Chema Rodríguez szerint furcsa, hogy a hét az öt elleni játékunk ekkora hangsúlyt kapott

„Mindig a teljes képet nézem, amikor egy versenyt, illetve az azt megelőző felkészülést értékelem, ezért is kicsit furcsa nekem, hogy a vb-teljesítményünket – az alapján, ami eljutott hozzám – a véleményüket megfogalmazók nagy többsége a horvátok elleni negyeddöntő utolsó öt perce alapján teszi. Nyilván én is visszanéztem már azt a végjátékot – mint ahogy a meccs első ötvenöt percét és a többi mérkőzésünket is. Összességében nagyon büszke vagyok a csapatra és a stábra, mindenki nagyszerűen dolgozott decemberben, januárban és a vébén is” – közölte Chema Rodríguez, aki hozzátette, óriási dolog zsinórban harmadszor is a világbajnokság legjobb nyolc csapata közé kerülni, hiszen rendkívül sűrű a mezőny, s a pillanatnyi felkészültség és napi forma, vagy akár a szerencse nyomán teljesen kiszámíthatatlan a férfi kézilabda.

A szövetségi kapitány szerint a házigazdák ellen senki sem tartotta a magyar csapatot esélyesnek, inkább könnyű ellenfélnek, de erre alaposan rácáfoltak. Megtalálták az ellenszert a horvátok nyitott védekezése ellen, majd kitért a sokat kritizált hét az öt elleni játékra is.

„A legtöbb észrevételt, visszajelzést, kérdést, kritikát a hét az öt elleni játékunkkal kapcsolatban kaptam. Nyilván nagyon látványos, könnyen észrevehető, ha ilyen szituációban egy csapat gólt kap, talán ezért is kapott ekkora hangsúlyt. Mindez azért is furcsa, mert az utolsó öt percben, amikor nem tudtunk gólt szerezni, és végül egy utolsó másodpercekben kapott góllal kikaptunk, egyáltalán nem játszottuk ezt a játékot, persze leginkább azért, mert kétszer egymás után emberhátrányban játszottunk. Az első ötvenöt percben viszont nagyszerűen működött a támadás, a csapat a horvátok nyitott védekezését is pontosan úgy tudta átjátszani, ahogy elterveztük, és Bartucz Laci is nagyon hatékony volt a kapuban. Hibáztunk a végén? Igen, hiszen voltak helyzetek, de nem tudtunk betalálni, visszaesett a hatékonyságunk. Hibák nélkül nincs kézilabda, sem a pályán, sem a kispadon, ilyen a sport” – árulta el a spanyol szakember, emellett kifejtette, hogy nagyon elkeseredtek a vereség miatt, hiszen egy csoda közelében jártak, mégsem sikerült bejutniuk a legjobb négy közé, pedig nagyon sok embernek szerettek volna újra örömöt szerezni. A potenciál azonban szerinte ott van a csapatban, és harcolni fognak ezután is.

A 45 éves szakvezető zárásként közölte, a vb után folytatódik tovább a munka, neki már a Montenegró elleni két márciusi Európa-bajnoki selejtező jár a fejében, hiszen természetesen mindkettőt szeretnék megnyerni, hogy bebiztosítsák az Eb-részvételt 2026-ra.