban kivásárolja a Plock, annak ellenére, hogy szerződése 2026-ig szerződés köti a magyar együtteshez.