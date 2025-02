Férfi kézi: feketébe borul a lelátó a Gyöngyös–FTC-n

A heol.hu-ra hivatkozva megírtuk, hogy egyelőre tisztázatlan körülmények között két, az út mentén parkoló kamion pótkocsijának ütközött egy kistehergépkocsi a 32-es főúton, Hatvan közelében. A balesetben a sofőr nem sérült meg, ugyanakkor fiatal gyöngyössolymosi utasa elhunyt. Később a Gyöngyösi Kézilabda Klub saját felületein erősítette meg, hogy az autó utasa 20 éves kapusa, Pánczél Kevin volt, aki életét vesztette a balesetben.

A klub honlapjának beszélt a gyöngyösiek edzője, Bíró Balázs, aki szerint a tragédia után a ferencvárosiak elleni szombati meccsre mentálisan kellett talpra állítania együttesét.

„Rendhagyó körülmények között igyekszünk felkészíteni a csapatot a szombati mérkőzésre – fogalmazott Bíró Balázs. – Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a szakmára tudjunk fókuszálni és ebben köszönünk szépen minden segítséget. Ami a találkozót illeti, nagyon jó csapat látogat Gyöngyösre, amely az egyik legmodernebb kézilabdát játssza a bajnokságban, nagyon magas gólszámmal, változatos taktikai repertoárral. Nem mi leszünk az esélyesek, de ez nem azt jelenti, hogy ne a győzelemért lépnénk pályára. Ehhez a védőknek és a kapusoknak is nagyon magas szinten kell teljesíteniük, s a túloldalon a helyzeteket nem csak kialakítani kell, hanem eredményesen be is fejezni” – mondta Bíró Balázs.

A gyöngyösiek arra kérik a szurkolókat, hogy feketében érkezzenek a meccsre, ha pedig egy szál virággal vagy gyertyával is szeretnének adózni Pánczél Kevin emléke előtt, azt a Dr. Fejes András Sportcsarnok bejárata mellett felállított emlékhelynél tehetik meg. A mérkőzés gyászszünettel kezdődik.

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

Február 7., péntek

18.00: Dabas KC–One Veszprém HC

Február 8., szombat

16.15: Mol Tatabánya KC–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: M4 Sport+)

17.00: CYEB-Budakalász–ETO University HT

18.00: Balatonfüredi KSE–PLER-Budapest

18.00: Eger Eszterházy SzSE–Csurgói KK

18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–FTC-Green Collect

18.00: Carbonex-Komló–NEKA